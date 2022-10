Cyberangriffe: Deepfake-Anruf kostet 35 Millionen Dollar

27.10.2022 – Ransomware, die per Mail ins Unternehmen kommt und für Chaos sorgt, ist laut einem Report der Allianz noch immer die häufigste Cyberattacke. Sowohl der Versicherer als auch das Bundesamt und IT-Sicherheitsfirmen werben für einen sensibleren Umgang und mehr Vorbereitung.

Der Chef schaltet sich per Videoleitung zu, baut Druck auf und bringt seinen Angestellten dazu, Geld oder sensible Daten zu senden. Was ohnehin unangenehm wäre, wird durch einen weiteren Umstand zum Fiasko: Der Anrufer ist, wie sich später herausstellt, nicht der echte Chef, sondern ein geschicktes „Deepfake“. Geld oder Daten wurden an Kriminelle überwiesen.

Dass Cyberkriminalität so weit gehen kann, bewies laut einem Bericht der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) ein Bankangestellter aus Hong Kong. Er überwies nach einem Deepfake-Anruf stolze 35 Millionen Dollar.

Zunehmende Gefahr durch Digitalisierung

Phishing-Mails und Ransomware bleiben bei den Betrügern das Mittel der Wahl. Dabei handelt es sich um Verschlüsselungs-Trojaner, die über E-Mails oder Softwareschwachstellen eindringen. Gerade die zunehmende Digitalisierung stellt vor Herausforderungen. Der Report der Allianz nennt auch die wachsende Nutzung von Cloud-Diensten als Sicherheitsrisiko.

„Ransomware und Phishing-Betrüger sind so aktiv wie eh und je, und obendrein besteht die Gefahr eines hybriden Cyberkrieges“, sagt Scott Sayce, Global Head of Cyber bei AGCS und Group Head des Cyber Centre of Competence der Allianz. Der Experte wirbt für einen besser aufgestellten Cyberschutz für Unternehmen.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät dazu, das eigene Unternehmen einer Risikoanalyse zu unterziehen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen (VersicherungsJournal 19.9.2022).

Geopolitische Spannungen führen zu mehr Risiko

Wen eine Cyberattacke erwischt, der sieht sich laut dem Allianz-Report häufig sowohl einer Verschlüsselung des eigenen Systems wie auch einem zeitgleichen Datenklau ausgesetzt. Mit den gestohlenen Daten sollen Unternehmen, Partner, Lieferanten und Kunden erpresst werden.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs führt auch die Cyberkriegsführung zudem zu mehr Risiko. Sowohl Spionage als auch Angriffe und Sabotage bei Unternehmen mit Beziehungen zu Russland oder der Ukraine rücken in den Fokus, aber auch die damit verbundene Problematik der Cyber-Kriegsausschluss-Klauseln (VersicherungsJournal Archiv).

Der Report liefert die Erkenntnis: „Staatlich unterstützte Cyberangriffe könnten sich gegen kritische Infrastrukturen, Lieferketten oder Unternehmen richten.“ Bisher sei dies allerdings noch nicht der Fall.

Absicherung notwendig

Eine weitere aktuelle Untersuchung zur Cyberrisiko-Situation kommt zu vergleichbaren Ergebnissen. Das IT-Sicherheit Unternehmen Nevis Security AG erkennt in seinem Sicherheitsbarometer, das zusammen mit der Civey GmbH und der Moweb GmbH erstellt wurde, Sicherheitslücken sowohl bei IT-Entscheidern wie auch Endkunden.

Befragt wurden 500 deutsche IT-Sicherheits-Verantwortliche in Unternehmen und 1.000 Verbrauchern ab 14 Jahren. Themen der Onlinebefragung waren unter anderem das Login-Verhalten und die Passwortsicherheit.

54 Prozent der IT-Beauftragten gaben dabei an, dass ihr Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten angegriffen worden sei. 26 Prozent davon – und damit die meistgewählte Angriffsform – waren Attacken mit Ransomware. Die Variante Denial of Service, bei der Schadprogramme beispielsweise die Unternehmensseite unerreichbar werden lassen, landete mit 20 Prozent auf Platz zwei.

Sicherheit für Unternehmen ein Muss

Angesichts der zunehmenden Gefahr – von Juli 2019 zum Dezember 2021 registrierte der Allianz-Report einen Anstieg von 65 Prozent – raten Experten wie das BSI oder Nevis zu mehr Vorsicht. Dem Nevis Sicherheitsbarometer zufolge ist bei „vielen Unternehmen […] die Absicherung ihrer Daten längst nicht so gut, wie sie sein könnte […]“.

Die Mindestlänge für Passwörter als auch deren regelmäßige Änderung sind hier noch die gängigsten Sicherheitsmaßnahmen, die leicht ergriffen werden können.

Versicherer wiederum werben mit Prävention, was bei vielen noch immer nicht zum Standard gehört, und stellen Sicherheitsforderungen an ihre Cyber-Kunden. Gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen bestehe Bedarf an Cyberversicherungen, berichtete die Swiss Re während einer Fachtagung (22.9.2022).

Das Sicherheitsbarometer kommt zudem zum Schluss, dass Unternehmen und Endkunden die Cybersicherheit unterschiedlich bewerten. So gingen laut Untersuchung nur vier Prozent der IT-Verantwortlichen davon aus, dass die Kunden sich eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung wünschen. Die Befragung unter den Verbrauchern zeigt jedoch: 64 Prozent würde diese zur Kontensicherheit gerne nutzen.