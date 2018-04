Bundestags-Anhörung zur Doppelverbeitragung

18.4.2018 – Auf Antrag der Linksfraktion wird kommenden Mittwoch eine öffentliche Anhörung zum Thema Doppelverbeitragung stattfinden. Die SPD-Politikerin Sabine Dittmar sagte jetzt in einem Medieninterview, die SPD befürworte die Belastung der Betriebsrenten nur mit dem halben Beitragssatz. Dies würde eine Entlastung der Betriebsrentner um 2,6 Milliarden Euro bedeuten.

WERBUNG

Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat für Mittwoch kommender Woche auf Initiative der Linksfraktion zu einer öffentlichen Expertenanhörung zur Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung eingeladen. Bereits bei der ersten Beratung des Antrags auf Abschaffung der Doppelverbeitragung hat es aus der SPD Stimmen gegeben, dass man den betroffenen Betriebsrentnern zumindest entgegenkommen wolle.

Die neue Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Sabine Dittmar (SPD) sagte der Berliner Zeitung: „Mir brennt das Thema auf der Seele.“ Leider habe es die Union abgelehnt, das Thema im Koalitionsvertrag aufzunehmen. „Aber ich glaube, die Union kann das Thema nicht komplett wegdrücken.“

Ihre Partei favorisiere die Belastung der Betriebsrenten nur mit dem halben und nicht mehr mit dem vollen Beitragssatz. Dies würde eine Entlastung der Betriebsrentner um 2,6 Milliarden Euro bedeuten. Die volle Abschaffung der Doppelverbeitragung würde bei den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zu Beitragsausfällen von 5,2 Milliarden Euro führen.

Linke: guten Ruf der bAV massiv beschädigt

Die Doppelverbeitragung, bei der Betriebsrentner den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) leisten müssen, war 2003 von der rot-grünen Bundesregierung mit Unterstützung der Union auch rückwirkend auf Altverträge beschlossen worden. Die hohe Beitragslast werde von vielen Betroffenen verständlicherweise als ungerecht empfunden, sagte Dittmar der Zeitung.

Der linke Sozialpolitiker Matthias W. Birkwald erklärte in Berlin, die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten habe den guten Ruf der betrieblichen Altersversorgung (bAV) massiv beschädigt. Jetzt müsse die SPD einen konkreten Vorschlag vorlegen und die Union überzeugen. Der jahrelange Druck der Betroffenen und die Anträge der Linken im Bundestag zeigten endlich Wirkung.

Verbände, Institutionen und Wissenschaftler zur Anhörung geladen

Zu der auf eineinhalb Stunden terminierten öffentlichen Anhörung am kommenden Mittwochnachmittag sind neun Verbände und Institutionen sowie sechs Wissenschaftler eingeladen worden. Üblicherweise werden die schriftlichen Stellungnahmen erst kurz vor der Sitzung veröffentlicht.

Interessant dürfte die Argumentation des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung sein, warum man sich Beitragsausfälle in Milliardenhöhe nicht leisten könne, obwohl allein die gesetzlichen Krankenkassen ein Finanzpolster von über 16 Milliarden Euro angesammelt haben.

Die Tarifpartner (Arbeitgeber und Gewerkschaften) sind ebenso eingeladen wie die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (Aba). Hinzu kommen Sozialverbände und Verbraucherschützer. Schließlich soll auch der Verein der Direktversicherungs-Geschädigten angehört werden.

Gesundheitsminister Spahn drängt auf Beitragssenkungen in der GKV

Für Überraschung hatten zu Wochenbeginn Forderungen des neuen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) gesorgt, der wegen der guten Finanzlage vieler gesetzlicher Krankenversicherer (VersicherungsJournal 23.2.2018) Beitragssenkungen einforderte. Geld zu horten, sei keine Aufgabe der Krankenkassen.

Die Bild-Zeitung zitierte aus einem vertraulichen Papier des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), wonach die Krankenkassen ihre Mitglieder in der Spitze mit bis zu 741,82 Euro im Jahr entlasten könnten. Bei vielen Krankenkassen könnte es nach diesen Informationen aber nur zu bescheidenen Entlastungen kommen.

Die SPD-Gesundheitsexpertin Dittmar sagte in dem Interview mit der Berliner Zeitung, sie sei schon überrascht, dass „Spahn massiv in den Wettbewerb eingreift“. Es müsse in der Kompetenz der Krankenkassen bleiben, den Beitragssatz zu planen.