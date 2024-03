Die Altersgruppe 85 plus ist mehrheitlich pflegebedürftig

13.3.2024

Das Risiko, pflegebedürftig zu sein, hängt maßgeblich vom Alter ab. So steigt ab dem 60. Lebensjahr der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung in der gleichen Altersgruppe deutlich an. Bei den 85- bis 90-Jährigen liegt die Pflegequote dann bei 54,1 Prozent. In der höchsten Altersgruppe ab 90 Jahren beträgt sie 81,6 Prozent.

Dies berichtet das Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen (IAQ). Die Wissenschaftler haben Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für 2021 ausgewertet. Diese basieren auf einer Befragung der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. Zudem wurden Angaben der Spitzenverbände der Pflegekassen und des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. herangezogen.

Quelle: Destatis (Bild: IAQ). Zum Vergrößern Bild klicken.

Die Daten zeigen ferner, dass sich mit steigendem Alter die Zahl der Pflegebedürftigen erhöht, die in einer stationären Einrichtung versorgt werden müssen. Das sind in der Altersgruppe 70 plus 1,2 Prozent der Bevölkerung und verdoppelt sich in 75 plus auf 2,4 Prozent und in 80 plus auf 4,8 Prozent. Von den Ab-85-Jährigen lebt jeder Zehnte (10,9 Prozent) in einem Pflegeheim und von den Ab-90-Jährigen jeder Vierte (25,1 Prozent).

Die häusliche Versorgung bleibt allerdings in allen Altersklassen dominierend. Laut der Wissenschaftler sind noch nie so viele Pflegebedürftige von ihren Angehörigen versorgt worden wie heute.

Zu berücksichtigen sei dabei, dass infolge des demografischen und sozialen Wandels die Zahl der kinderlosen (älteren) Menschen steige, heißt es. Falls Kinder vorhanden wären, die potenziell Hilfs- und Pflegetätigkeiten übernehmen könnten, dann seien es infolge der niedrigen Geburtenziffern nur noch wenige Geschwister. In der Regel müssten die vermehrt erwerbstätigen (Schwieger-)Töchter ihren Beruf mit der Pflegeaufgabe vereinbaren.