CDU und CSU stellen Pläne zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge vor

18.12.2024 – Die Union will ihrem Wahlprogramm zufolge die betriebliche und private Altersvorsorge stärken. Geplant ist für jedes Kind ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot. Steuerbefreiungen sollen das Arbeiten im Alter attraktiv machen. Die Schwesterparteien wollen zudem eine verbindliche Altersvorsorge für Selbstständige und eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden einführen.

Die Union hat am Dienstag ihr Wahlprogramm zur vorgezogenen Bundestagswahl vorgestellt. Einige Inhalte waren in den vergangenen Tagen bereits durchgesickert, ebenso Ideen der Grünen (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.12.2024, 15.12.2024) und der SPD.

Gültig werden die Programme mit Beschlüssen auf Parteitagen. Bei den Grünen findet dieser wohl am 26. Januar statt und bei der SPD zwei Tage später. Die CDU will ihr Konzept erst am 23. Februar final absegnen lassen. Das Wahlprogramm der FDP, das derzeit beraten wird, soll am 9. Februar festgezurrt werden.

Demgegenüber wird die Linke noch in dieser Woche auf einem außerordentlichen Parteitag ihr Programm beschließen. Ein Entwurf wurde vorab im Antragsheft zur Veranstaltung veröffentlicht. Die AfD, die bereits Ende November ein Zehn-Punkte-„Sofortprogramm“ vorgelegt hat, und das BSW wollen am 12. Januar ihre Pläne endgültig festlegen.

Friedrich Merz

„Neue Chancen bei der Altersvorsorge“

„Politikwechsel für Deutschland“ (PDF; 1,0 MB) lautet das gemeinsame Programm von CDU und CSU.

Unter dem Punkt „Ja zu mehr Eigentum, Vermögensbildung und sicherer Altersvorsorge“ wird unter anderem berichtet, man wolle „neue Chancen bei der Altersvorsorge – ohne Abstriche bei den gesetzlichen Renten“.

Deutschland müsse grundlegend „endlich wieder wirtschaftlich zulegen“, heißt es. „Denn je mehr Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten, desto besser ist dies für stabile soziale Sicherungssysteme und die Rente“, schreiben die Verfasser des Papiers.

Man setze „auf Sicherheit und Verlässlichkeit bei der Rente, Generationengerechtigkeit, Anreize für freiwilliges Arbeiten und eine Stärkung von ergänzender betrieblicher und privater Vorsorge“.

Keine Veränderungen beim Renteneintrittsalter ...

Konkret möchte die Union an der bestehenden gesetzlichen Regelung zum Renteneintrittsalter festhalten. Mit Blick auf die Planungssicherheit für Unternehmen und rentennahe Jahrgänge werde man es bei der Regelung für besonders langjährige Versicherte mit 45 Versicherungsjahren belassen, wird berichtet.

Dieser Punkt war innerhalb der CDU umstritten. Vertreter der Jungen Union hatten laut einem Bericht der Taz noch im Oktober auf ihrem jährlichen Treffen gefordert, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln – wie es auch im CDU-Grundsatzprogramm steht.

Partei-Chef Friedrich Merz wies die Forderungen jedoch zurück – wohl auch, um keine Angriffsfläche im aufziehenden Wahlkampf zu bieten. „Das Renteneintrittsalter sollte bei 67 bleiben“, sagte er an gleicher Stelle. Anreize für Beschäftigte, die länger arbeiten wollen, plane er dagegen zu verstärken.

Wir wollen mehr Flexibilität beim Übergang vom Beruf in die Rente. CDU/CSU

... und keine Kürzungen bei der gesetzlichen Rente

Im Wahlprogramm steht nun, dass es mit der Union ferner keine Rentenkürzungen geben werde. „Wenn Menschen 45 Jahre Vollzeit gearbeitet und Beiträge gezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, muss die gesetzliche Rente deutlich oberhalb der Grundsicherung im Alter liegen“, heißt es.

Wer vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden müsse, solle sich auf eine auskömmliche Alterssicherung verlassen können. Ziel sei ein durch wirtschaftliches Wachstum garantiertes stabiles Rentenniveau und weiterhin steigende Renten. Gleichzeitig sollen die Beiträge stabil bleiben – „im Sinne der Generationengerechtigkeit“, wie es heißt. Man spiele Jung und Alt nicht gegeneinander aus.

Geplant sind zudem, wie von Merz angekündigt, mehr Anreize für freiwilliges längeres Arbeiten. „Wir wollen mehr Flexibilität beim Übergang vom Beruf in die Rente“, wird bekannt gegeben.

So soll eine „Aktivrente“ das Arbeiten im Alter attraktiv machen, indem das Gehalt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei bleibt, wenn man über das gesetzliche Rentenalter hinaus berufstätig ist. Auch die Hinzuverdienstgrenzen bei Witwenrenten sollen deutlich angehoben werden.

