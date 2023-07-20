Das sind die derzeit teuersten Luxuswohnungen Deutschlands

20.8.2025 – Ein Ranking von Immowelt zeigt, dass vor allem in Berlin, Hamburg und München Prestigeimmobilien zum Kauf angeboten werden. Wichtigstes Merkmal aller hochpreisigen Luxuswohnungen ist eine Premiumlage mit spektakulärem Ausblick.

Die Aviv Germany GmbH, Betreiber des Online-Marktplatzes Immowelt.de, hat wieder ein Ranking mit den exklusivsten Wohnungen in Deutschland erstellt. Die Datenbasis bilden Angebote, die aktuell auf der Plattform Immowelt.de inseriert sind. Stichtag war der 19. August.

„Berücksichtigt wurden ausschließlich bestehende Wohnungen mit vollständigem Exposé und Bildmaterial. Neubauprojekte, Visualisierungen, Musterwohnungen sowie Zwangsversteigerungen wurden nicht einbezogen“, schreiben die Autoren. Bei den Preisen handele es sich um Angebotspreise, nicht um Abschlusspreise.

Das Ranking umfasst zehn Objekte, davon befinden sich vier in Berlin und jeweils drei in Hamburg und München. Angesiedelt sind die Wohnungen „vor allem in Vierteln mit Wasserblick, Geschichte oder absoluter Ruhe mitten in der Stadt“, wird berichtet.

Urbane Ruheoasen mit spektakulärem Ausblick

An erster Stelle steht – wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 6.12.2024) – ein Penthouse in den Kronprinzengärten, einem Ensemble von Stadthäusern am Werderschen Markt in Berlin-Mitte. Das majestätische Objekt wird für 15,825 Millionen Euro angeboten. Damit stagniert der Angebotspreis auf der Spitzenposition.

Für diese stolze Summe gibt es neun fürstlich ausgestattete Zimmer, verteilt auf 574 Quadratmetern, Natursteinverkleidung an den Wänden, einen Wellnessbereich sowie eine Gäste-Suite mit Pantry, Loggia und Bad en suite. Hinzu kommen Rooftop-Terrassen mit spektakulärem Blick über das historische Viertel und die Berliner Skyline.

Den zweiten Platz belegt eine 470 Quadratmeter große Wohnung in erster Alsterreihe in Hamburg-Harvestehude, die für 12,5 Millionen Euro zu erwerben ist. Sie erstreckt sich über zwei Ebenen und verfügt über ein separates Apartment im Souterrain. In dem Preis enthalten sind die hochwertige Einrichtung, zwei Tiefgaragenstellplätze und ein traumhafter Ausblick auf die Außenalster.

Rang drei sichert sich ein weiteres Penthouse mitten in Berlin. Der stilvolle, 306 Quadratmeter große Rückzugsort soll elf Millionen Euro kosten und liegt im obersten Stockwerk eines Villenensembles aus dem Jahr 2013. Besondere Highlights sind ein Pool und ein 15 Quadratmeter großer Sonnenbalkon.

WERBUNG

Luxus über den Dächern und Baumwipfeln

Dahinter folgt ein Penthouse in Hamburg-Eppendorf direkt am Leinpfadkanal, das über eine außergewöhnliche Dachterrasse mit Glasdach und beleuchtetem Wasserbassin verfügt. Zur Ausstattung gehören eine Dampfsauna, eine Designküche, eine separate Wirtschaftsküche mit Speiseaufzug sowie drei Tiefgaragenstellplätze.

An fünfter Stelle rangiert ein dreigeschossiges Penthouse in München-Schwabing, das sich in einem Hochbunker aus dem Jahr 1943 befindet. Der Zugang erfolgt über einen privaten Liftzugang. Das Objekt bietet eine skulpturale Innentreppe, eine Einbauküche aus gebürstetem Edelstahl und Messing sowie ein Panorama bis zu den Alpen.

Position sechs belegt ein Berliner Penthouse an der Spree mit Blick auf Dom und Fernsehturm, Position sieben ein Penthouse über den Baumwipfeln von München-Bogenhausen mit Bibliothek und Kamin. Das „Palais Jil“ der Designerin Jil Sander in Hamburg-Pöseldorf auf Rang acht punktet mit luxuriöser Ausstattung, einem offenen Raumkonzept und einer 200 m² großen Dachterrasse.

Eine Penthouse-Maisonette in Berlin-Mitte mit 360-Grad-Rundum-Blick und direkter Lage neben der Staatsoper ist auf Platz neun zu finden. Eine loftartige Dachterrassen-Wohnung über drei Ebenen in München-Maxvorstadt soll sieben Millionen Euro kosten und liegt damit an zehnter Stelle.