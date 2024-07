Das sind die häufigsten Ursachen von schweren Verkehrsunfällen

23.7.2024 – Im vergangenen Jahr gab es laut aktuellen Destatis-Zahlen deutlich mehr Verkehrsunfälle. Dabei stieg die Zahl der Crashs mit Sachschaden stärker als die der Unglücke mit Personenschaden. Personenschadenunfälle gehen zu einem Großteil auf menschliches Fehlverhalten zurück. Hier dominiert als Hauptursache „Abbiegen, Wenden, Rückwärts- sowie Ein- und Anfahren“.

Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr um 51 beziehungsweise 1,8 Prozent auf 2.839 gestiegen. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 366.557.

Dies geht aus den kürzlich vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten, endgültigen Ergebnissen der Verkehrsunfallstatistik für 2023 hervor. Dabei korrigierte das Amt die vorläufigen Zahlen aus dem Frühjahr (VersicherungsJournal 27.2.2024) jeweils leicht nach oben.

Abwärtstrend bei den Verkehrstoten

Trotz des zweiten Anstiegs in Folge ist bei der Anzahl der Verkehrstoten langfristig betrachtet ein deutlicher Rückgang zu beobachten. So lag die Zahl bis 2006 noch bei über 5.000, wie aus früher von den Statistikern veröffentlichten Daten hervorgeht.

Im Jahr 2000 waren es noch mehr als 7.500 – und 1991 lag die Zahl der bei Unfällen im Straßenverkehr gestorbenen Personen mit deutlich über 11.000 Personen viermal so hoch wie aktuell. Der Rückgang zwischen 1991 und 2023 beläuft sich auf drei Viertel. Zum Vergleich: Allein seit 2012 hat die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge um circa ein Sechstel auf zuletzt über 60 Millionen zugenommen.

Langfristig weniger Unfälle mit Personenschäden

Laut Destatis ging es bei den polizeilich erfassten Verkehrsunfällen insgesamt deutlich stärker nach oben (plus 4,7 Prozent auf 2,52 Millionen). Erhöht hat sich insbesondere die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschäden blieb (plus 5,2 Prozent auf 2,23 Millionen). Die Zahl der Crashs mit Verletzten oder Toten wuchs um 0,8 Prozent auf 291.890.

In der Zeitreihe ist bei den für die Kfz-Versicherer besonders teuren Unfällen mit Personenschäden ein deutlicher Rückgang festzustellen. In den 1990er-Jahren lag die Zahl noch bei in der Spitze fast 390.000 und damit um fast ein Drittel höher.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Personen, die bei Straßenverkehrsunfällen verletzt wurden. Deren Zahl fiel im vergangenen Jahr mit weniger als 367.000 sogar um fast 40 Prozent niedriger aus. In den 1990er-Jahren und zu Beginn des Jahrtausends waren es noch zum Teil deutlich mehr als 500.000.

Schwere Unfälle überwiegend wegen menschlichen Fehlverhaltens

Wie aus den offiziellen Daten weiter hervorgeht, gingen die Crashs mit Personenschaden fast ausschließlich (über 93 Prozent) auf menschliches Fehlverhalten zurück. Hauptursache waren Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren sowie Ein- und Anfahren. Dieses Fehlverhalten wird in mehr als jedem siebten Fall als Hauptursache in der Statistik aufgeführt.

Dahinter folgen anteilsmäßig dicht beieinander Vorfahrtsverletzungen eines Fahrers sowie das Unterschreiten des nötigen Abstandes zum vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer (jeweils ein gutes Achtel).

Eine zu hohe oder den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war in gut jedem neunten Fall die Ursache für einen durch menschliches Fehlverhalten verursachten Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Deutlich abgenommen hat die Zahl der Crashs unter Alkoholeinfluss (minus ein Vierzehntel auf unter 15.300), was allerdings unverändert Rang sechs bei den Ursachen bedeutet. Dahinter folgt trotz einer Zunahme um ein Zwölftel auf über 14.700 weiterhin falsches Verhalten gegenüber Fußgängern.