BVK-Vize Vollmer: Poolmakler sind de jure Versicherungsvertreter

29.10.2020 – Beeinflussung und intransparentes Bezahlsystem sind nach Meinung von Kritikern Fehlentwicklungen bei Pools. Mit einer starken Abhängigkeit von diesen Dienstleistern würden Versicherungsmakler ihren Status verlieren. Das würde aber gegenüber den Kunden nicht kommuniziert. Werden Versicherungsnehmer so getäuscht?

WERBUNG

Pools gefährden die Unabhängigkeit der Versicherungsmakler. Davon ist zumindest Andreas Vollmer überzeugt.

„Wir kennen die Verträge der Pools. Die werden uns immer wieder zu Prüfung geschickt. Da steht nirgendwo drin, dass man noch Versicherungsmakler ist“, sagte der Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und Geschäftsführer der Hasenclever + Partner GmbH + Co. KG.

Nicht mehr als Makler auftreten

Andreas Vollmer (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Konkret griff Vollmer auf einer Podiumsdiskussion auf der Branchenmesse DKM Norbert Porazik an. Der ist Geschäftsführer des größten Pools Deutschlands, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Nach Meinung des BVK-Vize dürften Vermittler, die mit der Fonds Finanz kooperieren, bei den Kunden nicht mehr als Versicherungsmakler auftreten.

Die Eintragung im Vermittlerregister müsste korrigiert werden. „Die angeschlossenen Geschäftspartner sind de jure Versicherungsvertreter“, so Vollmer.

Porazik wies diese Kritik entschieden zurück. Pools seien Dienstleister und hätten den Charakter von Großmärkten. Der Vorwurf, Versicherungsmakler seien Vertreter, wenn sie mit Pools kooperieren würden „sei ganz weit weg“. Denn ein Vertreter müsse bekanntlich alles bei einem Versicherer einreichen.

Kritik an Bestandsübertragung

Nach Vollmers Meinung wären die Poolmakler dann eben Mehrfachagenten. „Wenn der Makler den Bestand beim Pool abgibt, kommen wir in eine neue Welt“, so Vollmer.

Norbert Porazik (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Dann sei der Versicherungsmakler nicht mehr – wie es der Bundesgerichtshof einmal definiert habe – treuhänderisch für den Kunden unterwegs.

Kritisch sieht der Verbandsfunktionär Angebote, bei denen die Pools schon einige Jahre vor dem Ruhestand des Versicherungsmaklers eine Bestandsübertragung verlangen würden, um ihm mit 65 ein Rentenmodell anzubieten.

Porazik verteidigte sein Geschäftsmodell. „Bei uns kann jeder jeden Tag seinen Bestand abrufen.“ Er liege wie in einem Depot und könnte immer auf eigene Vereinbarungen transferiert werden.

Zudem hätten Versicherungsmakler große Vorteile, wenn sie sich aus dem Register abmelden würden oder wenn es zu einem Todesfall kommt. „Bei Versicherern geht der Bestand sofort in die Direktbetreuung über, wir hingegen verwalten den Bestand treuhänderisch, etwa für die Erben“, so der Pool-Chef.

Die Daten sind das Asset des Maklerbetriebs. Die gehören nicht in andere Hände. Andreas Vollmer, Vizepräsident des BVK

Eigenes Verwaltungsprogramm sichert die Unabhängigkeit

Vollmer rät den Versicherungsmaklern, mehr Geld in die Hand zu nehmen und in die eigene IT zu investieren. „Die Daten sind das Asset des Maklerbetriebs. Die gehören nicht in andere Hände.“ Vollmer verglich die Pools polemisch mit Steuerberatern, die die Daten ihrer Kunden beim Finanzamt auslagern würden.

Der BKV-Mann riet den Versicherungsmaklern in ein hochwertiges Verwaltungsprogramm zu investieren. Damit könne die Unabhängigkeit gewahrt werden und trotzdem an neutrale Vergleicher angedockt werden.

Sehr kritisch sieht Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb, Marketing & Kooperationsvertrieb bei der Stuttgarter Versicherungsgruppe, Pools, die über Vergleichsprogramme bestimmte Versicherer aussteuern würden. „Das gibt es am Markt und sollte abgeschafft werden“ so der Manager. Der Makler müsse immer aus der Breite des Marktes seine Wahl treffen können.

In der Poollandschaft ist der Investitionsdruck hoch, das werden sich irgendwann einige Pools nicht mehr leisten können. Ralf Berndt, Vertriebsvorstand Stuttgarter Versicherungen

Einfluss auf Produktauswahl über Vergleichsprogramme

Ralf Berndt (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Mit solchen Steuerungen würden Versicherungsmaklern in ihren Produktentscheidungen stark beeinflusst.

Ähnliches würden Pools zudem mit Incentives versuchen. Damit wollten sie Versicherungsmakler dazu bringen, nur noch einen Pool zu nutzen. Diese Entwicklung würde die Unabhängigkeit der Makler gefährden.

Berndt geht davon aus, dass es im Poolmarkt bald eine deutliche Konzentrationsbewegung geben wird. „In der Poollandschaft ist der Investitionsdruck hoch, das werden sich irgendwann einige Pools nicht mehr leisten können“, so Berndt.

Viel Kritik gab es auch, weil Pools ihre Finanzierung nicht transparent gestalten würden. So plädierte Vollmer dafür, dass die Pools ihre Overheadprovisionen, die sie für ihr hohes Geschäftsvolumen von den Versicherern erhalten, direkt an die angeschlossenen Versicherungsmakler weitergeben. „Dann kann dem Makler im Nachgang für die Nutzung der Dienstleistung eine Gebühr in Rechnung gestellt werden“, so der Vermittler.

Indirekt würden die Makler ja die Pools über Provisionen schon heute bezahlen. Mit Gebühren würde es mehr Transparenz geben, glaubt Vollmer. Immerhin stände das gesamte Provisionssystem weiter politisch unter Beobachtung. Daher sollte man sich immer darauf einstellen, dass ein Provisionsverbot kommt. Und dann wären transparente Bezahlsysteme im Vorteil.