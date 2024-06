Die besten Krankenkassen für fünf Modellfälle

26.6.2024 – Die Viactiv sicherte sich für die Profile „Familie“ und „kinderloses Paar“ den Spitzenplatz im Krankenkassenvergleich von Disq und NTV. Die Techniker liegt bei den männlichen und weiblichen Singles in Front, die HKK bei den Studierenden. Die DAK-Gesundheit landete zweimal auf dem Treppchen, die Techniker und die Viactiv jeweils zwei weitere Male. Einmal gelang dies der Audi BKK, der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der KKH, ein weiteres Mal der HKK.

Im Rahmen der Studie „Gesetzliche Krankenversicherer 2024“ hat die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH einen Vergleich der 21 größten deutschen Krankenkassen (mindestens 700.000 Mitglieder) durchgeführt.

Service, Zusatzleistungen und Konditionen auf dem Prüfstand

Dabei standen Service (50 Prozent Gewichtung für die Gesamtnote), Zusatzleistungen (40 Prozent) und Konditionen (zehn Prozent) auf dem Prüfstand.

Für die Serviceanalyse, die mit 50 Prozent Gewichtung in die Gesamtbewertung einging, wurde in Mystery-Tests die Servicequalität im Telefon- und E-Mail-Kontakt geprüft. Die ermittelten Daten wurden dann in ein Punktesystem (null bis 100 Punkte) übertragen. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt.

651 Kontakte

Des Weiteren wurden die Internetauftritte auf ihren Informationsgehalt hin analysiert und von geschulten Testern hinsichtlich Bedienungsfreundlichkeit und Inhaltsqualität durchleuchtet (zehn Tests pro Kasse).

Insgesamt kamen 651 Kontakte (31 je Anbieter) zustande. Darunter waren je 210 Analysen der telefonischen Kontaktqualität sowie der E-Mail-Beantwortung (jeweils zehn je Testkandidat) und 231 Analysen des Onlineservice.

Die Analyse der Leistungen und Konditionen erfolgte in Kooperation mit der Krankenkassennetz.de GmbH. Dazu wurden Daten aus Satzungen und von Internetseiten mit Gültigkeit im März 2024 herangezogen. Die Angebote wurden über ein Punktesystem bewertet. Dabei konnten die Krankenkassen mindestens 40 (aufgrund der erfüllten Pflichtleistungen) bis maximal 100 Punkte erreichen.

Viactiv wurde Gesamtsieger

In der Gesamtwertung schnitten vier Testkandidaten mit der Bestnote „sehr gut“ ab. Den Testsieg holte erneut die Viactiv Krankenkasse, die mit über 85,3 von 100 möglichen Zählern die höchste Gesamtpunktzahl erzielte.

Dahinter folgen die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse (82,9), die Techniker Krankenkasse (81,9) und die Kaufmännische Krankenkasse – KKH (80,9) (VersicherungsJournal 21.6.2024).

Fünf Modellfälle definiert

Da sich je nach Lebensphase und -umständen die Bedürfnisse und Prioritäten der Versicherten ändern, hat das Disq basierend auf den Anforderungen in bestimmten Lebenssituationen fünf verschiedene Profile definiert und daran anlehnend die jeweils besten Krankenkassen gekürt. Als Modellfälle wurden ausgewählt:

Profil 1: junge Familie (umfassendes Portfolio für Erwachsene wie auch Kinder mit besonderem Augenmerk auf Leistungen für Kinder sowie im Hinblick auf Schwangerschaft und Geburt, kostenbewusst, keine Priorität auf Naturheilverfahren, Zahnvorsorge und Krankenpflege),

Profil 2: kinderloses Paar (besonderer Blick auf Vorsorge, Gesundheitsförderung und Leistungen für eine angestrebte Schwangerschaft, Leistungen für Kinder spielen noch eine untergeordnete Rolle),

Profil 3: berufstätiger männlicher Single (Augenmerk auf weitere Vorsorge und sportmedizinische Untersuchungen (nicht aber Online-Fitness-Kurve) sowie günstige Konditionen und Geldprämien, beispielsweise im Rahmen des Hausarztmodells, nicht interessiert an Leistungen für Kinder und Schwangerschaft),

Profil 4: berufstätiger weiblicher Single (ausgeprägtes Interesse an alternativen Methoden, Bezuschussung für Gesundheitsreisen spielen eine größere Rolle als Präventionskurse, Leistungen für Kinder, Schwangerschaft und Geburt mit niedriger Relevanz),

Profil 5: Student mit schmalem Budget (Fokus auf günstige Konditionen über den Wahltarif, Selbstbehalt oder auch über Prämien durch das Hausarztmodell, leistungsseitige Priorität auf Kostenübernahme und weitere Vorsorge priorisiert, unwichtig sind die Themen Kinder und Schwangerschaft).

Die besten Kassen für die Profile

Den ersten Platz für die Profile „Familie“ und „Paar (kinderlos)“ belegte der Gesamtsieger Viactiv. Dahinter folgen die KKH und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (Familie) beziehungsweise die Techniker und die DAK-Gesundheit (kinderloses Paar).

In den beiden Single-Profilen setzte sich jeweils die Techniker an die Spitze. Bei den männlichen (weiblichen) Singles schaffte es die Viactiv (Handelskrankenkasse (HKK)) auf den Silber- und die Audi BKK (Viactiv) auf den Bronzerang. Bei den Studierenden lautete die Reihenfolge HKK vor Techniker vor DAK-Gesundheit.

Die Studie „Gesetzliche Krankenversicherer 2024“ kann per E-Mail beim Disq angefragt werden. Sie kostet 476 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.