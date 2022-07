DAK: Krankenstand wieder so hoch wie vor Corona

25.7.2022 – In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres kletterten die Fehlzeiten der Beschäftigten wieder auf das Niveau vor Corona. Grund dafür waren vor allem Atemwegserkrankungen.

Erkältung, Grippe, Omikron – von Januar bis Juni haben sich Arbeitnehmer in Deutschland deutlich häufiger krankgemeldet als im Vorjahreszeitraum. Dies meldet die DAK-Gesundheit.

Die Krankenkasse hat die Iges Institut GmbH damit beauftragt, die Krankschreibungen von 2,3 Millionen Beschäftigten, die bei der DAK bundesweit versichert sind, zu analysieren. Die Ergebnisse sind in einem 23-seitigen Bericht zusammengefasst.

Beschäftigte meldeten sich im Schnitt 7,9 Tage krank

Demnach lag der Krankenstand bei 4,4 Prozent, was einem deutlichen Anstieg um 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (3,7 Prozent) entspricht. Damit hatten Beschäftigte wieder so viele Fehlzeiten wie zuletzt vor der Pandemie.

Ein in diesen Monaten durchgängig versichertes Mitglied meldete sich im Schnitt knapp 7,9 Tage (2021: 6,7) arbeitsunfähig. Davon verursachte Corona durchschnittlich 0,64 Fehltage.

Krankmeldung wegen Corona am häufigsten bei jungen Frauen

Arbeitnehmerinnen waren deutlich häufiger wegen Covid-19 krankgeschrieben als ihre männlichen Kollegen. Die meisten Corona-Krankschreibungen hatten Frauen im Alter bis 19 Jahren mit mehr als neun Fällen je 100 Versicherte, die wenigsten Männer zwischen 25 und 29 Jahren mit 4,4 Fällen je 100 Versicherte.

Beschäftigte in nichtmedizinischen Gesundheitsberufen wie der Altenpflege waren am meisten arbeitsunfähig. Hier lag der Krankenstand bei 5,7 Prozent. Den niedrigsten Stand verzeichneten Berufe im Rechnungswesen und in der Unternehmensführung mit jeweils 3,1 Prozent.

Psychische Erkrankungen etwas seltener und weniger langwierig

Hauptursache für den allgemeinen Anstieg der Fehltage waren insbesondere Atemwegserkrankungen. Diese führten zu Arbeitsunfähigkeit an 133 Tagen (48) je 100 Versicherte.

Husten und Schnupfen lagen an zweiter Stelle der wichtigsten Erkrankungsgruppen im ersten Halbjahr dieses Jahres. Rund jeder sechste Fehltag im Job (16,9 Prozent) ging darauf zurück. Auf Platz eins kamen erneut Muskel-Skelett-Erkrankungen (18,5 Prozent).

An dritter Stelle standen psychische Erkrankungen: Ihr Anteil am Krankenstand betrug 15,6 Prozent. Es gab im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr etwas weniger Fälle und diese waren im Durchschnitt auch etwas weniger langwierig, heißt es im Bericht der DAK.