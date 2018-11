Die besten Finanz-Vertriebe aus Kundensicht

5.11.2018 – Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Fernsehsender N-TV verliehen im Oktober den „Deutschen Fairness-Preis 2018“. Defizite bei der Transparenz stellten die Marktforscher insbesondere bei deutschen Finanzunternehmen gegenüber den Endkunden fest. Preisträger in der Kategorie „Finanzberatung“ (Finanzanlagen-Vermittler) sind Telis, Dr. Klein und Swiss Life Select.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) und der Nachrichtensender N-TV zeichneten am 23. Oktober in Berlin Unternehmen mit dem „Deutschen Fairness-Preis 2018“ aus. Rund 50.000 Verbraucher bewerteten insgesamt 547 Unternehmen aus 46 Branchen.

Mit dabei waren auch die Kategorien „Private Krankenversicherer“ (VersicherungsJournal 31.10.2018) und „Versicherer mit Vermittlernetz“ (VersicherungsJournal 1.11.2018).

Methodik der Fairness-Studie

In der Kundenbefragung über ein Online-Panel untersuchten die Marktforscher die Zufriedenheit der Verbraucher in drei Leistungsbereichen: das Preis-Leistungs-Verhältnis floss zu 40 Prozent in die Bewertung ein, Zuverlässigkeit mit 30 Prozent und Transparenz mit ebenfalls 30 Prozent.

Diese Leistungsbereiche setzten sich aus verschiedenen Unterkriterien zusammen: von der Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über die Einhaltung von Absprachen bis zur Kulanz bei Reklamationen.

Die Befragung berücksichtigte zudem nach Angaben von Disq die Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote.

Unternehmen ab 100 Meinungen in der Wertung

Die Teilnehmer konnten jeweils ein Unternehmen pro Kategorie bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt hatten oder dessen Produkte sie nutzten. Die Befragung von Männern (52 Prozent) und Frauen (48 Prozent) ab 18 Jahren fand vom 16. Mai bis 13. Juli 2018 über einen standardisierten Online-Fragebogen statt.

Zur Beurteilung standen den Teilnehmern auf einer Skala von „sehr unzufrieden“ (-2) bis „sehr zufrieden“ (+2) sowie die Antwortmöglichkeit „keine Angabe“ zur Verfügung. Nur Unternehmen oder Marken, „die 100 beziehungsweise 80 Kundenmeinungen erreichten, wurden einzeln ausgewertet“, schreiben die Marktforscher in den Studienunterlagen.

Die Branchenmittelwerte fielen bei den Finanzunternehmen für sämtliche Bereiche lediglich befriedigend aus. So fasst das Deutsche Institut für Service-Qualität in seinen Studienunterlagen die Ergebnisse der Kundenurteile über Finanzunternehmen zusammen.

Defizite im Bereich Transparenz

Verbesserungspotenzial machten die Marktforscher insbesondere beim Kriterium „Transparenz“ aus. „Sie stellte insgesamt den schwächsten Bewertungsbereich dar. Rund 30 Prozent der Befragten gaben keine positive Bewertung zur Transparenz ab und sahen Defizite etwa durch versteckte Kosten oder mangelnde sowie unverständliche Informationen“, heißt es in den Studienunterlagen.

Gerade den „deutschen Finanzunternehmen“ stellte Disq in seiner diesjährigen Zusammenfassung kein gutes Zeugnis aus: „Die Branchenmittelwerte fielen hierbei für sämtliche Bereiche, wie schon in der Vorstudie, lediglich befriedigend aus. Bei den Fondsgesellschaften kristallisierten sich ebenfalls Defizite heraus, vor allem bei der Transparenz.“

Die Gewinner in der Kategorie „Finanzberatung“

Unter der Kategorie „Finanzberatung“ verstehen die Marktforscher von Disq Finanzanlagen-Vermittler nach § 34f der GewO. Hier bewerteten die Kunden insgesamt zwölf Unternehmen. In die Einzelauswertung schafften es aber nur acht Firmen, die eine ausreichende Anzahl von Kundenmeinungen einsammeln konnten.

Platz eins sicherte sich 2018 die Telis Financial-Services-Holding AG mit einer Gesamtpunktzahl von 73,4. Den Silber-Rang erreichte die Dr. Klein & Co AG mit 73 Punkten. Und Bronze erarbeitete sich die Swiss Life Select Deutschland GmbH.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die ersten fünf Unternehmen in der Kategorie „Finanzberatung“ in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz abgeschnitten haben.

Ergebnis Fairness in der Kategorie „Finanzberatung“ Rang Versicherer Punkte insgesamt Preis-Leistungs-Verhältnis 40% Zuverlässigkeit 30% Transparenz 30% 1 Telis Finanz 73,4 74,4 72,3 73,1 2 Dr. Klein 73,0 73,8 72,5 72,3 3 Swiss Life Select 71,7 73,5 69,0 71,7 4 Bonnfinanz AG 69,3 71,1 69,0 67,0 5 Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) 66,6 66,4 66,1 67,4

MLP, OVB und Global-Finanz auf den Rängen sechs bis acht

In die Einzelauswertung der diesjährigen Disq-Studie zur Kategorie „Finanzberatung“ kamen außerdem folgende Unternehmen auf die Plätze sechs bis acht:

Ein anderes Bild ergab die „Hitliste der Allfinanzvertriebe“ der Cash-Redaktion. Sie zeigte, dass nach den Provisionserlösen 2017 die Marktführerschaft der DVAG unangefochten ist (VersicherungsJournal 7.8.2018). Auf den Plätzen dahinter lagen MLP und Swiss Life.

Die Gesamtdokumentation zum Deutschen Fairness-Preis kann bei Disq zum Preis von 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer bestellt werden.