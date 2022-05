Das sind die Rechtsschutzversicherer mit dem größten Policenschwund

30.5.2022 – Bei sieben der 25 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2015 und 2020 laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ der Vertragsbestand. Die Ergo büßte nach absoluten Zahlen wie auch prozentual am stärksten ein.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Rechtsschutzversicherer haben ihren Bestand zwischen 2015 und 2020 um etwa 1,3 Millionen auf 23,1 Millionen Verträge gesteigert. Dies entspricht einem Plus von etwa sechs Prozent.

Laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ hatten aber nur 18 der 25 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter an der positiven Entwicklung teil (VersicherungsJournal 24.5.2022). Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 98 Prozent Marktanteil.

Sieben Anbieter im Minus

Dagegen verzeichneten sieben Akteure auf Sechsjahressicht betrachtet Rückgänge. Am stärksten büßte nach absoluten Zahlen die Ergo Versicherung AG mit über 435.000 Kontrakten ein (auf 1,86 Millionen). Der Bestand der ADAC Versicherung AG schrumpfte um fast 300.000 auf unter zwei Millionen Policen.

Fünfstellige Verminderungen hatten die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (auf 1,14 Millionen), die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (auf 1,8 Millionen), die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV; auf 400.000) und die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG (auf 1,4 Millionen) zu verzeichnen. Minimal abwärts (auf 167.000) ging es für die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG.

Mehrere Akteure kontinuierlich im Minus

Bei der Ergo fiel die Verminderung nach der Verschmelzung der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf die Ergo (18.5.2015) besonders deutlich aus (minus rund 200.000 Verträge). Im Laufe der Jahre hat sich der Bestandsabrieb aber verlangsamt und betrug zuletzt weniger als 40.000 Kontrakte.

Bei der ADAC Versicherung (früher ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG (19.9.2018)) schrumpfte der Bestand kontinuierlich zwischen rund 50.000 und etwa 80.000 Policen pro Jahr. Auch die Advocard verlor in allen Jahren, allerdings jeweils deutlich unter einem Prozent.

Sanierungsmaßnahmen und Beendigung der Zusammenarbeit

Die Deurag verlor ebenfalls in allen Jahren des Beobachtungszeitraums, wobei das Verminderungstempo zuletzt an Fahrt verlor. Der Roland kehrte nach anfänglichen Verlusten in den letzten beiden Jahren wieder in die Wachstumsspur zurück. Bei beiden gingen die Verringerungen unter anderem auf zu verschiedenen Zeiten vorgenommene Sanierungsmaßnahmen zurück (11.7.2018, 11.5.2017).

Bei der NRV drehte die Kurve nach anfänglichem Wachstum ins Minus, wobei der Rückgang in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums nur noch bei jeweils rund einem halben Prozent lag. Dafür ursächlich waren nach Unternehmensangaben neben Sanierungsmaßnahmen und der Beendigung der Zusammenarbeit mit einigen größeren Vertriebspartnern auch der Rückzug aus dem industriellen Rechtsschutzgeschäft (4.5.2018).

Verminderungsraten von bis zu über einem Fünftel

Betrachtet man die Verminderungsraten von 2015 auf 2020, so fiel das Minus mit fast einem Fünftel ebenfalls bei der Ergo am größten aus. Bei der ADAC Versicherung betrug die Abnahme ein gutes Achtel, bei der NRV ein gutes Zehntel.

Bei der Deurag schrumpfte der Bestand um knapp acht Prozent, beim Roland um drei Prozent. Nur leicht bergab zeigt die Kurve bei der Advocard und der Badischen Rechtsschutz (jeweils minus unter zwei Prozent).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.