Das sind die größten Versicherer Deutschlands

4.7.2024 – In der Versicherer-Rangliste der FAZ nach den Beitragseinnahmen im Jahr 2023 ist die Allianz Group unverändert und weiter mit riesigem Vorsprung Spitzenreiter vor der Münchener Rück und der Talanx. Am stärksten wuchsen Gen Re, DEVK und Barmenia, während Generali, Debeka und VKB Rückgänge zu verzeichnen hatten.

Auch in diesem Jahr hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) wieder eine Rangliste der größten deutschen Versicherungskonzerne und -gesellschaften veröffentlicht. In der mittlerweile 66. Auflage der Beilage „Die 100 Größten“ in der Ausgabe vom 4. Juli 2024 werden unter anderem auch die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer aufgeführt.

Allianz an der Spitze

Spitzenreiter ist die Allianz SE mit Beitragseinnahmen in Höhe von rund 161,7 Milliarden Euro. Da hierin auch das Bank- und Asset-Management-Geschäft enthalten ist, weicht der in der FAZ-Rangliste ausgewiesene Wert von den Angaben in anderen Untersuchungen deutlich nach oben ab.

An zweiter Stelle liegt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) mit 57,9 Milliarden Euro. Dahinter folgen die Talanx AG mit 43,2 Milliarden Euro und der R+V-Konzern mit 19,8 Milliarden Euro.

Die Allianz Deutschland AG würde sich der FAZ-Auflistung zufolge mit 38,2 Milliarden Euro hinter der Talanx einreihen. Deren Tochter Hannover Rück SE (24,5 Milliarden Euro) platziert sich mit knapp 14 Milliarden Euro Rückstand hinter der Allianz Deutschland. Dahinter würde die Munich-Re-Tochter Ergo Group AG rangieren (20,1 Milliarden Euro), mit etwa 300 Millionen Euro Vorsprung auf die R+V.

Debeka vor Generali

Die Positionen fünf bis sieben belegen die Debeka-Gruppe, die Generali Deutschland AG und die Axa Konzern AG. Für sie werden jeweils Beitragseinnahmen im zweistelligen Milliardenbereich ausgewiesen.

An achter und neunter Stelle finden sich die Huk-Coburg Versicherungsgruppe mit 9,0 Milliarden Euro und die Versicherungskammer Bayern (VKB) mit 8,7 Milliarden Euro Prämienaufkommen wieder. In einem engen Rennen um den zehnten Rang behielt aktuell die Signal-Iduna-Gruppe (6,7 Milliarden Euro) vor dem Provinzial-Konzern (6,6 Milliarden Euro) die Nase vorn.

Die größten Versicherungsunternehmen in Deutschland Rang 2023 (2022) Gesellschaft Gehört zu Bruttobeiträge in Milliarden Euro Veränderung in Prozent 1 (1) Allianz Group *161,700 +5,5 2 (2) Münchener-Rück-Gruppe **57,884 +4,5 3 (3) Talanx AG **43,237 +9,1 Allianz Deutschland AG 1 38,183 +2,0 Hannover Rück SE 3 ***24,457 +1,8 Ergo Group AG 2 **20,098 +6,4 4 (4) R+V-Konzern 19,804 +1,5 5 (5) Debeka Versicherungsgruppe ****15,210 -1,7 6 (6) Generali Deutschland AG 14,823 -0,4 7 (7) Axa Konzern AG 11,800 +2,2 9 (8) Huk-Coburg Versicherungsgruppe 9,033 +6,2 8 (9) Versicherungs-kammer Bayern 8,684 -2,6 10 (10) Signal Iduna Gruppe 6,646 +2,8 11 (11) Provinzial-Konzern 6,551 +1,3

Einige Rangverschiebungen

Erneut den zwölften Platz sicherte sich die Zurich Gruppe Deutschland mit 5,8 Milliarden Euro. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge der Alte Leipziger/Hallesche-Konzern (5,3 Milliarden Euro) vor dem Gothaer-Konzern (4,9 Milliarden Euro).

Während es auf den ersten sieben Positionen keine Veränderungen gab, zog die Huk-Coburg vor die VKB auf Platz acht. Dem DEVK-Konzern (4,8 Milliarden Euro) gelang eine Verbesserung von 17 auf 15.

Hinter der DEVK liegen die General Reinsurance AG (Gen Re; von 19 auf 16), die Continentale-Gruppe (von 15 auf 17) und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (unverändert an 18. Stelle).

Gen Re, DEVK und Barmenia mit den größten Beitragszuwächsen

Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 4.7.2023) erzielte unter den in der Zeitung aufgelisteten Versicherungskonzernen die Gen Re mit über einem Achtel die größte Steigerung der Beitragseinnahmen.

Im zweistelligen Prozentbereich wuchsen auch die DEVK und die Barmenia. Die Wuppertaler konnten sich durch das Plus um 10,4 Prozent auf 3,095 Milliarden Euro um einen auf den 24. Rang verbessern.

Bei drei Akteuren blieb der Umsatz 2023 hinter dem des Vorjahres zurück. Zu dieser Gruppe gehören die Generali, die Debeka und die VKB.