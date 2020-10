Corona und Betriebsrisiken: Prämien für 150 Jahre wären nötig

30.10.2020 – Risiken in der Lebens- und Krankenversicherung im Kontext einer Pandemie sind grundsätzlich tragbar, bei Sach- und Haftpflichtrisiken ist die Sache weit komplizierter. Das geht aus einem Bericht der Geneva Association hervor. Regierungen und Versicherer sollen „die richtigen Modalitäten ihrer Zusammenarbeit konzipieren“, um sich auf extreme Risiken wie Pandemien einzustellen, drängt Hauptautor Kai-Uwe Schanz.

Lebens- und Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Pandemien wie Covid-19 seien versicherbar – sie sind „im Allgemeinen nicht systemischer Natur und modellierbar“.

Zu diesem Schluss gelangt The Geneva Association, ein in Zürich ansässiger globaler Verband von CEOs von Versicherungs-Unternehmen, auf Basis der Analyse „An Investigation into the Insurability of Pandemic Risk“. Die Vereinigung hat diese zusammen mit der Universität St. Gallen erarbeitet und kürzlich vorgestellt.

Sterblichkeit, Krankenversicherung: modellierbare Risiken

Was ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko betrifft, könne man auf zahlreiche historische Daten zurückgreifen. Zu einem gewissen Grad würde diesem auch ein verringertes Langlebigkeitsrisiko gegenüberstehen.

Für Krankenversicherer gebe es angesichts endlicher Kapazitäten der Gesundheitssysteme und temporär verringerter Ausgaben für nicht-pandemiebezogene Verfahren eine „natürliche“ Begrenzung des Schadenvolumens.

Gleichwohl, so heißt es weiter, könnte die Belastbarkeit von Versicherern durch künftige Pathogene, die aggressiver sein könnten als Covid-19, auf die Probe gestellt werden

„Massive Deckungslücke“ bei Risiken für Geschäftskontinuität

Anders fällt die Bestandsaufnahme in der Sachsparte aus. Aus den Untersuchungen gehe hervor, „dass die Pandemie eine massive Deckungslücke bei den Risiken für die Geschäftskontinuität aufgedeckt hat“, sagt Jad Ariss, Geschäftsführer der Geneva Association.

Laut dem Bericht schätzt die Weltbank die volkswirtschaftlichen Verluste aufgrund der Pandemie für 2020 auf 4,5 Billionen US-Dollar (3,8 Billionen Euro). Sach- und Haftpflichtversicherer, so die Geneva Association, verfügten bei Weitem nicht über die Kapazitäten, die erforderlich wären, um diese zu tragen.

Sach- und Haftpflicht-Versicherungen müssten 150 Jahre lang Prämien für Betriebsunterbrechungs-Polizzen erheben, um die prognostizierten weltweiten Produktionsverluste im Jahr 2020 im Zusammenhang mit Covid-19 auszugleichen. The Geneva Association

Das weltweite jährliche Prämienvolumen in der Sach- und Haftpflichtversicherung betrage 1,6 Billionen Dollar (umgerechnet rund 1,4 Billionen Euro). Selbst davon seien gerade 30 Milliarden Dollar (25,5 Milliarden Euro) den Betriebsunterbrechungs-Versicherungen zuzurechnen.

Sach- und Haftpflichtversicherer müssten also „150 Jahre lang Prämien für Betriebsunterbrechungs-Polizzen erheben, um die prognostizierten weltweiten Produktionsverluste im Jahr 2020 im Zusammenhang mit Covid-19 auszugleichen“.

Pandemie „per Definition nicht diversifizierbar“

Der Bericht betont die Unterscheidung zwischen Pandemien und anderen Katastrophen, in erster Linie hinsichtlich des Spielraums für globale Diversifizierung.

(Bild: Genova Association)

„Pandemien sind per Definition nicht diversifizierbar“, da sie anders als eher lokale Epidemien „in großem oder sogar globalem Maßstab auftreten“. Manche anderen Risiken wie Terrorismus oder Naturkatastrophen seien hingegen global diversifizierbar, zumal sie sich auf eine begrenzte Zahl Versicherter für begrenzte Zeit auswirkten.

Vom Standpunkt des Versicherers aus betrachtet seien die höchstmöglichen Verluste im Hinblick auf die Solvenz nicht handhabbar. Die „unkontrollierbare Anhäufung“ von Schäden könnte für den Risikopool und letztlich für die Versicherungsindustrie insgesamt „ruinös“ sein. Dies wiederum könnte sich signifikant auf die Finanzstabilitäts-Risiken in der weiteren Wirtschaft auswirken.

Handlungsbedarf für Regierungen und Versicherer

„Wir müssen nachhaltige Lösungen finden, die die potenziellen Beiträge der Branche erschließen und gleichzeitig ihre Zahlungsfähigkeit und Rentabilität aufrechterhalten“, folgert Ariss.

Kai-Uwe Schanz, Leiter für Research & Foresight bei der Geneva Association und Hauptautor des Berichts, zieht das Fazit, pandemiebedingte Geschäftsverluste seien nicht mit den grundlegenden, allgemein anerkannten Kriterien für die Versicherbarkeit vereinbar.

„Regierungen und Versicherungen müssen dringend die richtigen Modalitäten ihrer Zusammenarbeit konzipieren, um sich auf extreme Risiken wie Pandemien einzustellen und darauf zu reagieren,“ so Schanz.

Die 34-seitige Analyse „An Investigation into the Insurability of Pandemic Risk“ kann von einer Webseite der Geneva Association als PDF-Dokument heruntergeladen werden.