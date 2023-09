Deutsche wünschen sich Ruhestand weit früher als mit 67 Jahren

13.9.2023 – Insgesamt 65 Prozent der weiblichen und 58 Prozent der männlichen Arbeitnehmer in Deutschland möchten gerne im Alter von 63 Jahren oder früher in den Ruhestand gehen. Dies zeigt eine Umfrage von Yougov im Auftrag von Aon.

„Längere Lebensarbeitszeit – nein danke. Betriebliche Altersversorgung – ja bitte“, lautet der Titel einer neuen Studie der Aon plc., die sich mit den Wünschen und Einstellungen der Deutschen zum Thema Ruhestand befasst.

Für die Untersuchung wurden Anfang Juli 1.050 sozialversicherungs-pflichtige Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 55 Jahren befragt. Die Ergebnisse wurden nach eigenen Angaben gewichtet und sind repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Region.

Bei den Branchen wurden der Öffentliche Dienst und der Gesundheitssektor ausgeklammert. Die Erhebung führte die Yougov Deutschland GmbH durch.

Rentenbeginn so früh wie möglich

Das Ergebnis: Auf die Frage „In welchem Alter würden Sie gern aus dem Arbeitsleben ausscheiden und in Rente gehen, vorausgesetzt, die Umstände lassen es zu?“, gaben 44 Prozent der Frauen und 41 Prozent der Männer „früher als 63 Jahre“ an. 21 Prozent der Frauen und 17 Prozent der Männer wählten die Antwortmöglichkeit „mit 63 Jahren“.

Demgegenüber entschieden sich nur vier Prozent der weiblichen und zwei Prozent der männlichen Befragten für „mit 67 Jahren“. Für „später als 67 Jahre“ votieren lediglich drei Prozent der weiblichen wie auch männlichen Studienteilnehmer.

Gesellschaftliche Diskussion spiegelt sich nicht wider

„Die gesellschaftliche Diskussion, ob es notwendig ist, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, um das Rentensystem zu stabilisieren, spiegelt sich in der persönlichen Einstellung der Arbeitnehmer:innen noch in keiner Weise wider“, kommentieren die Autoren. Es werde ein Eintritt in den Ruhestand weit vor der gesetzlichen Altersgrenze von 67 Jahren gewünscht.

Nur unter den Gutverdiener mit einem monatlichen Bruttoeinkommen, das 7.000 Euro übersteigt, ist die Bereitschaft etwas verbreiteter, über das Alter von 67 Jahren hinaus arbeiten zu wollen. Dies sagten zwölf Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Aon)

Kategorische Ablehnung

Unabhängig von der Präferenz taten auch 44 Prozent der Frauen und 34 Prozent der Männer kund, dass es für sie nicht denkbar ist, über das Alter von 67 Jahren hinaus zu arbeiten. Jeweils 30 Prozent der weiblichen und männlichen Befragten sind zudem eher nicht dazu bereit.

Nur sechs Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer könne sich dies vorstellen. „Eher ja“ gaben 13 Prozent der weiblichen und 17 Prozent der männlichen Studienteilnehmer an.

Eigene Entscheidung wichtig

Nach der Gesundheit (Frauen: 59 Prozent; Männer: 57 Prozent) ist für die meisten Arbeitnehmer die Höhe der Einkünfte zum Rentenbeginn (55 Prozent; 47 Prozent) der ausschlaggebende Faktor für den Zeitpunkt des Rentenbeginns. Die gesetzliche Regelaltersgrenze (22 Prozent; 17 Prozent) folgt an vierter Stelle.

Von großer Bedeutung ist für nahezu alle Beschäftigten, den Start des Ruhestands selbst zu bestimmen. Für „äußerst wichtig“ halten dies 34 Prozent, für „sehr wichtig“ 33 Prozent und für „wichtig“ 25 Prozent der weiblichen Befragten. 33 Prozent der männlichen Befragten wählten „äußerst wichtig“, 34 Prozent „sehr wichtig“ und 23 Prozent „wichtig“.

Je näher das Rentenalter ist, desto häufiger entschieden sich die Studienteilnehmer für die Antwortmöglichkeit „äußerst wichtig“. Unter den 18- bis 24-Jährigen waren es 18 Prozent, unter den 25- bis 34-Jährigen 30 Prozent, unter den 35- bis 45-Jährigen 33 Prozent und unter den 45- bis 55-Jährigen 43 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Aon)

Gleitender Übergang gewünscht

Den Übergang in den Ruhestand möchte die Mehrheit (57 Prozent; 54 Prozent) in Form einer stufenweise Reduzierung der Arbeitszeit gestalten. Ein abruptes Ende ist weniger beliebt (23 Prozent, 22 Prozent), ebenso eine Veränderung des Tätigkeitsumfeldes (zehn Prozent, 15 Prozent).

