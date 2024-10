Die besten privaten Krankenversicherer im DFSI-Rating

29.10.2024 – In einer aktuellen Untersuchung beleuchtet DFSI Ratings die Unternehmensqualität von 31 privaten Krankenversicherern. Nur die Allianz erzielte die Höchstnote „exzellent“ (1,0). Dahinter folgen mit jeweils der Note 1,1 die Barmenia und die Signal Iduna vor acht weiteren „sehr guten“ Akteuren. 19 Gesellschaften wurden mit „gut“ bedacht, während die Concordia mit „befriedigend“ abschnitt.

Die DFSI Ratings GmbH hat die „Unternehmensqualität der Privaten Krankenversicherer 2024/2025“ bewertet und jetzt die Ergebnisse veröffentlicht. Für die aktuelle Ratingauflage untersuchten die Analysten 31 (Vorjahre: 32; 31; 27) Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV). Dies sind die nach eigenen Angaben „wichtigsten“ aktiven Marktteilnehmer, die etwa 99 Prozent der Vollversicherten repräsentierten.

Substanzkraft, Produktqualität und Service wurden bewertet

In die Gesamtbewertung flossen mit jeweils 40 Prozent Gewichtung die Bereiche Substanzkraft und Produktqualität ein. Der Service wurde mit 20 Prozent gewichtet. Dabei setzt sich Letzteres den Angaben nach aus den Segmenten Beschwerdestatistik bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und dem DFSI-Test zum Thema Gesundheitsservices zusammen. Für Umfragen aus Servicestudien konnten Sonderpunkte gesammelt werden.

Zur Messung der Produktqualität greifen die Analysten auf eigene oder indirekt im Auftrag von Print-Magazinen und Medien gegebene Studien zur Qualität unterschiedlicher PKV-Produkte aus den vergangenen zwölf Monaten zurück. Dieser Bewertungsbereich ist unterteilt in die Produktqualität und die Produkttransparenz (jeweils 50 Prozent Gewichtung).

Für die Qualitätswertung werden die DFSI-Tests in der Krankenvoll-, der Krankenzusatz- und der Pflegeversicherung herangezogen. In „Transparenz“ wird den Angaben zufolge „das reine Angebot von Produkten der einzelnen Versicherungsunternehmen bewertet“ – das heißt, an wie vielen Tests der Anbieter teilgenommen hat.

Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala überführt

Die Substanzkraft setzt sich aus den Kennzahlen Versichertenzahl (fünf Prozent Gewichtung), Marktanteil (zehn Prozent), Nettoverzinsung (15 Prozent), versicherungstechnisches Ergebnis (20 Prozent) und Substanzkraftquote (50 Prozent) zusammen.

Letztere errechnet sich laut DFSI wie folgt: „Addiert man zum doppelten Eigenkapital die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) und ein Drittel aus dem Saldo der stillen Reserven und stillen Lasten, ergibt sich die Substanzkraftquote, wenn man diese Summe durch die Altersrückstellungen (eingezahlte und verzinste Kundengelder) teilt“.

Für die einzelnen Bewertungsparameter wurden Punkte vergeben, die zu Teilnoten und diese schließlich zur Gesamtnote aggregiert wurden. In einem letzten Schritt wurden die Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“ überführt.

Datenbasis der Studie sind neben der Bafin-Beschwerdestatistik und den DFSI-Produktratings die Jahresabschlüsse 2023 der privaten Krankenversicherer. Weitere Details zur Bewertungsmethodik und die Ergebnislisten für die einzelnen Teilbereiche sowie die Gesamtwertung können auf dieser DFSI-Internetseite nachgelesen werden.

Nur die Allianz schaffte ein „exzellent“

Den Spitzenplatz in der Gesamtwertung sicherte sich erneut die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 26.10.2023) erzielte sie als einziger Krankenversicherer die Höchstbewertung „exzellent“ (Note: 1,0). Bereits vor drei Jahren hatte das Unternehmen den Vergleich gewonnen, wenn auch zusammen mit zwei Wettbewerbern mit jeweils einer „sehr guten“ 1,1 (Medienspiegel 27.10.2021).

Aktuell ließ die Allianz alle anderen Testkandidaten auch beim Service mit einer „exzellenten“ Teilnote hinter sich, und das mit 99,02 von 100 möglichen Punkten (0,9). Bei der Produktqualität schaffte das Unternehmen einen „exzellenten“ zweiten Rang, in Sachen Substanzkraft eine „sehr gute“ sechste Position.

„Sehr gute“ PKV-Anbieter: drei Auf- und ein Absteiger

Die Gruppe der „sehr guten“ Testkandidaten vergrößerte sich von acht auf zehn Marktteilnehmer. Hierzu gehören

Dabei gewann die Barmenia das Teilrating „Produktqualität“ mit einer „exzellenten“ 0,9, die Signal Iduna das Teilrating „Substanzkraft“ mit einer „exzellenten“ 1,0.

Inter aus der Gruppe der „sehr guten“ Krankenversicherer herausgefallen

Aus der Riege der „sehr guten“ Akteure herausgefallen ist die Inter Krankenversicherung AG. Mit einer „guten“ 1,7 (Vorjahr: 1,5) liegt sie zusammen mit dem Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (1,7 nach 1,9 vor Jahresfrist) an der Spitze der insgesamt 19 „guten“ Testkandidaten. Mit „befriedigend“ schnitt erneut nur die Concordia Krankenversicherungs-AG ab (2,6 nach 2,8 im Jahr 2023).

Nicht zu den Testkandidaten gehören neben der noch jungen Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017), der DEVK Krankenversicherungs-AG, der Freien Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) und der Universa Krankenversicherung a.G. neuerdings auch die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG.