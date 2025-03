Das sind die wachstumsstärksten Wohngebäudeversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Zwischen 2018 und 2023 wechselten in der Sparte hunderttausende Policen ihren Besitzer. Rund jeder dritte der 50 größten Akteure hatte entgegen dem Branchentrend Einbußen hinzunehmen – von in der Spitze über 150.000 Policen beziehungsweise einem guten Siebtel. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften sind 2023 wieder deutlich gestiegen – um bis zu fast vier Fünftel. Bei jedem vierten Akteur sank der Aufwand, in der Spitze um fast 60 Prozent. Die Schadenquoten lagen zwischen unter 43 und über 91 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...

Im vergangenen Jahr hat mehr als jeder zehnte der 50 größten Akteure seine Beitragseinnahmen zweistellig ausgebaut. Drei Anbieter legten mit 15 Prozent sogar doppelt so stark wie der Markt zu. Dadurch gab es in der Umsatzrangliste einige Rangveränderungen. (Bild: Wichert) mehr ...

Etwa jeder zweite der 50 größten Akteure konnte seinen Vertragsbestand zwischen 2018 und 2023 entgegen dem Branchentrend ausbauen. In der Spitze ging es um fast 550.000 Policen beziehungsweise mehr als 120 Prozent hinauf. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Anbieter hierzulande beim Prämien- und Vertragsbestand die größte Bedeutung haben, darüber gibt eine aktuelle Untersuchung Aufschluss. Sie zeigt auch, welche der Branchenriesen beim Bestand gegen den Markttrend wuchsen und wer bei den Einnahmen am stärksten zulegte. (Bild: Wichert) mehr ...

11.11.2024 –

Auch wenn die Branche insgesamt versicherungstechnisch in Verlustzone blieb, so schafften es doch zahlreiche Akteure in die schwarzen Zahlen. Der Spitzenreiter machte sogar fast 30 Cent Gewinn pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...