Corona-Virus: Veranstaltungsausfall-Schutz in Gefahr

4.3.2020 – Die Industrieversicherung spürt erste Auswirkungen des Corona-Virus. Zudem sind viele Markteilnehmer nicht mit dem Risk-Management der Versicherer zufrieden. Sie wollen, dass Unternehmen unabhängig analysiert werden und dass Schadenverhütungs-Maßnahmen sich auch auszahlen. Das zeigte sich auf der MCC-Konferenz Industrieversicherung 2020.

Deutsche Versicherer haben angekündigt, dass sie Schäden, die durch die Absage von Veranstaltungen durch den Corona-Virus entstehen, nicht bezahlen wollen. Sie berufen sich darauf, dass die Viren-Epidemie eine sogenannte Gefahrerhöhung darstellt. Juristen halten das für rechtlich kaum haltbar.

Bedeutsame Veranstaltungsausfall-Versicherer auf dem Rückzug

„Uns liegen aktuell bereits drei Schreiben von Versicherern sowie Beschwerden von verschiedenen Versicherungsmaklern vor“, sagte Dr. Fabian Herdter, Partner bei Wilhelm Rechtsanwälte auf der MCC-Konferenz Industrieversicherung 2020. „Weitere Versicherer werden folgen. Das gilt europaweit, wie wir aus der Branche erfahren haben“, so der Anwalt am Dienstag in Düsseldorf.

Die Versicherer, die schon ihren Ausstieg aus der Deckung angekündigt haben, hätten im Bereich der Veranstaltungsausfall-Versicherung eine sehr große Bedeutung. Erhöht sich die Gefahr eines Risikos erheblich, muss der Versicherungsnehmer dies anzeigen. „Das ist beispielsweise der Fall, wenn neben einem Unternehmen eine Waffenfabrik gebaut wird.

Dann erhöht sich das Brandrisiko“, sagte der Jurist. Bei Gefahrerhöhung muss der Versicherer nach Kenntnisnahme innerhalb eines Monats die Versicherung kündigen, das Risiko ausschließen oder die Police mit veränderten Konditionen weiterführen, beispielsweise mit einer höheren Prämie.

Im Fall der Veranstaltungsausfall-Versicherungen versuchen die Assekuranzen, das Risiko Corona-Virus mit dem Argument Gefahrerhöhung auszuschließen.

Schäden in Millionenhöhe erwartet

Es geht dabei um Millionen Euro an Entschädigungssumme. „Ich gehe davon aus, dass für viele Veranstaltung, wie die Olympischen Spiele, die Fußball Europameisterschaft oder Messen und Konzerte, die Rahmenverträge für den Ausfallschutz längst laufen“, sagte Herdter.

Bei neuen Verträgen könnten die Versicherer den Corona-Virus ausschließen. „Bei laufenden Verträgen ist das mit dem Argument Gefahrerhöhung aber nach der Meinung unserer Kanzlei kaum möglich“, kritisierte der Anwalt die Reaktion der Versicherer.

So seien Seuchen in der Veranstaltungsausfall-Versicherung in aller Regel eingeschlossen. Sie wäre eine Allgefahrendeckung. „Daher ist der Corona-Virus keine neue Gefahr und auch keine Gefahrerhöhung“, so Herdter.

Herdter: Ablehnungsschreiben kommen zu spät

Zudem kämen die Schreiben, die Schäden aufgrund des Corona-Virus ausschließen, viel zu spät. Der Ausbruch in China sei ja schon seit Anfang Januar allgemein bekannt gewesen.

„Wenn Versicherer Ausfallschäden, auch nachdem wir die Unhaltbarkeit der Ablehnung aufgezeigt haben, nicht zahlen, muss der betroffene Kunde klagen“, sagte der Jurist.

Er geht davon aus, dass angesichts des hohen Schadenaufwandes, betroffen sind bekanntlich schon heute eine große Anzahl von Veranstaltungen, die Versicherer Klagen riskieren. Es wäre dann nicht ausgeschlossen, dass betroffene Versicherungsnehmer so zu einem Vergleich gezwungen würden. „Wer wenig Liquidität hat, kann einen langen Prozess kaum durchstehen“, so Herdter.

Risk-Management besser mit eigenen Experten

Unternehmen sollten einen Multi-Risk-Ingenieur für die Begehung von Produktionsanlagen einsetzen. Nach Meinung von Daniel Müller vom US-Versicherer FM Global würden Industrieunternehmen von deutschen Versicherern immer noch überwiegend zu Kalkulationszwecken besucht. Demgegenüber würde die FM Global immer Risk-Management aktiv anstoßen.

Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1.800 Ingenieure, die mit umfassenden Sachverstand Schadenverhütungs-Vorschläge geben würden. Laut FM Global würden Unternehmen, die alle Empfehlungen umsetzen, einen höheren Börsenwert erzielen. Schäden würden heute von der Allgemeinheit vielfach als Organisations-Verschulden empfunden.

