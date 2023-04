Die besten Versicherer 2023

20.4.2023 – Zum sechsten Mal haben Franke und Bornberg, N-TV und Disq die Auszeichnungen für Deutschlands beste Versicherer in zehn Kategorien vergeben. Zu den diesjährigen Gesamtsiegern gehören Europa, Huk-Coburg, Auxilia, VHV, Gothaer, SDK, LV 1871 und Baloise. Sonderpreise bekommen die Waldenburger und die Zurich.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH, der Nachrichtensender N-TV und das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) haben jetzt zum sechsten Mal die Spitzenreiter der Assekuranz in verschiedenen Produktgruppen gekürt.

In diesem Jahr läuft die Auszeichnung wieder unter dem Titel „Deutscher Versicherungs-Award 2023“. Vor drei Jahren hieß der Wettbewerb noch „Deutschlands beste Versicherungen“ (VersicherungsJournal 22.4.2020).

Angaben zur Methodik

Die Vergabe der Awards in den einzelnen Kategorien basiert auf einer Produktanalyse der Ratingagentur Franke und Bornberg von über 5.000 Versicherungs-Datensätzen. Dabei haben „Leistungen und Beitragshöhe die Bewertungsgrundlage“ gebildet, erklärte das Analysehaus zur Auswertung.

Die Unternehmen mit den besten Produkten wurden zusätzlich einem Servicetest unterzogen. Dieser umfasste verdeckt initiierte Telefonberatungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Calls und -Mails) sowie Analysen der Internetauftritte. Die Auswertung stützt sich nach Angaben von Disq auf gut 900 Servicekontakte.

In das Ergebnis in den einzelnen Kategorien flossen die Ergebnisse der Leistungsanalyse mit 66,6 Prozent (zwei Drittel) und die der Serviceanalyse mit 33,3 Prozent ein.

Die Preisträger in ihren Kategorien

Diese Gesamtsieger gewannen die Auszeichnung in folgenden Produktbereichen:

Veränderungen im Vergleich zu 2022

Im Vergleich zum Wettbewerb aus dem Vorjahr (13.5.2022) gibt es einige Veränderungen. In der Altersvorsorge löste die Europa die Allianz Lebensversicherungs-AG als Gesamtsieger ab. In der PKV-Vollversicherung überholte die Gothaer die Arag Krankenversicherungs-AG. In der privaten Zusatzversicherung setzte sich die SDK vor die Allianz.

Auch in der Sparte Risikoleben musste der Münchener Konzern das Siegerpodest zugunsten der LV 1871 räumen. In der Unfallversicherung überholte die Baloise die Haftpflichtkasse VVaG.

Eine Gesamtübersicht zu den diesjährigen Preisträgern steht unter diesem Link bereit.