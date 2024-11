Der große Irrtum: So schätzen die Bürger das Risiko einer Berufsunfähigkeit ein

6.11.2024 – In einer Umfrage von Swiss Life vertraten 70 Prozent der Befragten die Meinung, dass sie ihren Beruf gesund bis zum Eintritt ihres Rentenalters ausüben können. Statistisch gesehen wird aber jeder Vierte im Laufe des Arbeitslebens mindestens einmal berufsunfähig. Unter den wichtigsten Versicherungsprodukten rangiert die Berufsunfähigkeit auf Platz 4. Knapp die Hälfte wusste, dass psychische Erkrankungen eine der Hauptursachen für den Verlust der Erwerbstätigkeit sind. Dennoch fürchten nur neun Prozent, depressiv zu werden. Eine schnelle Regulierung ist wichtiger als eine günstige Prämie.

Es herrschen teils große Wissenslücken in Bezug auf die Absicherung der Arbeitskraft, das eigene Risikobewusstsein und das Versicherungsverhalten im Allgemeinen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage zur Berufsunfähigkeit (BU) von Yougov im Auftrag von Swiss Life Deutschland Holding GmbH. Ausgewertet wurden die Antworten von 1.165 Erwerbstätigen.

Berufsunfähigkeit – ein unterschätztes Risiko

Das Risiko, berufsunfähig zu werden, wird weiterhin stark unterschätzt. 70 Prozent der Befragten vertraten die Meinung, dass sie ihren Beruf „eher bis sehr wahrscheinlich“ gesund bis zum Eintritt ihres Rentenalters ausüben können.

Die Realität: Die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, ist sehr hoch. Für privat abgesicherte Personen liegt sie im Schnitt bei 25 Prozent. Statistisch gesehen wird damit jeder Vierte im Laufe des Arbeitslebens mindestens einmal berufsunfähig. Das ergab eine Analyse der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) 2018.

Umfrage zum Berufsunfähigkeitsrisiko (Bild: Swiss Life)

Nur für jeden Vierten hat die BU-Absicherung Priorität

Da das Risiko unterschätzt wird, hat folglich auch dessen Absicherung keine Priorität. Auf die Frage, welche Produkte am wichtigsten seien, nannten 48 Prozent die private Haftpflichtversicherung, 39 Prozent die Kfz-Haftpflichtversicherung und 27 Prozent die Hausratversicherung. Dahinter auf Platz 4 rangiert die Berufsunfähigkeitsversicherung mit 23 Prozent.

„Das eigene Hab und Gut scheint den Menschen auf den ersten Blick wichtiger zu sein als der Wert der eigenen Arbeitskraft. Dabei kann ihr Wert über ein gesamtes Berufsleben gerechnet bei bis zu zwei Millionen Euro liegen“, kommentierte Stefan Holzer, Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland und Leiter Market Management Versicherung, dieses Ergebnis.

Von Depressionen sind nur andere betroffen

Stefan Holzer (Bild: Swiss Life)

Fast die Hälfte der Befragten wusste, dass psychische Erkrankungen eine der Hauptursachen für den Verlust der Erwerbstätigkeit sind. Laut GDV waren 35 Prozent aller Fälle im Jahr 2022 auf psychische Leiden zurückzuführen. Hierzu zählen zum Beispiel Burn-out oder Depressionen.

Schwere Unfälle waren in sieben Prozent der Fälle für eine BU verantwortlich. Erkrankungen am Bewegungsapparat, wie Rückenleiden, Arthrose oder auch Gelenkprobleme, machten 22 Prozent aus. Krebs war mit 16 Prozent Anlass für eine BU-Rente.

Dennoch fürchten sich die meisten Befragten, nämlich 47 Prozent, vor einer Krebserkrankung. Nur neun Prozent nannten eine Depression. Diese Lücke zwischen korrekter allgemeiner Risikoeinschätzung von psychischen Erkrankungen und persönlicher Betroffenheit stellt „Aufklärer“ wie Versicherungsberater vor die Herausforderung, die Verdrängung bewusst zu machen.

Handwerker gelten als besonders gefährdet

Auch bei der Frage, welche Berufe oder Gruppen besonders gefährdet sind, berufsunfähig zu werden, kommt es zu deutlichen Abweichungen vom realen Risiko, wie Zahlen aus der Versicherungsbranche belegen, stellt Swiss Life fest.

So glauben 65 Prozent, dass es bei körperlichen Tätigkeiten, wie beispielsweise im Handwerk, im Vergleich zu anderen Tätigkeiten eher häufiger zu einer BU kommt. In Bezug auf kaufmännische und akademische Bürotätigkeiten meinen dies dagegen nur zehn Prozent. 53 Prozent schätzen bei dieser Art von Tätigkeiten BU als vergleichsweise selten ein.

„Das BU-Risiko muss unabhängig vom ausgeübten Beruf beziehungsweise Ausbildung oder Studium betrachtet werden“, erklärt dazu Holzer. „Zwar weisen die Befragten den körperlich anstrengenden Berufstätigkeiten zu Recht ein hohes Risiko einer BU zu. Aber auch ein vermeintlich gefahrloser Bürojob in akademischen Berufen schützt nicht vor Berufsunfähigkeit.“

Schnelle Regulierung ist wichtiger als eine günstige Prämie

Auf die Frage „Welche Faktoren sind Ihnen bei der Auswahl des passenden Absicherungskonzepts wichtig?“ nannten 61 Prozent der Befragten eine schnelle Regulierung im Leistungsfall und 42 Prozent eine nachweislich hohe Anerkennung von Leistungsfällen.

Eine günstige Prämie kommt erst an dritter Stelle und ist nur für 35 Prozent der entscheidende Faktor. Ein einfacher Antragsprozess steht mit 29 Prozent an vierter Stelle. An fünfter Stelle wünschen sich 28 Prozent einen persönlichen Ansprechpartner.

Bei diesem Ergebnis spielt möglicherweise eine entscheidende Rolle, dass die Online-Interviews mit Mitgliedern des Yougov Panel Deutschland geführt wurden. Sie sind also mit Umfragen über Versicherungen vertraut.