Einen Abschlag von mehr als 30 Prozent würden nur zwei Prozent der Frauen wie der Männer in Kauf nehmen, wenn sie dadurch vor dem 67. Lebensjahr in Rente gehen könnten. Dies sagen vor allem die Besserverdienenden.

Zu keinem Abschlag bereit sind 17 Prozent der Frauen. Weniger als ein Prozent würden 21 Prozent hinnehmen. Ein bis zehn Prozent können sich 19 Prozent und elf bis 20 Prozent acht Prozent vorstellen. Bei den Männer verneinen 14 Prozent einen Abschlag. Für 16 Prozent wären weniger als ein Prozent, für 24 Prozent ein bis zehn Prozent und für 16 Prozent elf bis 20 Prozent denkbar.

Hohe Sparquote bei Gutverdienern

Laut der Studie betreiben 55 Prozent der Frauen und 63 Prozent der Männer private Altersvorsorge. Hierbei spielt das Einkommen eine Rolle. In den beiden höchsten Einkommensgruppen „5001 Euro bis 7.000 Euro“ und „mehr als 7.000 Euro“ liegt der Anteil der Sparer bei jeweils 79 Prozent.

Bislang sorgen 17 Prozent der weiblichen und zwölf Prozent der männlichen Befragten zwar noch nicht privat vor, planen dies aber. Demgegenüber sagen 19 Prozent der Frauen und 14 Prozent der Männer, sie können es sich derzeit und wahrscheinlich auch in Zukunft eine private Altersvorsorge nicht leisten.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Aon)

Motivation hängt von Unternehmensgröße ab

Eine betriebliche Altersversorgung (bAV) betreiben bereits zwölf Prozent ohne und 34 Prozent der Frauen mit Zuschuss durch den Arbeitgeber. Bei den Männern sind es 14 Prozent ohne und 39 Prozent mit Zuschuss. Dabei ist die Motivation umso höher, je größer das Unternehmen ist.

In Planung oder von grundsätzlichem Interesse ist eine betriebliche Altersversorgung bei 22 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer.

Auch bei der bAV spielt das Einkommen eine Rolle. Je höher es ist, desto höher ist auch die Beteiligungsquote. Unter den Studienteilnehmern mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 7.000 Euro verfügen 51 Prozent über eine vom Arbeitgeber bezuschusste bAV-Police.

Lebenslange Auszahlung beliebt

Auf die Frage „Unabhängig davon, ob Sie betriebliche Altersvorsorge betreiben oder dies planen: In welcher Form sollte eine betriebliche Altersvorsorge ausgezahlt werden?“, wählten 48 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer eine lebenslange monatliche Rentenzahlung.

Die Möglichkeit einer zeitlich befristeten, dafür monatlich höheren Zahlung (14 Prozent; 15 Prozent) war weniger beliebt. Noch weniger die Möglichkeit einer zeitlich befristeten, dafür jährlich höheren Zahlung (fünf Prozent; sieben Prozent). Der Zuspruch zu einer einmalige Kapitalzahlung bei Rentenbeginn (16 Prozent, 19 Prozent) war wiederum höher.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Aon)

Einschätzung der Lebenserwartung

Wie viel Kapital zum Rentenbeginn im Alter von 67 Jahren im Schnitt vorhanden sein muss, um eine lebenslange monatliche Rente in Höhe von 1.000 Euro zu finanzieren, ist den meisten Arbeitnehmer nicht klar. Die Studienautoren geben ein Betrag zwischen 150.000 Euro und 200.000 Euro an. Auf diesen Wert kommen 14 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer.

Bei den Frauen nehmen 32 Prozent einen höheren und 14 Prozent einen niedrigeren Betrag an. 40 Prozent geben an, dass sie es nicht wissen. Bei den Männern kommen 41 Prozent auf eine höhere und 16 Prozent auf eine niedrigere Summe. 24 Prozent machen keine Angabe.

Die meisten Frauen erwarten, dass sie zwischen 80 und 89 Jahre alt werden (37 Prozent). Auch die meisten Männer gehen davon aus, dass sie dieses Alter erreichen werden (39 Prozent). Mit dem Einkommen wächst die Einschätzung einer langen Lebenserwartung. Umgekehrt glauben 24 Prozent der Befragten mit einem Einkommen unter 1.500 Euro, dass sie vor dem 70. Lebensjahr sterben.