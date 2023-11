Die Deutschen glauben nicht an eine langfristig sichere Rente

2.11.2023 – Eine Umfrage der Initiative Minderheitsaktionäre hat ergeben, dass derzeit 88 Prozent der Befragten ein sinkendes Rentenniveau erwarten. Für die Einführung einer Aktienrente sprechen sich 62 Prozent aus. Besonders die jüngeren Studienteilnehmer zeigen sich skeptisch gegenüber dem aktuellen Rentensystem. Gleichzeitig votieren sie am deutlichsten für eine Teilkapitaldeckung.

Die Mehrheit der Deutschen fürchtet eine Versorgungslücke bei der Rente. Dies zeigt eine Umfrage der Initiative Minderheitsaktionäre e.V. – bereits zum dritten Mal in Folge. Der gemeinnützige Verein setzt sich für den Schutz von Aktionärsrechten ein und betreibt eine Kommunikationsplattform für Informationen rund um die sozialpolitische Funktion der Aktienanlage.

Im Rahmen der diesjährigen Untersuchung wurden insgesamt 1.048, nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte, Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 70 Jahren befragt. Die nach eigenen Angaben repräsentative Erhebung fand Mitte August statt und wurde von der Forsa Politik und Sozialforschung GmbH durchgeführt.

Große Rentenskepsis bei den Jüngeren

Demnach sind aktuell 88 Prozent der Befragten der Ansicht, dass das Rentenniveau absinken wird. Dieser Auffassung waren 2022 83 Prozent und 2021 86 Prozent. Nur neun (2022: elf, 2021: neun) Prozent meinen, dass das politische Versprechen einer langfristig sicheren und stabilen Rente gehalten werden kann.

Gleichzeitig steigt die Zustimmung zu einer Aktienrente, wie sie von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gefordert und vorangetrieben wird (VersicherungsJournal Archiv). In diesem Jahr befürworten 62 Prozent eine Teilkapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung. Zuvor waren es noch 56 Prozent in 2022 und 54 Prozent in 2021.

Wie in den Vorjahren votieren insbesondere die jüngeren Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren für eine Einführung der Aktienrente (69 Prozent). Die Rentenskepsis ist bei ihnen am stärksten ausgeprägt (92 Prozent).

Glaube an eine sichere und stabile Rente (Bild: Initiative Minderheitsaktionäre). Zum Vergrößern Bild klicken.

Versicherungsprodukte beliebteste Instrumente

Die unter den Befragten am häufigsten genutzten Bausteine zur privaten Altersvorsorge sind unverändert Versicherungsprodukte (2023: 45 Prozent; 2022: 37 Prozent; 2021: 41 Prozent). An zweiter und dritter Stelle folgen Betriebsrente (39 Prozent) und Immobilien (38 Prozent).

Die Altersvorsorge durch Aktien (2023: 18 Prozent; 2022: 19 Prozent; 2021: 17 Prozent) spielt nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Eine wachsende Mehrheit (2023: 59 Prozent; 2022: 55 Prozent; 2021: 51 Prozent) hält jedoch generell Aktien, Aktienfonds und ETFs für eine geeignete Möglichkeit der Altersabsicherung.

Wesentliche Bausteine der Altersvorsorge (Bild: Initiative Minderheitsaktionäre). Zum Vergrößern Bild klicken.

Gesetzliche Umlagefinanzierung stark reformbedürftig

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse fordert die Initiative Minderheitsaktionäre „unbedingt ein kapitalgedecktes Element in die gesetzliche Rente“ einzuziehen. „Das Rentensystem in Deutschland wird seit vielen Jahren durch hohe Steuerbezuschussung künstlich am Leben erhalten“, sagt Robert Peres, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

Die demographischen Bedingungen würden zudem nicht besser. So müsse der Bund, also die Steuerzahler, in diesem Jahr mehr als 110 Milliarden Euro für die Zahlung der Renten aufwenden. „Viele Arbeitnehmer zahlen also jetzt schon doppelt auf die Rente ein“, so Peres.

Die Kurve steige steil nach oben. Ab 2050 müssten, wenn es so weiterlaufe wie jetzt, 60 Prozent des Bundeshaushalts allein für die Renten ausgegeben werden. „Es ist quasi fünf nach zwölf. Aber auch die anderen Säulen der Altersvorsorge, nämlich die betriebliche und private Vorsorge, müssen stark gefördert werden, sonst fliegt uns das Ganze um die Ohren. Manche nennen unsere Rente mittlerweile ein Pyramidensystem – das für Viele bitter enden könnte“, meint er.