Mittelständler empfinden Begehungen durch Versicherer als störend

Ein Mitarbeiter der Gothaer-Versicherung AG bestätigt, dass viele Mittelständler Begehungen durch Versicherer eher als störend empfinden. Versicherungsmakler, die als Inhousebroker arbeiten, lehnen eine Begehung durch Sachverständige der Versicherer ab.

„Ein Risikoingenieur, der morgens eine Chemiefabrik besucht, mittags ein Krankenhaus und abends einen Autozulieferer mag allgemein gut sein, er ist kein Experte für eine Branche“, so Michael Seidl, Leiter Haftpflicht und Produkthaftung bei der DMW Assekuranz & Risikomanagement GmbH.

Der Inhousebroker eines Autozulieferers hat es bei den Versicherern durchgesetzt, dass eigene Sachverständige die Produktionsanlagen analysieren und auf Basis dieser Berichte eine Versicherungsprämie ermittelt wird.

Cyberschäden werden den Betroffenen angelastet

Robert von Bennigsen, geschäftsführender Gesellschafter der BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, verwies ebenfalls darauf, dass Riskmanagement ungeheuer wichtig ist, beispielsweise um Reputationsschäden für die Kunden zu vermeiden. Auch Cyberschäden durch Hacker würden den Betroffenen heute negativ angelastet.

Intensives Risk-Management würde zudem Versicherungsmaklern helfen, ein Extra-Honorar zu generieren.

Wie heute technisches Riskmanagement funktioniert, zeigte von Bennigsen anhand von Tracking Sensoren. Die machen den Weg von gestohlenen Dingen nachvollziehbar, Wasserschaden-Detektoren melden sofort die Feuchtigkeit auf dem Boden, und das System „Paula“ trackt, ob Lokomotivführer ihre Maschine vorschriftsmäßig lange warmlaufen lassen.

Viele Versicherer würden aber solche technischen Warngeräte nicht mit Versicherungsrabatt belohnen. Das sei unverständlich. „Ich hoffe, dass die deutschen Versicherer künftig agiler werden und solche technischen Systeme endlich honoriert werden“, so von Bennigsen.

Unflexibel durch Vorgaben der VdS

Mit neuen intelligenten Rauchanalysegeräten die per Funk frühzeitig vor Brand warnen würden, könnten teurer Sprinkleranlagen weitgehend ersetzt werden.

Die Underwriter der Versicherer wären noch sehr unflexibel und müssten die Vorgaben der VdS GmbH erfüllen. Das Unternehmen setzt Normen für technische Sicherheit.

Bennigsen kritisierte, dass die Schadenverhütung ein Teil der Versicherungswirtschaft sei und so nicht unabhängig arbeiten würde. „Der VdS muss weg von der Versicherungswirtschaft und dem Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) zugeordnet werden.“

Cyberschutz für Mittelstand günstiger

Mittelständler können künftig günstiger Cyberschutz erhalten. „Die Prämien sinken“, stellte der Vorstandsvorsitzende der E+S Rückversicherung AG, Dr. Michael Pickel, fest.

Mehr Anbieter und maues Geschäft wären die Gründe für diese Entwicklung. Daher müsste die Risikoprüfung von Mittelständlern vereinfacht werden. „Aus dem Fragebogen des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) steigen die meisten Unternehmen schnell aus“, so Pickel. Auch sein Unternehmen verwendet eine kürzere Risikoabfrage.

Cyberschutz soll sich künftig zudem allgemein besser einpreisen lassen. Schon im Mai dieses Jahres wird bei der E+S Modell starten, das den Aufwand für Kumulschäden für Cyberrisiken ermitteln kann. Es basiere auf einer Vielzahl realer Szenarien.

E+S rechnet mit Massenschäden durch Hacker

„Wir haben etwa festgestellt, dass die lokalen Stadtwerke in der Regel leicht zu hacken sind. Was für eines gilt, gilt in der Regel auch für andere. Wir müssen daher hier mit einem Massenschaden rechnen“, so Pickel. Solche Szenarien sind in das neue Cyber-Kalkulationsmodell eingeflossen.

Anfangs werde das Modell nur intern verwendet. Der manager rechnet aber damit, dass es 2021 an seine Kunden, also die Erstversicherer ausgerollt werden kann, damit allgemein die Prämie für Cyberpolicen besser berechnet werden kann.

Wachstumsmarkt Cyber

Für den Cybermarkt in Deutschland erwartet die E+S ein deutliches Wachstum in den nächsten Jahren, das aber weit hinter dem amerikanischen Markt zurückbleibt.

Der Rückversicherer schätzt für 2020 die Prämieneinnahme in der Sparte auf deutlich über sechs Milliarden US-Dollar. Demgegenüber dürften sich die Versicherungseinnahmen aus Cyber für Deutschland 2020 von rund 125 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro steigern. „In fünf Jahren könnten die Einnahmen im Inland schon bei 300 Millionen Euro liegen“, so Pickel.

Derzeit würden die Prämien für Eigenschäden, vor allem für Betriebsunterbrechungs-Schäden, immer teurer, während die Preise für Drittschäden eine fallende Tendenz aufwiesen. Pickel: „Solche Drittschäden sind zwar in der Regel deutlich teurer, weisen aber eine wesentlich geringere Frequenz auf.“