Das sind die Krankenkassen mit dem stärksten Mitgliederzuwachs

11.12.2024 – Etwa zwei von drei Körperschaften konnten an der positiven Branchenentwicklung in den ersten neun Monaten teilhaben und gewannen bis zu über 330.000 Versicherte (Techniker) hinzu. Prozentual baute nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg die BKK Firmus den Versichertenbestand am stärksten aus. Viele der „Gewinner“ gehören zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft. Nur eine hat kürzlich den Zusatzbeitrag erhöht.

Zum 1. Oktober 2024 zählte die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 58,71 Millionen Mitglieder. Dies entspricht laut der GKV-Statistik KM1 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) im Vergleich zum Jahresbeginn einem Zuwachs um gut 430.000 beziehungsweise rund 0,7 Prozent.

KBS und SVLFG im Minus

Zwei Kassenarten konnten nicht am generellen Aufwärtstrend teilhaben. Dies war zum einen die Knappschaft-Bahn-See (KBS), die auf Neunmonatssicht fast 55.500 (auf nicht einmal mehr 1,1 Millionen) Mitglieder verlor. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hatte Einbußen von rund 9.000 Mitgliedern (auf nur noch knapp 401.500) hinzunehmen.

Nach absoluten Zahlen am stärksten legten die Ersatzkassen zu (plus 273.000 auf 23,06 Millionen). Die Betriebskrankenkassen (BKKen) bauten den Mitgliederbestand um 177.500 (auf 8,88 Millionen) aus, die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) um 42.600 (auf 21,21 Millionen) und die Innungskrankenkassen (IKKen) um 1.500 (auf 4,06 Millionen) Personen.

Techniker legt absolut am stärksten zu

Auch auf Ebene der einzelnen Kassen zeigen sich deutliche Unterschiede. So schafften laut einer Zahlensammlung des Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik mit 58 Körperschaften nur knapp zwei Drittel des Marktes Mitgliederzuwächse. Die größte Steigerung nach absoluten Zahlen gelang der Techniker Krankenkasse (plus über 330.000). Sechsstellig wuchs ansonsten nur noch die BKK Firmus.

Steigerungen von über 20.000 Mitgliedern hatten die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, die Audi BKK, die Handelskrankenkasse (HKK) und die HEK – Hanseatische Krankenkasse zu verzeichnen. Fünfstellig wuchsen auch die BKK Linde, die DAK-Gesundheit, die AOK Baden-Württemberg und die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse.

Prozentual hat die BKK Firmus die Nase vorn

Mit einem Plus von fast 47 Prozent legte die BKK Firmus relativ am stärksten zu. Eine zweistellige Steigerungsrate schaffte darüber hinaus nur noch die BKK Linde. Jeweils um die sechs Prozent gewannen die BKK Herkules, die BKK Public und die BKK Faber-Castell & Partner dazu.

Ihre Mitgliederbestände um jeweils knapp fünf Prozent ausbauen konnten die R+V BKK, die HEK, die Audi BKK und die BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH).

Viele Gewinner gehören zu den günstigsten Krankenkassen

Unter den Gewinnern bei der Versichertenzahl befindet sich kein Marktteilnehmer, der Anfang 2024 den Zusatzbeitrag erhöht hat. Zwei Akteure hatten sogar um 0,25 Prozentpunkte abgesenkt: die Audi BKK auf 1,0 Prozent und die BKK Faber-Castell & Partner auf 1,1 Prozent (9.1.2024).

Unterjährig erhöht hat von den vorgenannten Körperschaften nur die BKK Herkules – allerdings erst zum 1. November (um 1,3 Prozentpunkte auf 2,39 Prozent) (6.11.2024).

Mit der Audi BKK, der BKK Faber-Castell & Partner, der BKK Firmus, der BKK Public, der HKK und der BKK SBH gehören zudem sechs der vorgenannten Anbieter zu den Körperschaften mit den niedrigsten Beitragssätzen. Alle liegen unterhalb der Marke von 16 Prozent Gesamtbeitrag.