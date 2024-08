D&O und Cyber: „Zeichen stehen klar auf Neugeschäft“

30.8.2024 (€) – Der D&O-Versicherungsmarkt scheint wieder weicher zu werden und in der Cyber-Sparte sind Beitragseinnahmen und Stückzahlen gestiegen. Das schreibt Finlex in seinem neuen „Market Report“. D&O-Versicherte könnten künftig vermehrt aufgrund regulatorischer Haftungsrisiken in Anspruch genommen werden. In Cyber sei mit strengeren Deckungsprüfungen zu rechnen.

