Covid-Impfung: Hohe Hürden für Schmerzensgeld

16.2.2024 – Bloße Spekulationen über eine möglicherweise schädliche Wirkung eines Impfstoffs reichen nicht aus, um eine Haftungsverpflichtung des Herstellers zu bewirken. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 14. Februar 2024 (2-12 O 264/22) entschieden.

Eine Frau hatte sich im Jahr 2021 dreimal mit einem Impfstoff desselben Herstellers gegen das Covid-Virus impfen lassen.

Das Vakzin war nach einer Prüfung durch die Europäischen Arzneimittelagentur EMA von der dafür zuständigen Europäischen Kommission im Dezember 2020 bedingt zugelassen worden. Im Rahmen einer Anpassung an eine neue Virus-Variante wurde von der EMA zuletzt Ende August 2023 die Sicherheit des der Klägerin verabreichten Impfstoffs bestätigt.

Covid-Impfung hatte vertretbares Nutzen-Risiko-Verhältnis

Die Frau behauptete, dass sie in den Wochen unmittelbar nach der ersten Impfung starke Migräneattacken gehabt habe. Infolge der Verabreichung des Impfstoffs leide sie bis heute an einer akuten Herzerkrankung, an Konzentrationsstörungen sowie unter Leistungseinbußen.

Sie verlangte von dem Impfstoffhersteller daher ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Als der Hersteller sich weigerte, wandte sie sich an die Justiz. Ohne Erfolg. Ihre Klage wurde vom Frankfurter Oberlandesgericht als unbegründet zurückgewiesen.

Nach Ansicht des Gerichts scheitert ein Anspruch der Klägerin bereits daran, dass der Impfstoff kein unvertretbares Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist. Denn bei der ersten Zulassung sei die Abwägung von Nutzen und Risiko positiv ausgefallen.

Eine Haftung im Sinne von § 84 AMG ergebe sich jedoch nur wegen schädlicher Wirkungen, die nach der Zulassung entdeckt worden seien. Derartige negative Risiken seien jedoch nachträglich nicht bekannt geworden.

Bloße Spekulationen reichen für eine Haftung nicht aus

Schädliche Wirkungen müssten zwar nicht bewiesen werden. Bloße Spekulationen reichten aber für eine Haftungsverpflichtung eines Impfstoffherstellers nicht aus.

Unabhängig davon müssten vermeintlich durch einen Impfstoff Geschädigte bei einer Haftung nach dem Arzneimittelgesetz im Einzelnen darlegen, dass ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Arzneimittelanwendung und dem Schaden besteht. Das habe die Klägerin nicht ausreichend getan.

Sie habe insbesondere nicht belegt, dass sie vor der ersten Impfung noch nicht an den behaupteten Beschwerden gelitten habe. Denn dazu hätte sie aussagekräftige Krankenunterlagen vorweisen müssen. Über die habe sie aber ebenso wenig verfügt wie über Untersuchungsberichte zu ihrem gesundheitlichen Zustand vor der Impfung.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Richter haben eine Berufung beim Frankfurter Oberlandesgericht zugelassen.