Das sind die Krankenkassen mit dem größten Mitgliederschwund

23.9.2024 – Zwischen Januar und Juli 2024 ist die Zahl der GKV-Mitglieder um fast 218.000 gestiegen. Am stärksten wuchsen die Techniker (plus 239.981 Personen) beziehungsweise die BKK Firmus (plus 36 Prozent). Andererseits verlor die Barmer 97.329 „Köpfe“. Die stärkste Schrumpfungsrate hatte die BKK Scheufelen (minus 6,4 Prozent) hinzunehmen. Dies zeigen Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik.

Zum 1. Juli 2024 zählte die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) laut der GKV-Statistik KM1 des Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 58.501.032 Mitglieder. Im Vergleich zum Jahresbeginn entspricht dies einem Zuwachs von 217.856 Personen beziehungsweise knapp 0,4 Prozent.

Dabei konnten nur die Ersatzkassen (plus über 178.000 auf 22,96 Millionen Mitglieder) sowie die Betriebskrankenkassen (BKKen; plus gut 113.000 auf fast 8,82 Millionen Mitglieder) hinzugewinnen.

Vier Kassenarten im Minus

Jeweils leicht im Minus befanden sich die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG; auf 404.126 Mitglieder) und die Innungskrankenkassen (IKKen; auf unter 4,05 Millionen).

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) verloren über 18.000 (auf unter 21,15 Millionen) Mitglieder. Die Knappschaft-Bahn-See (KBS) hatte die größte Einbuße zu verzeichnen (minus fast 41.500 auf 1,12 Millionen Versicherte).

Die GKV-Anbieter mit den größten Verlusten

Nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik (Heft 34/2024) hatten fast 41 der insgesamt 95 Körperschaften (VersicherungsJournal 15.1.2024) Bestandsrückgänge hinzunehmen.

Die größten Verluste waren bei der Barmer zu beobachten (minus 97.300). Hinter der KBS stand die dritthöchste Verminderung mit fast 29.700 „Köpfen“ für die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse zu Buche. Fünfstellig im Minus war ansonsten nur die Kaufmännische Krankenkasse – KKH.

Zwischen 9.500 und knapp 5.100 Mitglieder weniger als zu Jahresbeginn zählten die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, die Bahn-BKK, die IKK Classic und die Pronova BKK.

Techniker wuchs absolut am stärksten

Die größten Zugewinne hatte andererseits einmal mehr die Techniker Krankenkasse zu verzeichnen. Sie baute den Mitgliederbestand um annähernd 240.000 Personen aus. Am zweitstärksten wuchs die BKK Firmus (plus gut 94.400 „Köpfe“).

Zuwächse im niedrigen fünfstelligen Bereich weisen auf

Die Akteure mit den deutlichsten Veränderungsraten

Prozentual gemessen schaffte mit weit über einem Drittel die BKK Firmus die stärkste Steigerung. Um jeweils gut Prozent legten die BKK Linde und die BKK Herkules zu, um knapp vier Prozent die BKK Faber-Castell & Partner,

Die stärkste Schrumpfungsrate hatte die BKK Scheufelen hinzunehmen (minus fast 6,4 Prozent). Mitgliederrückgänge zwischen fast fünf und knapp drei Prozent waren bei der BKK Euregio, der KBS und der BKK Pfaff zu beobachten.

Die meisten „Verlierer“ haben Zusatzbeitrag den erhöht

Auffällig ist, dass die vorgenannten Akteure mit Mitgliederschwund bis auf wenige Ausnahmen zum Jahreswechsel den kassenindividuellen Zusatzbeitrag für 2024 erhöht haben (9.1.2024). Einige haben unterjährig eine weitere Erhöhung vorgenommen. Dazu zählen die

BKK Euregio: plus 0,54 auf 1,79 (Gesamtbeitragssatz 16,39) Prozent zum 1. Juni,

BKK Pfaff: plus 0,40 auf 1,80 (16,40) Prozent zum 1. Juli,

BKK Pfalz: plus 0,40 auf 2,38 (16,98) Prozent zum 1. Juli,

IKK Classic: plus 0,49 auf 2,19 (16,79) Prozent zum 1. August,

KBS: plus 0,50 auf 2,70 (17,30) Prozent zum 1. August,

KKH: plus 1,38 auf den Branchenhöchstwert von 3,28 Prozent (17,88) Prozent zum 1. August und

Pronova BKK: plus 0,60 auf 2,40 (17,00) Prozent zum 1. August (8.8.2024).

Die SFLFG nimmt nicht am Zusatzbeitragsverfahren teil.