Corona: Wann die Gewerbemiete reduziert werden darf

30.3.2021 – Die beschränkten Nutzungsmöglichkeiten von Gewerberäumen während eines behördlich angeordneten Lockdowns stellen keinen zur Minderung der Miete berechtigenden Mangel der Mietsache dar. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 19. März 2021 entschieden (2 U 143/20).

Ein Mieter von Gewerberäumen hatte wegen des ersten Covid-19-bedingten Lockdowns erhebliche Umsatzeinbußen hinzunehmen. Deshalb fühlte er sich nicht dazu in der Lage, die Miete in dem vereinbarten Umfang aufzubringen. In der Zeit von April bis Juni 2020 zahlte er diese daher nur teilweise.

Damit war der Vermieter jedoch nicht einverstanden. Er klagte daher im Wege eines sogenannten Urkundenprozesses unter Vorlage des Mietvertrages die ausstehenden Zahlungen ein.

Hierbei handelt es sich um eine Besonderheit des Zivilprozessrechts. Bei ihm kann zur Beschleunigung in einem vereinfachten Verfahren unter anderem über die Zahlung von Geld entschieden werden.

Als Beweismittel sind nur Urkunden, wie zum Beispiel die Vorlage eines Mietvertrages, sowie die Vernehmung der streitenden Prozessbeteiligten zulässig. Die Wahl dieser Art des Verfahrens obliegt dem Kläger.

Kein Mangel der Mietsache

Mit seiner Klage hatte der Vermieter Erfolg. Nachdem das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Frankfurt am Main ihr in vollem Umfang stattgegeben hatte, wies das Oberlandesgericht der Stadt die Berufung des Mieters als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung der Richter war der Beklagte nicht dazu berechtigt, die vertraglich geschuldete Miete in dem zu beurteilenden Zeitraum aus rechtlichen Gründen herabzusetzen. Denn die Mietsache habe nachweislich keinen zur Minderung der Miete berechtigten Mangel aufgewiesen. Die Räume seien vielmehr weiterhin zu dem vertraglich vereinbarten Gebrauch tauglich gewesen.

Die behördlich angeordneten Einschränkungen hätten sich außerdem nicht objektbezogen, sondern inhaltlich auf den Betrieb des Mieters ausgewirkt.

„Der Vermieter schuldet jedoch allein die Möglichkeit, in den überlassenen Räumen einen Geschäftsbetrieb zu führen, nicht aber in irgendeiner Weise die Überlassung des Betriebs selbst“, so das Gericht. Im Übrigen sei durch die behördliche Anweisung der vereinbarte Nutzungszweck selbst nicht untersagt worden, sondern nur die Art der Durchführung des Geschäftsbetriebs.

Geänderte Geschäftsgrundlage

Die Richter räumten zwar ein, dass sich die Geschäftsgrundlage des Mietvertrages durch die Folgen der Covid-19-Pandemie in schwerwiegender Weise geändert hat. Wenn die Mietparteien ein derartiges Ereignis hätten voraussehen können, hätten sie Regelungen für derartige Fälle getroffen.

Solche Regelungen spielten in einem Urkundenprozess jedoch keine Rolle. Entsprechende Einwände könnte der Mieter allenfalls in einem Nachfolgeverfahren einbringen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Oberlandesgericht eine Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Uneinige Gerichte

Macht der beklagte Mann von dieser Möglichkeit Gebrauch, so ist es unklar, wie die Sache ausgehen wird. Denn über die Frage, ob ein Mieter nach einer Zwangsschließung seiner Geschäftsräume die Mietzahlung einstellen beziehungsweise zumindest mindern darf, herrscht Uneinigkeit bei den Gerichten.

So hatte zum Beispiel das Landgericht Heidelberg im Juli letzten Jahres entschieden, dass ein Gewerbemieter in der Regel zu einer vollständigen Zahlung der Miete verpflichtet ist. Dies gilt auch, wenn er seine Geschäftsräume wegen der Covid-19-Pandemie aufgrund einer behördlichen Anweisung nicht nutzen darf (VersicherungsJournal 14.10.2020).

Nicht ganz so streng urteilte in einem vergleichbaren Fall im Februar diesen Jahres das Dresdner Oberlandesgericht. Dessen Richter hielten eine Reduzierung der Mietzahlung um die Hälfte für gerechtfertigt (VersicherungsJournal 5.3.2021).