Das sind die teuersten Immobilien des Jahres 2024

6.12.2024 – Ein Penthouse in Berlin für 15,8 Millionen Euro und ein Anwesen auf Sylt für 15,5 Millionen Euro waren in diesem Jahr hierzulande die kostspieligsten Objekte, die auf der Plattform Immowelt.de angeboten wurden. Dies zeigt eine Auswertung von Aviv Germany.

Trotz multipler Krisen und wirtschaftlicher Turbulenzen: Die Preise für Luxusimmobilien erreichten auch in diesem Jahr schwindelerregende Höhen. Dies berichtet die Aviv Germany GmbH, Betreiber des Online-Marktplatzes Immowelt.de.

Der Dienstleister rund um das Thema Immobilien hat ein Ranking mit den zehn kostspieligsten Häusern und den zehn hochpreisigsten Wohnungen in Deutschland erstellt. Datenbasis waren Angebote, die zwischen Januar und November 2024 auf der Plattform Immowelt.de inseriert wurden.

Spitzenreiter ist ein reetgedecktes Haus direkt am Sylter Watt

An der Spitze der teuersten Häuser steht ein Anwesen in Kampen auf Sylt, dem Promi-Hotspot schlechthin. Das reetgedeckte Haus mit direkter Lage am Watt wird derzeit (Stand: 5. Dezember 2024) für 15,5 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Es lockt mit zehn Zimmern, einer Wohnfläche von 400 Quadratmetern und einem 2.985 Quadratmeter großen Grundstück.

Damit wird allerdings die Spitzensumme aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 22.12.2023) deutlich unterschritten. Für ein am Simssee in Oberbayern gelegenes Objekt wurden vom Verkäufer 29,5 Millionen Euro aufgerufen. Kaum günstiger waren die beiden Hamburger Stadtvillen auf den Rängen zwei und drei, die für 28,5 Millionen Euro beziehungsweise 27,9 Millionen Euro zu haben waren.

Villa in München auf dem zweiten Platz

In diesem Jahr folgt eine Villa im Münchener Stadtteil Obermenzing mit einem Kaufpreis von 14,98 Millionen Euro auf dem zweiten Platz. Mit einem Angebotspreis von jeweils 14,5 Millionen Euro liegen gleichauf an dritter Position ein Anwesen mit privatem Strandzugang in List auf Sylt, eine Villa am Ostufer des Starnberger Sees und ein Domizil im Hamburger Nobelvorort Blankenese.

Die weiteren Platzierungen gehen an Luxusobjekte in München, Berlin und Hamburg. Damit ist die Isarmetropole dreimal im Ranking der teuersten Häuser vertreten, Berlin, Hamburg und Sylt sind es zweimal.

Ranking der zehn teuersten Häuser im Jahr 2024 Rang Ort Wohnfläche in Quadratmeter Zimmer Angebotspreis in Euro 1 Sylt (Kampen) 400 10 15.500.000 2 München (Obermenzing) 312 8 14.980.000 3 Sylt (List) 270 10 14.500.000 3 LK Bad Tölz-Wolfratshausen (Münsing) 472 15 14.500.000 3 Hamburg (Blankenese) 400 10 14.500.000 6 München (Bogenhausen) 400 10 13.900.000 6 Berlin (Mitte) 492 15 13.900.000 8 München (Neuhausen-Nymphenburg) 396 16 13.700.000 9 Berlin (Grunewald) 1.210 23 13.100.000 10 Hamburg (Blankenese) 450 10 12.950.000

Ebenfalls auf Platz eins: in Penthouse mit Blick über die Berliner Skyline

Die Rangliste der teuersten Wohnungen führt ein Penthouse in Berlin-Mitte für 15,8 Millionen Euro an. Damit übertrifft die exklusive Residenz im Herzen der Hauptstadt sogar den Angebotspreis für das kostspieligste Haus. Für diese stolze Summe gibt es neun fürstlich ausgestattete Zimmer, verteilt auf 574 Quadratmetern, und spektakuläre Rooftop-Terrassen mit Blick über die Berliner Skyline.

Auch im Vorjahr lag die hochpreisigste Wohnung an der Spree. Das luxuriös sanierte Loft in einem unter Denkmalschutz stehenden Fabrikgebäude im Szeneviertel Prenzlauer Berg sollte für 15,9 Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Den zweiten Platz der diesjährigen Rangliste belegt ein Penthouse in München-Bogenhausen, das für zwölf Millionen Euro zu erwerben war. Auch die Ränge sieben bis zehn sichern sich Objekte in der Isarmetropole. Berlin stellt weitere zwei Kandidaten der Top Ten, Hamburg ist ebenfalls mit zwei Luxuswohnungen dabei.