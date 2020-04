Corona: PKV und BdV fordern Öffnung des Standardtarifs

23.4.2020 – Regierung, Verbraucherschützer und Assekuranzen wollen in der Corona-Krise privat Krankenversicherten helfen, die finanzielle Probleme haben. Über den besten Weg ist man sich hingegen noch nicht einig.

Viele privat Krankenversicherte können aktuell ihre Beiträge nicht mehr bezahlen, weil sie aufgrund der Corona-Krise deutliche Einkommenseinbuße haben. Besonders betroffen sind die rund 1,1 Millionen privatversicherten Selbstständigen.

Während die Bundesregierung für alle Betroffenen eine zeitweilige Öffnung des sogenannten Basistarifs plant, fordern Verbraucherschützer und der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Hilfsbedürftigen einen Zugang zum 2009 geschlossenen Standardtarif zu ermöglichen.

Der Basistarif ist für privat Krankenversicherte eine Einbahnstraße

Wer finanziell hilfebedürftig im Sinne des Sozialrechts wird, kann jederzeit in den Basistarif wechseln, der vergleichbare Leistungen wie die GKV bietet. Bei Versicherten, die finanziell hilfsbedürftig sind wird der Beitrag im Basistarif halbiert.

Zudem beteiligt sich der Grundsicherungsträger und übernimmt den Versicherungsbeitrag – bis zu 100 Prozent der Kosten. Auf diese Weise erhalten Hilfebedürftige in der PKV einen Versicherungsschutz ganz ohne eigenen Beitrag.

Derzeit können sie aber später nicht mehr ohne Gesundheitsprüfung, die mit Risikozuschlägen oder Ausschlüssen verbunden sein kann, in ihren alten Tarif zurückkehren. Daher soll es eine Corona-Sonderregelung ermöglichen, dass die Betroffenen so gestellt werden, wie sie vor Umstieg in den Basistarif standen.

Bessere Lösung: Standardtarif öffnen

Der PKV-Verband lehnt diese Regelung hingegen ab. Er fordert den sogenannten Standardtarif jetzt auch für alle jüngeren Privatversicherten zu öffnen. Der PKV-Sozialtarif brächte gerade für ältere Selbstständige eine große Beitragsentlastung, weil die Alterungsrückstellungen angerechnet werden. Schützenhilfe erhält der PKV-Verband von Verbraucherschützern.

„Bundesregierung und Deutscher Bundestag sollten allen wirtschaftlich von Corona betroffenen PKV-Versicherten befristet den Zugang zum Standardtarif öffnen“, fordert Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV). Der Standardtarif wäre eine bedarfsgerechte und transparente Lösung in der Corona-Krise.

Bedarfsgerechter Schutz geht verloren

Axel Kleinlein (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Er verweist darauf, dass PKV-Versicherte mit Zahlungsschwierigkeiten auf Grund der Corona-Krise derzeit nur zwei Optionen hätten.

„Entweder sie setzen die Prämien aus – müssen diese aber später nachzahlen, ohne zu wissen, wie. Oder sie wechseln in einen prämiengünstigeren Tarif mit niedrigeren Leistungen, dann jedoch mit der Gefahr, keinen bedarfsgerechten Versicherungsschutz mehr zu haben“, warnt Kleinlein.

Der Gesetzgeber führte 1994 den PKV-Standardtarif als brancheneinheitlichen Tarif ein, um für langjährig PKV-Versicherte einen vergleichsweisen günstigen Versicherungsschutz sicherzustellen. Dieser orientiert sich an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

2009 hat ihn die Große Koalition aber für Neuversicherte geschlossen.

Günstiger Umstieg mit Rückkehroption

Viele Versicherer, wie beispielsweise Allianz Krankenversicherungs-AG, Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., Huk-Coburg Krankenversicherung AG oder R+V Krankenversicherung AG bieten ihren Versicherten derzeit einen zeitweiligen Umstieg in einen günstigen, aber leistungsschwächeren Tarif an. Später können die Kunden ohne Risikoprüfung in ihren angestammten Tarif zurückkehren.

Doch als eine gute Lösung wird dies vielfach nicht angesehen. „Gerade in der jetzigen Situation angesichts der Corona-Pandemie ist ein starker Krankenversicherungs-Schutz wichtig“, heißt es bei der Allianz. Daher wird derzeit überwiegend eine – zinslose – Beitragsstundung von den Versicherern angeboten.

Die Arag Krankenversicherung AG berichtet, dass die meisten Kunden mit finanziellen Schwierigkeiten die Beitragsstundung vom zeitlichen Rahmen her bisher nicht ausschöpfen wollen. Vielmehr werde tatsächlich eine Überbrückung gesucht. Bisher hat die Arag 150 betroffene Kunden beraten.