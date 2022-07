Das sind die fairsten Kfz-Schutzbrief-Anbieter 2022

12.7.2022 – Servicevalue und Focus-Money wollten von den Verbrauchern wissen, welche Unternehmen sie als am fairsten bewerten. Von 38 Kfz-Schutzbriefanbietern erhielten zwölf die Bestnote. Elf Unternehmen konnten in den vergangenen fünf Jahren bei den Endkunden durchgängig punkten.

Pünktlich zum Start in die Sommerferien haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus-Money ihre sechste Untersuchung zu Kfz-Schutzbriefanbietern veröffentlicht.

Angaben zur Methodik

Die vorliegende Analyse basiert auf 3.670 Urteilen zu 38 Unternehmen. Die Befragten konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Das Konstrukt „Fairness“ wurde anhand von 27 branchenspezifischen Service-und Leistungsmerkmalen aus den folgenden sechs Dimensionen erfasst:

Produktangebot,

Kundenberatung,

Kundenkommunikation,

Kundenservice,

Preis-Leistungs-Verhältnis und

Schadenregulierung.

Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Zwölf Top-Anbieter

Zwölf Unternehmen erhielten in der aktuellen Studie die Bestnote „sehr gut“. Aufsteiger in die Gruppe der Fairsten sind der Kraftfahrer-Schutz e.V. (KS/Auxilia) und die VGH Versicherungen. Folgende Anbieter schnitten 2022 am besten ab (in alphabetischer Reihenfolge):

Neun Anbieter bekamen ein „gut“ und 17 Unternehmen wurden im aktuellen Ranking ohne konkrete Bewertung aufgeführt.

Die Besten in den vergangenen fünf Jahren

Zusätzlich zur Erhebung 2022 haben die Marktforscher ein sogenanntes „Fünf-Jahres-Ranking“ veröffentlicht. Die Aufstellung listet die Schutzbriefanbieter auf, die in den vergangenen fünf Jahren durchgängig in der Jahresbestenliste der Fairsten vertreten waren und dabei mindestens dreimal die Gesamtnote „sehr gut“ erhalten haben.

Folgende elf Unternehmen schafften den Sprung in die Gruppe der Langzeit-Gewinner:

ADAC,

Allianz,

ARCD,

ACE,

Cosmosdirekt,

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG,

Huk-Coburg,

Huk24,

LVM,

Provinzial Rheinland und

VGH.

Weitere Infos zu der Untersuchung „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Schutzbrief-Anbietern 2022“ und ein Studienflyer finden sich auf dieser Webseite.