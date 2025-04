Das sind „die besten Versicherer 2025“

4.4.2025 – Bereits zum achten Mal haben Franke und Bornberg, NTV und Disq „die Top-Versicherer“ ausgezeichnet. Die Allianz kann gleich zwölfmal einen Spitzenplatz in den verschiedenen Produktbereichen erringen, doch auch mittelständische Versicherer sind unter den ausgezeichneten Anbietern. Die Arag erreicht sechs Nennungen.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH, die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH und die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG haben jetzt zum achten Mal die Spitzenreiter der Assekuranz in 31 Produktgruppen gekürt.

Es ist das vierte Mal, dass das Ranking unter dem Banner „Deutscher Versicherungs-Award“ vergeben wird. Zuvor hieß der Wettbewerb noch „Deutschlands beste Versicherungen“ (VersicherungsJournal 22.4.2020).

Die Veranstalter wollen jene Versicherer ermitteln, die „die beste Absicherung, den überzeugendsten Service und ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“ bieten. Welche Punktwerte für die einzelnen Versicherer berechnet wurden und wo sie Stärken oder Schwächen haben, legen die Autoren nicht offen – laut Nachfrage auch wegen des großen Datenumfangs.

Angaben zur Methodik

Die Vergabe der Awards in den einzelnen Kategorien basiert zunächst auf einer Produktanalyse von Franke und Bornberg von über 5.000 Versicherungsdatensätzen. Die Erhebung beruht auf verbindlichen Angaben der Unternehmen wie den gedruckten Versicherungsbedingungen.

In den Produktkategorien Lebens- und Krankenvollversicherung hat das Analysehaus zusätzlich die Finanzstärke der Versicherer laut Map-Report berücksichtigt. In der Berufsunfähigkeitsversicherung fließt das BU-Stabilitätsrating in die Untersuchung ein. Es berücksichtigt Kennzahlen zur Finanzstärke, die Schaden-Kosten-Quoten und die Entwicklung der Leistungsprüfungen.

Auch Preis und Service gewertet

Anhand der Prämien wird auch die Preiskomponente bewertet. Dafür wurden verschiedene Musterfälle für die bestbewerteten Tarife durchgerechnet. In den relevanten Produktkategorien wie BU und Leben berücksichtigen die Hannoveraner sowohl die Brutto- als auch die Nettoprämie – also den aktuellen und den maximal möglichen Preis.

Während die Leistungskomponente in der Teilwertung von Franke und Bornberg zu 70 Prozent berücksichtigt wird, fließt das Preis-Leistungs-Verhältnis zu 30 Prozent in die Wertung ein.

Ergänzend kommt als dritter Baustein die Servicekomponente hinzu. Das Disq testet sie mithilfe von Mystery-Tests, bei denen speziell geschulte Testkunden per Telefon und E-Mail typische Kundenfragen an die Versicherer richten. Zudem werden die Internetauftritte der Anbieter auf Benutzerfreundlichkeit geprüft.

Das Gesamtergebnis jeder Kategorie setzt sich zu einem Drittel aus der Serviceanalyse des Disq und zu zwei Dritteln aus der Leistungs- und Prämienanalyse von Franke und Bornberg zusammen.

Die Sieger in der Kategorie Altersvorsorge

Im Produktbereich Altersvorsorge kann sich, wie auch im Vorjahr (19.3.2024), die Europa Lebensversicherung AG als Gesamtsieger durchsetzen. Dabei werden folgende Produktkategorien unterschieden:

„Neue Klassik“: Lebensversicherungen mit starkem Garantiebaustein, aber reduzierter Bruttobeitragsgarantie (11.2.2025). Hier werden als Preisträger in alphabetischer Reihenfolge die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Europa sowie die Neue Leben Lebensversicherung AG ausgewiesen.

„Klassik Index“: Klassische Produkte, deren Rendite teilweise an die Entwicklung von Indizes gekoppelt ist. Hier sind die Allianz, die Ergo Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG die besten Anbieter.

„Hybrid“: Mischformen, die klassische Garantie-Elemente mit Investmentmöglichkeiten verbinden, etwa durch fondsgebundene Komponenten. Beste Versicherer sind in diesem Produktbereich die Allianz, die Continentale Lebensversicherung AG sowie die Europa.

„Fonds“: Bei den fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen heißen die Platzierten Allianz, Europa und Nürnberger.

Die Sieger in der Kategorie private Krankenvollversicherung

Wie auch im Vorjahr darf sich die Arag Krankenversicherungs-AG bester Krankenvollversicherer nennen.

Darüber hinaus unterteilen die Studienautoren die Vollversicherung in drei Kategorien: Premiumschutz, Komfortschutz und PKV für Beamte.

Zum besten Krankenzusatzversicherer wurde die Allianz Private Krankenversicherungs-AG gekürt. Hier haben die Studienautoren die Bereiche Krankenzusatz stationär, ambulant und Zahnzusatz unterschieden.

Die Sieger im Bereich Arbeitskraftabsicherung

Bei der Arbeitskraftabsicherung wurde als Gesamtsiegerin die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG ausgezeichnet. Die Einzelwertung erfolgte in drei Gruppen:

In der Berufsunfähigkeitsversicherung heißen die Preisträger Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Dialog Lebensversicherungs-AG sowie Hannoversche Lebensversicherung AG.

In der Erwerbsunfähigkeitsversicherung sind die ausgezeichneten Anbieter die Continentale, Dialog und die Zurich.

In der Grundfähigkeitsversicherung haben die Allianz, Baloise und die Nürnberger die Nase vorn.

Die Preisträger in der Kategorie Privatschutz

Im Privatschutz-Segment kann sich die VHV Allgemeine Versicherung AG als Gesamtsiegerin sehen. Auch sie hatte bereits im Vorjahr die Krone als bester Versicherer in diesem Bereich auf. Folgende Produktkategorien wurden gewertet:

Der Deutsche Versicherungs-Award hat eine eigene Webseite, auf der die Preisträger des jeweiligen Jahres gelistet sind. Ein kurzer Studiensteckbrief ist dort ebenfalls zu finden. Eine Übersicht über alle Preisträger in den 31 Kategorien veröffentlicht das Disq auf seiner Internetseite.