Deutsche priorisieren Hausrat- vor Unfall- und Rentenversicherung

1.12.2022 – Teilnehmer der Untersuchung zum Finanzkompetenzreport 2022 der MLP vertrauen wenig in das eigene finanzielle Wissen, beantworten die Testfragen jedoch mehrheitlich richtig. Beim Thema Versicherungen wählen sie die Privat-Haftpflicht auf Platz eins der wichtigsten Produkte. Das Alter steht dort wiederum an letzter Stelle: die private Rentenversicherung wird nicht sonderlich hoch gewertet.

Kenne ich mich gut mit der Börse, Versicherungen und der Rente aus? Die Antworten enthält der „MLP Finanzkompetenzenreport 2022“ der der MLP-School of Financial Education der MLP SE. Dafür hat die Institut für Demoskopie Allensbach Gesellschaft zum Studium der öffentlichen Meinung mbH (IfD) zwei Zielgruppen befragt: die Bevölkerung, vertreten durch 1.006 Personen ab 16 Jahren. Sie wurden in direkten Interviews in der Zeit vom 8. bis 21. Juli 2022 befragt.

Die andere Gruppe: die Finanzentscheider. Sie wurden vom 25. August bis 9. September interviewt. Hierbei handelte es sich um 319 Führungskräfte in Unternehmen mit zehn bis 249 Beschäftigten. Darunter Vorstände, Geschäftsführer und Leiter von Finanzabteilungen.

Erst sollten alle 1.325 Teilnehmer ihre eigenen Finanzkompetenzen einschätzen und diese dann einem Test unterziehen. Die Abfrage des finanziellen Grundwissens umfasst 24 Aussagen.

Abfrage zu verschiedenen Themen der Finanzwelt

Die Befragten konnten einschätzen, ob sie sich in den abgefragten Themengebieten (unter anderem Geld, Versicherung, Vorsorge, Rente) „ganz gut“ oder „so einigermaßen“ auskennen.

Während 79 Prozent beispielsweise noch erklärten, sich „ganz gut“ mit Überweisungen und Daueraufträgen auszukennen, gaben diese Einschätzung nur neun Prozent bei der Frage nach „Wie der Kapitalmarkt, die Börse funktioniert“ an.

Wenig Vertrauen in eigene Finanzkompetenz

Generell sehen die Befragten ihre eigenen Finanzkompetenzen eher skeptisch. In den meisten Fällen antworteten mehr Personen zurückhaltend statt mit einem „ich kenne mich ganz gut aus“.

MLP Finanzkompetenzenreport 2022. Selbsteinschätzung des Finanzwissens: einzelne Themengebiete. „Kenne mich nach eigener Einschätzung…“ (Bild: MLP)

Allerdings zeigte eine Studie der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, dass gerade junge Leute der Generationen Y und Z ein solides Finanzverständnis attestieren (VersicherungsJournal 11.7.2022).

Eine Erkenntnis der Abfrage: 88 Prozent der Deutschen halten Finanzwissen für wichtig, nur zwei Prozent sehen das nicht so. Interesse am Thema Finanzen herrscht hingegen kaum vor. Lediglich sieben Prozent haben sehr großes, 30 Prozent großes Interesse. 46 Prozent erklärten wenig und 14 Prozent gar kein Interesse zu haben.

Teilnehmer beurteilen Aussagen zu Versicherungen meistens richtig

Bei den Testfragen zu Versicherungen wussten die Teilnehmer die Aussagen meist korrekt einzuordnen. Dass eine private Haftpflichtversicherung empfohlen, aber nicht verpflichtend ist, wussten 88 Prozent. Auch, dass beim Kauf eines Neuwagens keine Pflicht besteht, zwei Jahre eine Vollkaskoversicherung zu bedienen, war den meisten – 69 Prozent – klar.

Die Falschaussagen, man könne nur einen Anwalt nehmen, wenn man eine Rechtsschutz-Versicherung besitze sowie dass es eine staatliche Regelung gebe, alle Berufstätige müssten eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abschließen, durchschauten 89 Prozent beziehungsweise 83 Prozent der Teilnehmer.

Wichtigkeit von Versicherungen: private Altersvorsorge an letzter Stelle

In der Abfrage, welche Versicherungen denn besonders bedeutend seien, antworteten 77 Prozent der Teilnehmer mit der Haftpflicht-Versicherung. Auf Rang zwei folgt dann mit 59 Prozent die Hausratversicherung. Auf Platz Nummer drei folgt mit 23 Prozent eine Rechtsschutz-Versicherung.

Die Teilnehmer bewerteten dann folgende Versicherungen mit absteigender Wichtigkeit:

Unfallversicherung (22 Prozent),

Berufsunfähigkeits-Versicherung (18 Prozent),

Kfz-Versicherung (17 Prozent),

Krankenversicherung und Zusatzversicherungen (16 Prozent),

Gebäudeversicherung (16 Prozent),

Risiko-/Lebensversicherung (elf Prozent),

Elementarschaden-Versicherung (neun Prozent) und

Private Rentenversicherung / private Altersvorsorge (acht Prozent).

Im Report heißt es dazu mit zwischen den Zeilen lesbarer Verwunderung: Selbst dem Personenkreis, der in der eigenen Einschätzung angab, sich „ganz gut“ damit auszukennen, welche Versicherungen wichtig sind, fällt die Berufsunfähigkeits-Versicherung nur zu 21 Prozent ein.

Ergebnisse liegen überall dicht beieinander

Männer vertrauen mehrheitlich in ihr finanzielles Wissen und geben zu 59 Prozent an, sich gut oder sehr gut mit Finanzen auszukennen. Bei den Frauen sind es wiederum nur rund 40 Prozent. Bei den Antworten liegen die Herren mit 74 Prozent auch ein wenig häufiger richtig als die Damen (70 Prozent korrekte Antworten).

Unterschiede gibt es auch in der Bildung. So schätzen Personen mit einer guten oder mittleren Bildung das eigene Finanzwissen öfter – 61 Prozent – als gut oder sehr gut ein. Bei denjenigen, die eine einfache Bildung haben, sind es nur 28 Prozent, die sich selbst Finanzkompetenz zuschreiben.

Die Tests zeigen aber: Die Bildung bringt keinen gravierenden Unterschied. 74 Prozent derjenigen mit guter oder mittlerer Bildung antworteten richtig, aber auch 67 Prozent der Personen, die eine einfache Bildung genossen.

Auch die Finanzentscheider schnitten nur geringfügig besser ab. Während die Bevölkerung insgesamt 72 Prozent der Aussagen des Tests korrekt beurteilte, waren es in der Gruppe der Entscheider 81 Prozent. In der Kategorie „Versicherung und Vorsorge“, wussten 83 Prozent der Führungspersonen die richtigen Antworten, bei der Bevölkerung lag dort zu 75 Prozent richtig.