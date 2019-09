Die Ausschließlichkeit stirbt aus – oder auch nicht

30.9.2019 – Vernetzen Unternehmen unterschiedlicher Branchen ihre Plattformen miteinander, um für Kunden weitergehende Angebote zu schaffen – also die Autoversicherung, den Abschleppdienst, die Werkstatt, den Reifendienst et cetera –, spricht man von Ökosystemen. Über die Chancen dieser Vernetzung und die Zukunft des Vertriebs insgesamt ging es auf einer Veranstaltung in Köln.

„Wir glauben, dass die Ausschließlichkeit (AO) ausstirbt. Mit Plattformen wollen wir Makler stärker machen“, sagte Dr. Adam Melski, Projektmanager bei der VHV-Gruppe, auf der Kundenveranstaltung „Digitalization in Insurance“ der Sollers Consulting GmbH am Donnerstag in Köln.

Im Hinblick auf die großen US-Technologie-Giganten fürchtet er um die Kundenschnittstelle und drängt darauf, dass die Versicherer Initiative ergreifen.

Wer verliert?

Für Manuela Moog, Leiterin IT - General Insurance der Zurich-Gruppe Deutschland, wird es Versichern ohne Menschen auch künftig nicht geben, weil der persönliche Kontakt dem Kunden Sicherheit gebe. „Und die AO stirbt schon so lange wie der Mainframe“, sagte sie.

Für die Zurich spiele die AO auch künftig eine wichtige Rolle. Zudem setze man auf Kooperationen und Partnerschaften. Dagegen dürften Vermittler wie die Check24 GmbH an die Ökosysteme verlieren, meint sie.

Scheitern möglich

Auch für Tim Warnken, PO Guidewire Claimcenter der deutschen Basler-Gruppe, bleibt der Agent künftig ein wichtiger „Player“ im Versicherungsgeschäft. Daimler und BMW kooperieren inzwischen im Bereich der Plattform-Ökonomie.

Ob sie deshalb bei den Ökosystemen mehr Bedeutung erlangen, ist aber noch nicht ausgemacht. „Das Eigentum am Auto nimmt an Bedeutung ab“, gibt Warnken zu bedenken.

„Wohnen“, „Mobilität“, „Gesundheit“ und „B2B“ könnten für die Assekuranz die wichtigsten Ökosysteme werden, so die Einschätzung der Teilnehmer der Kundenveranstaltung.

Doch die Gefahr des Scheiterns ist bereits sehr groß, warnt Sollers-Manager Grzegorz Obszaski. Beispielsweise sei Amazon im Themenbereich „Wohnen“ nicht zuletzt mit dem Cloud-basierten Sprachdienst Alexa schon weit.

„Die Versicherer müssen sich vorbereiten und sich auf ihre IT und Technologie fokussieren. Die Vernetzung ist die Voraussetzung für digitale Ökosysteme“, sagte Sollers-Managing-Partner Micha Trochimczuk. Ohne leistungsstarke Kernsysteme, dem Aufbrechen von Silostrukturen und einer offenen Architektur würden solche Vorhaben scheitern.

Begeistern – der Rest folgt dann

Auch auf dieser Veranstaltung wurde die Studie der McKinsey & Company zitiert, wonach bis 2025 rund 30 Prozent des weltweiten Prämienvolumens in Komposit in „Ökosysteme“ fließen könnte (VersicherungsJournal 21.5.2019).

Agieren die Versicherer auf solchen Plattformen nur im Hintergrund, laufen sie Gefahr austauschbar zu sein, weil die Kundenschnittstelle bei anderen, beispielsweise den großen Tech-Giganten liegt. Daher scheint die Lösung im Aufbau eigener Ökosysteme zu liegen, um für den Kunden relevant und sichtbar zu bleiben.

Für Dr. Alexander Bernert, Head of Innovation & Market Management bei der Zurich, geht es bei den Ökosystemen vor allem um „Kundenbegeisterung“. Wenn Versicherer sich zuvorderst auf Prämienerträge konzentrierten, sei dies „ein Schritt zu schnell.“

Wem gehören die Daten?

Ein Thema werde aus seiner Sicht noch die Datenregulierung. Für die Versicherer werde es sicherlich etwas geben wie die Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 für die Banken.

„Viele Regeln zu Privacy werden einfach noch gemacht werden müssen“, so Bernert.

Dr. Witold Jaworski, seit 1. September CIO International der Ergo Technology & Management Services AG, berichtete, dass die Banken in Polen für die Teilnahme an Ökosystemen Geldzahlungen vorab für die nächsten fünf Jahre geleistet hätten.

Da die Zahl der Ökosysteme begrenzt sei, sei die Verhandlungsstärke der Versicherer, wenn sie sich beteiligen wollten, nicht sehr groß.