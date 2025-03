Die besten Pflegerentenversicherungen im Urteil von Morgen & Morgen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Analysehaus hat die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Zwar erhielt fast jeder zweite der etwa 100 Testkandidaten die Höchstnote. Dennoch betrachten die Vergleicher die Marktentwicklung kritisch – und warnen vor Haftungsrisiken für Vermittler. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Analysehaus hat jetzt die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung vorgestellt. Neben einer sehr hohen, weiter verbesserten Leistungsdichte haben die Analysten auch kritische Marktentwicklungen ausgemacht. (Bild: Wichert) mehr ...

21.9.2023 –

Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast 40 Prozent der über 100 Testkandidaten erhielten die Höchstnote. Dennoch sparen die Vergleicher nicht mit Kritik an der Marktentwicklung. (Bild: Wichert) mehr ...