Die besten Privatrenten im Urteil von Franke und Bornberg

25.11.2025 – Im Produktrating von Franke und Bornberg wurden 267 Privatrenten-Tarife der dritten Schicht gegen laufenden Beitrag untersucht. Berücksichtigt wurden die Segmente Klassik, Fonds-, Index- und verschieden konzipierte Hybridprodukte. 16 Produktgeber haben in mindestens einer der fünf Kategorien einen „FFF+“-Tarif. Viermal gelang dies Allianz und Ergo Vorsorge, jeweils zweimal Continentale, Europa, LV 1871 und Neue Leben.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat die privaten Rentenversicherungen erneut einem umfassenden Produktrating unterzogen. Verglichen wurde Lösungen aller drei Schichten der privaten Altersvorsorge (1. Rürup, 2. Riester, 3. ungeförderte Privatrente) – sowohl gegen laufenden als auch gegen Einmalbeitrag.

922 Testkandidaten

Insgesamt gab es 922 (2024: 872) Testkandidaten. Von den unter die Lupe genommenen Offerten gegen laufenden Beitrag entfielen 24 (Vorjahr: 17) auf Riester- und 149 (153) auf Rürup-Renten. Mit 267 (259 Tarifen) entstammen weiterhin über 60 Prozent der untersuchten Angebote der dritten Schicht. Sie verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Produktgruppen:

klassische Rentenversicherung mit oder ohne („Neue Klassik“) garantiertem Rechnungszins (48 Tarife),

klassische Rentenversicherungen mit Indexpartizipation (18),

beitragsorientierte hybride Rentenversicherung (28),

garantieorientierte hybride Rentenversicherung (58),

fondsgebundene Rentenversicherung (118).

Bewertung der Rentenversicherungen nach bis zu 63 Kriterien

Bewertet wurden Flexibilität, Transparenz sowie das Produktkonzept der Tarife nach bis zu über fünf Dutzend Kriterien. Dabei stützten sich die Analysten ausschließlich auf „die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, den Versicherungsschein und Geschäftsberichte“.

Die Produkte wurden in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelung wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Modifikationen an der Bewertungssystematik

Nach FuB-Angaben wurden im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 15.11.2024, 13.11.2024) einige Modifikationen in Sachen Flexibilität vorgenommen. Das Kriterium wurde stärker gewichtet, wobei insbesondere der Rentenbezug detailliert geprüft wurde.

Dies betrifft unter anderem die Anpassung der garantierten Rechnungsgrundlagen bei einem fondsgebundenen Rentenbezug oder die Voraussetzungen für den Wechsel in eine temporäre Rente. Im Gegenzug wurden Standardlösungen bei Zahlungsschwierigkeiten aus dem Kriterienkatalog gestrichen.

Weitere Neuerung: Die Aufteilung in die Kategorien „Klassik“ und „Neue Klassik“ wurde aufgehoben. Die beiden Segmente wurden in der einheitlichen Kategorie „Klassische Rentenversicherung“ zusammengeführt. Das „erleichtert Beratern und Kunden den Vergleich“, so die Analysten.

Ausgeweitet wurde auch der Prüfpunkt Nachhaltigkeit. Wurde bislang nur die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage bewertet, so wird nun ebenfalls berücksichtigt, wie nachhaltig die Gesellschaften ihren Geschäftsbetrieb und ihre Produkte ausrichten.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Voraussetzung für die Höchstnote war, dass ein Tarif mindestens 85 Prozent der maximal möglichen 7.200 Punkte erhält. Die Ratingsystematik haben die Analysten in den „Altersvorsorge-Rating Bewertungsgrundlagen“ (PDF-Datei, 322 KB) dargelegt.

Fast drei Viertel der Tarife sind „hervorragend“ oder „sehr gut“

Die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) erreichten 18 Prozent der Testkandidaten aus der dritten Schicht. Fast 54 Prozent wurden mit „FFF“ („sehr gut“) eingestuft. Jeweils gut jedes neunte Produkt wurde mit „gut“ („FF+“) oder „befriedigend“ („FF“) bedacht.

Andererseits kam fast jedes zwanzigste Angebot über ein „ausreichend“ („F+“) nicht hinaus. Eine Offerte wurden mit „mangelhaft“ („F“) bewertet. Die Note „ungenügend“ („F-“) wurde nicht vergeben.

Zum Vergrößern Bild klicken.

16 Anbieter mit der Höchstnote

Insgesamt vergaben die Analysten in der dritten Schicht an 16 Produktgeber die Höchstnote. Keiner davon war in allen fünf Rubriken „hervorragend“. Jeweils viermal schafften dies die Allianz Lebensversicherungs-AG (nicht beitragsorientiertes Hybrid) sowie die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (nicht Klassik).

In zwei Kategorien mindestens einen „FFF+“-Tarif haben die Continentale Lebensversicherung AG die Europa Lebensversicherung AG und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; jeweils Fondspolicen und garantieorientiertes Hybrid) sowie die Neue Leben Lebensversicherung AG (Fondspolicen und beitragsorientiertes Hybrid).

Einmal gelang dies neben der Provinzial Lebensversicherung AG im Segment „garantieorientiertes Hybrid“ auch den folgenden Anbietern bei den Fondspolicen:

Ergebnislisten im Internet

Die vollständigen Ratingergebnisse sind auf dieser Internetseite von Franke und Bornberg zu finden.

Die Ergebnislisten bei den Angeboten gegen Einmalbeitrag sind in weiten Teilen mit denen gegen laufenden Beitrag identisch. Einer der wenigen Unterschiede besteht darin, dass bei den Fondspolicen auch die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, die Helvetia Schweizerische Lebensversicherung AG, Direktion für Deutschland und die Universa Lebensversicherung a.G. zur Riege der „hervorragenden“ Akteure gehören.