Arbeitgeber erhalten Unterstützung bei Betriebsrenten

Vor allem aber möchte die Union die betriebliche und private Altersvorsorge stärken. „Die Alterssicherung soll stabil auf mehreren Säulen beruhen, die gesetzliche Rente also wirksam durch zusätzliche betriebliche und private Vorsorge ergänzt werden“, heißt es. Insbesondere kleinere und mittlere Arbeitgeber sollen beim Abschluss von Betriebsrenten unterstützt werden.

Ähnlicher Auffassung war die noch amtierende Bundesregierung, als sie im September den Entwurf eines Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG II) (PDF, 517 KB) vorlegte (19.9.2024). Auch sie betrachtete die betriebliche Altersvorsorge „als sinnvolle Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung“, die quantitativ und qualitativ weiter ausgebaut und gestärkt werden müsse.

Der neue Vorstoß der Union dürfte bei den Vermittlerverbänden Zustimmung finden. Bereits kurz nach Bekanntgabe des BRSG II hatte sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) vorsichtig positiv geäußert. Beim BRSG II gebe es gute Ansätze, von der vor allem Geringverdiener profitieren würden, hieß es (26.9.2024).

Junge Menschen sollen möglichst früh selbst kapitalgedeckt vorsorgen. CDU/CSU

Individuelles Altersvorsorgedepot für jedes Kind

Wie nun die im Wahlprogramm der Union skizzierte „Frühstart-Rente“ in der Vermittlerschaft ankommen wird, bleibt abzuwarten. Dies hängt mitunter wohl von ihrer konkreten Ausgestaltung ab. „Junge Menschen sollen möglichst früh selbst kapitalgedeckt vorsorgen. So entwickeln sie ein Bewusstsein für Altersvorsorge und Kapitalbildung“, schreiben CDU und CSU.

„Deshalb werden wir für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr pro Monat zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen“, wird angekündigt. Der in dieser Zeit angesparte Betrag kann durch private Einzahlungen ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt weiter bespart werden.

„Erst so entfaltet die Frühstart-Rente durch eine renditeorientierte, kapitalgedeckte Anlage ohne Garantien ihren vollen Effekt“, heißt es. Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital soll vor staatlichem Zugriff geschützt sein und erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt werden.

Mit der „Frühstart-Rente“ wird eine gewisse Nähe zur FDP deutlich. Die Liberalen hatten in der laufenden Legislaturperiode ebenfalls den Kapitalmarkt nutzen wollen, um die Altersvorsorge zu stärken. Die ehemalige Ampelpartei kam jedoch mit ihren Ideen nicht durch, von einer Aktienrente mit zwei Säulen (23.6.2021) blieb zum Schluss nur das Generationenkapital übrig (30.5.2024).

Einführung einer verbindlichen Altersvorsorge für Selbstständige

Eine klare Aussage trifft die Union jetzt in ihrem Wahlprogramm zur Altersvorsorge für Selbstständige. „Wir führen eine verbindliche Altersvorsorge für Selbstständige ein, die nicht anderweitig ausreichend abgesichert sind“, heißt es dort.

Die Absicherung von Selbstständigen hatte im heftig umstrittenen Rentenpaket II (Archiv) der noch amtierenden Bundesregierung gefehlt. Dies war – unter anderem – von verschiedenen Stellen kritisiert worden. So forderte zum Beispiel der Bundesrat in einer Stellungnahme eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahlfreiheit für alle neuen Selbstständigen (27.9.2024).

Bezahlbare Pflegezusatzversicherungen können die Finanzierungslücke in der Pflege schließen. CDU/CSU

Union will Steuerbegünstigungen für Pflegezusatzversicherungen prüfen

Unter dem Punkt „Ja zu guter Gesundheit und Pflege“ heißt es im Wahlprogramm der Union außerdem: „Wir setzen bei der Vorsorge für den Pflegefall auf einen Finanzierungsmix, bestehend aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, der betrieblichen Mitfinanzierung, Steuermitteln sowie einer eigenverantwortlichen Vorsorge.“

Bezahlbare Pflegezusatzversicherungen könnten die Finanzierungslücke in der Pflege schließen. Deshalb prüfe man die bessere steuerliche Absetzbarkeit solcher Modelle als Teil einer nachhaltigen Vorsorge.

Eine flächendeckende Pflichtversicherung für Elementarschäden ist die richtige finanzielle Schadensvorsorge. CDU/CSU

CDU und CSU sind für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden

Ganz und gar nicht auf einer Linie mit der FDP – und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) – ist die Union beim Thema Pflichtversicherung gegen Elementarschäden.

Die Ampelparteien SPD und Grüne hatten zuletzt eine Einführung befürwortet, die Liberalen in Gestalt von Bundesjustizminister Marco Buschmann jedoch beharrlich seit Ende 2022 blockiert (27.5.2024, 9.12.2022).

„Extremwetter-Ereignisse nehmen in Deutschland stark zu. Eine flächendeckende Pflichtversicherung für Elementarschäden ist die richtige finanzielle Schadensvorsorge. Wir werden sie deshalb einführen und so die Lasten im Sinne der Steuerzahler gerecht verteilen“, schreiben die Schwesterparteien in ihrem Wahlprogramm unter dem Punkt „Ja zu marktwirtschaftlichem Klima- und Umweltschutz“.