Die besten Risikolebens-Versicherungen

14.12.2020 – Das Analysehaus Franke und Bornberg hat erstmals ein „Produktrating Risikolebens-Versicherung“ aufgelegten. Dabei erhielten zehn Tarife der sieben Anbieter Basler, Bayern-Versicherung, Feuersozietät, Huk-Coburg, Huk24, Saarland und VRK die Höchstnote „FFF+“. Vier weitere Angebote der Delta Direkt erhielten in Verbindung mit dem Baustein „Immobilienabsicherung“ die Bestnote. Unter die Lupe genommen wurden insgesamt 268 Offerten.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat am Freitag die Premierenauflage ihres „Produktratings Risikolebens-Versicherung“ veröffentlicht.

Großes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial

Zum Hintergrund erläutert das Analysehaus, dass Risikopolicen mit dem Leistungsversprechen „Zahlung bei Tod“ zu den ältesten Versicherungen überhaupt zählen. „Sie geben Hinterbliebenen finanzielle Sicherheit, schützen Gläubiger vor Zahlungsausfall und sichern Geschäftspartner gegenseitig ab“, führen die Analysten weiter aus.

Als Zielgruppe gelten laut FuB Personen zwischen 18 und 65 Jahren, deren Zahl in Deutschland mit mehr als 51 Millionen angegeben wird. Dennoch habe es im vergangenen Jahr nur 7,6 Millionen Risikolebens-Versicherungen (Risiko-LV) gegeben. Rein rechnerisch sorge damit nur jeder Siebte mit einer entsprechenden Police vor, rechnet Franke und Bornberg vor.

Den Angaben zufolge hat die Zahl der Neuabschlüsse in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen – auf zuletzt unter 475.000 Verträge. Dies kommentiert FuB-Gründer und -Geschäftsführer Michael Franke wie folgt: „Das Potenzial der Risiko-LV ist groß, aber es wird zu wenig ausgeschöpft“.

Neuer Ratingansatz für Risikolebens-Versicherungen

Hier soll das neue Rating Abhilfe schaffen, da es – anders als in diesem Zweig üblich – nicht auf den Preis fokussiert. Ganz im Gegenteil wird nur die Produktqualität auf Basis der Versicherungs-Bedingungen bewertet.

Zwar hält auch Franke und Bornberg den Preis nicht für unwichtig. Allerdings sei dieser heute „von vielen Faktoren abhängig und nicht pauschal zu bewerten. So ist die Preisermittlung abhängig von der individuellen Konstellation aus Alter, Beruf, biometrischen Daten, Laufzeit und Annahmerichtlinien der Gesellschaften“, wird herausgestellt.

Erheblichen Einfluss auf den Zahlbeitrag habe darüber hinaus auch die jeweils geltende Überschussdeklaration. Deshalb empfehlen die Analysten, bei qualitativ hochwertigen Angeboten einen individuellen Preisvergleich anzustellen.

So wurde bewertet

Der von FuB konzipierte Bewertungskatalog besteht aus neun Hauptkriterien mit 36 Detailanforderungen. Dabei wurden die Produkte in einem Benchmarking-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Bild: Franke und Bornberg

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von Null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf das sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ (sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen. Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden. Weitere Details sind in der „Bewertungsrichtlinie Risikoleben“ (PDF, 3,67 MB) aufgeführt.

Dies sind die Offerten mit der Höchstnote

Insgesamt haben die Analysten an etwa jeden 27. untersuchten Tarif die Höchstnote vergeben. Zu den Versicherern mit mindestens einem Top-Angebot gehören

In Verbindung mit dem Baustein „Immobilienabsicherung“ erhielten auch die Produkte „RL1“, „RL2“, „RL3“ und „RL4“ der Delta Direkt Lebensversicherung AG ein „FFF+“.

Da das Analysehaus tagesaktuelle Rating-Updates vornimmt, sind diese Informationen nur als Momentaufnahme zu verstehen. Die tagesaktuellen Ergebnisse aller untersuchten Produkte veröffentlicht Franke und Bornberg auf seiner Internetseite.

FuB: Leistungsniveau ist gut, aber mit Entwicklungspotenzial

Knapp jedes zwölfte unter die Lupe genommene Angebot erreichte ein „FFF“. Damit entfällt auf die beiden obersten Bewertungsstufen rund ein Neuntel aller Bewertungen. Andererseits reichte es für rund jeden sechsten Testkandidaten nur zu einem „mangelhaft“ oder „ungenügend“.

Am häufigsten vergeben wurde die Note „FF+“, was einem „gut“ entspricht. Dies zeigt laut Franke und Bornberg, „dass das Leistungsniveau im Markt gut ist, aber auch noch Entwicklungspotenziale bietet.“

Franke hat beobachtet, dass so manches Bedingungswerk eine Kopie der jeweiligen BU- Bedingungen zu sein scheint. Dies betreffe die Anzeigepflicht-Verletzung ebenso wie Leistungsauslöser der Nachversicherungs-Garantie oder Regelungen bei Zahlungsschwierigkeiten.

Ausbaufähige Flexibilität

Ausbaufähig ist nach Einschätzung des FuB-Geschäftsführers auch die Flexibilität der Tarife. So sei in nur wenigen Angeboten eine Verlängerung des Versicherungsschutzes über das ursprünglich vereinbarte Endalter hinaus möglich, was insbesondere bei Anschlussfinanzierungen wichtig sei.

Franke kritisiert: „Doch bislang haben ältere Versicherte kaum Chancen, nach Vertragsablauf noch Versicherungsschutz zu bekommen“.

Weiter bemängelt das Analysehaus, dass Nachversicherungs-Garantien unabhängig von einem festgelegten Auslöser nur selten und fast ausschließlich in Topprodukten vorkämen.

Mehr Flexibilität sei auch bei Zahlungsschwierigkeiten gefragt. „Denn eine Beitragsfreistellung geht bislang fast immer mit dem Verlust des Versicherungsschutzes einher. Nur jeder sechste Tarif erlaubt Beitragsstundung – und das auch nur für maximal sechs Monate“, wird moniert.