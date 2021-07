Corona und danach: Das sind die Schlüsselrisiken

7.7.2021 – Der Rückversicherungssektor war 2020 „beispielloser Unsicherheit“ ausgesetzt, alles in allem war Europas Versicherungswirtschaft aber gut auf die Pandemie vorbereitet – das stellt die EU-Aufsicht Eiopa in einem neuen Bericht fest. Die Solvabilitätsquoten seien solide geblieben. Wirtschaftliche Unsicherheiten bleiben aber. Es gelte, Investments in Sektoren zu beobachten, die sich nur langsam oder gar nicht von der Pandemie erholen.

Die Pandemie sei noch nicht vorbei, trotz der Fortschritte im Impfprogramm gebe es weiter Unsicherheiten. Das sagte die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) anlässlich der Veröffentlichung ihres jüngsten „Financial Stability Report“ am Dienstag.

Das makroökonomische Umfeld stehe weiter unter Druck, und die Ungewissheit über den Aufschwung bleibe groß. Manche negativen Effekte könnten erst sichtbar werden, wenn die fiskalischen Corona-Maßnahmen auslaufen.

Im Besonderen drohen im Falle erhöhter Arbeitslosigkeit und einer Herabstufung von Unternehmensbonitäten negative Auswirkungen auf den Versicherungs- und Pensionssektor, so die Eiopa.

Cyber, Klima, Nachhaltigkeit

Abseits dessen gelte es, Risiken wie etwa Cybergefahren und Klimawandel im Auge zu behalten. Die während der Pandemie etablierte Telearbeit habe vermehrt zu Cyberangriffen geführt und „die wachsende Wichtigkeit von Risiken in Bezug auf Digitalisierung“ verdeutlicht.

Die sektorenübergreifende Zunahme von Cybersicherheitsrisiken könnte die Nachfrage nach Cyberversicherungen steigen lassen, merkt der Bericht in dem Zusammenhang an.

Die Naturkatastrophen-Schäden seien 2020 deutlich höher gewesen als 2019. Durch Extremwetterereignisse seien Schadenversicherer weiterhin stark unter Druck, klimawandelbedingt könnten diese Ereignisse häufiger und stärker werden.

Nachhaltigkeitsfaktoren – also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung –, die, so die Eiopa, zunehmend die Investment-Entscheidungen von Versicherern und Pensionsfonds formen und deren Underwriting beeinflussen, „bleiben ein Schwerpunkt für die Pensions- und Pensionsindustrie“.

Solvabilitätsquoten blieben „solide“

Im Rückblick auf das vergangene Jahr hält der Bericht fest, dass das Bruttoprämienvolumen gesunken ist, während es im Nichtleben-Geschäft anstieg.

Die Rentabilität der Kapitalanlagen habe sich hauptsächlich wegen negativer Entwicklungen der Finanzmärkte im ersten Halbjahr verschlechtert. Zugleich sei die versicherungstechnische Profitabilität der Sparten untereinander „heterogen“ gewesen.

Die Solvabilitätsquoten für Nichtleben- und Composite-Versicherer blieben laut Eiopa durch das ganze Jahr „solide“. Die Kapitalpositionen im Leben-Segment verschlechterten sich dagegen im ersten Halbjahr 2020, erholten sich bis zum Jahresende aber wieder leicht.

Veränderungen bei Investments

In den Anlageportfolios der Versicherungswirtschaft zeige sich eine leichte Verschiebung von Unternehmens- zu Staatsanleihen. Zudem sei der Anteil des börsennotierten Eigenkapitals leicht zurückgegangen, jener des nicht börsennotierten größer geworden.

2020 habe es „starke Marktbewegungen“ gegeben; insbesondere bei den Aktienkursen habe es im ersten Quartal einen starken Rückgang gegeben, gefolgt von einer Erholung im Lauf des Jahres.

Wie es im Bericht weiter heißt, müssen Investments in Sektoren, die sich nach der Pandemie nur langsam oder gar nicht erholen, beobachtet werden. Die durchgeführte Analyse deute jedoch darauf hin, dass solche Expositionen bislang „sehr gering“ waren.

2020 „beispiellose Unsicherheit“ für Rückversicherer

Der Rückversicherungssektor sah sich laut dem Bericht einer „beispiellosen Unsicherheit“ gegenüber. 2020 sei zudem von einer hohen weltweiten Katastrophenaktivität geprägt gewesen.

Angesichts dessen zeige der Sektor einen Prämienrückgang in der Lebensrückversicherung und eine Verschlechterung der versicherungs-technischen Rentabilität in Nichtleben.

Die Kapitalbestände im Rückversicherungssektor verringerten sich in der ersten Jahreshälfte 2020, erholten sich aber zum Ende des Jahres teilweise, so die Eiopa.

Ein Ausblick auf die Zukunft: Eine höhere Schadenhäufigkeit und -schwere von Naturkatastrophen könnten – zusammen mit einer möglichen Reduktion der Rückversicherungs-Deckung, die darauf abzielt, potenzielle unbekannte Pandemieschäden zu verringern – negative Effekte auf den EU-Markt nach sich ziehen und letzten Endes Auswirkungen auf die Versicherungslücke haben.

„Alles in allem gut vorbereitet gewesen“

Die Krise habe gezeigt, dass die Versicherungswirtschaft mit dem Solvency-II-Regelwerk alles in allem „gut vorbereitet“ gewesen sei. Nichtsdestoweniger sei es nötig, „alle Risiken laufend zu analysieren“.

Vor diesem Hintergrund läuft seit ein paar Wochen wieder ein EU-weiter Stresstest (VersicherungsJournal 10.5.2021). Ihm liegt ein Szenario zugrunde, das von anhaltenden Covid-19-Auswirkungen in einem längerfristigen Niedrigzinsumfeld ausgeht.

Die Veröffentlichung von Ergebnissen des Stresstests ist für Dezember geplant.

Der „Financial Stability Report July 2021“ (englisch) kann von einer Webseite der Eiopa heruntergeladen werden.