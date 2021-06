Bundestag beschließt Reisesicherungsfonds

14.6.2021 – Im Plenum des Deutschen Bundestages ist das Gesetz zur Einführung eines Reisesicherungsfonds verabschiedet worden. Damit soll die Insolvenzsicherung verbessert werden. Reiseveranstalter ab einer bestimmten Größe sollen künftig in den Fonds einzahlen. Der GDV sieht auch künftig eine wichtige Rolle der Versicherer gewährleistet. Hinsichtlich der weiteren Umsetzung fordert er, so schnell wie möglich Rechtssicherheit für alle Beteiligten und einen klaren Haftungs- und Regulierungsschnitt zu schaffen.

Das Parlament hat einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds verabschiedet. Er wurde mit den Stimmen der von CDU/ CSU, SPD, AfD, Die Linke und Bündnis 90/ Die Grünen verabschiedet.

Ziel ist, das bisherige System der Insolvenzsicherung zu verbessern, wird auf der Homepage des Deutschen Bundestages bekannt gegeben. Hintergrund seien laut Entwurf Schwachstellen und Gefahren wegen eines unzureichenden Deckungsschutzes.

Reiseveranstalter zahlen in ein Fondsvermögen ein

Die Insolvenzsicherung soll künftig über einen Reisesicherungsfonds erfolgen. Dieser wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert sein und ein Fondsvermögen verwalten, in das Reiseveranstalter ab einer bestimmten Größe einzahlen.

„Der Reisesicherungsfonds soll die Absicherungsformen, die von den Versicherungen und Banken angeboten werden, grundsätzlich ablösen“, heißt es. Die derzeit vorgesehene Möglichkeit der Kundengeld-Absicherer, ihre Haftung für die von ihnen in einem Geschäftsjahr insgesamt zu erstattenden Beiträge auf 110 Millionen Euro zu begrenzen, wurde gestrichen.

Hingegen wurde eine zusätzliche Entschließung angenommen, die vorsieht, dass sich Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen außerhalb absichern dürfen. Dies betrifft Reiseveranstalter mit Umsätzen unterhalb von drei Millionen Euro. Sie müssen in einem solchen Fall aber einen jährlichen „Ablösebetrag“ an den Reisesicherungsfonds zahlen. Die Regierung muss diese Änderung nun rechtlich prüfen.

GDV sieht auch künftig eine wichtige Rolle gewährleistet und …

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., erklärt dazu: „Die Versicherer unterstützen die Reform der Reiseinsolvenz-Absicherung. Durch den stufenförmige Aufbau der neuen Insolvenzabsicherung und die Möglichkeit für kleinere Reiseanbieter, sich weiterhin ausschließlich über Versicherungen abzusichern, wird auch künftig eine wichtige Rolle der Versicherungen gewährleistet.

Allerdings hätten wir uns insbesondere eine schnellere Umsetzung schon in diesem Sommer gewünscht. Zudem hätte der Haftungsschnitt an den Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit des Reiseanbieters und nicht an den Zeitpunkt der Reisebuchung durch den Reisenden anknüpfen müssen.

Außerdem wäre die Möglichkeit einer Haftungsbegrenzung bei der Absicherung sämtlicher Reiseanbieter mit bis zu zehn Millionen Euro Vorjahresumsatz sinnvoll gewesen, nicht nur für Anbieter mit bis zu drei Millionen Euro Vorjahresumsatz.

… fordert so schnell wie möglich Rechtssicherheit

Hinsichtlich der weiteren Umsetzung ist nun vor allem wichtig, so schnell wie möglich Rechtssicherheit für alle Beteiligten und einen klaren Haftungs- und Regulierungsschnitt zu schaffen. Insbesondere sollte der Fonds tatsächlich zum 1. November 2021 die volle Haftung übernehmen.

Angesichts der Dringlichkeit fordern wir das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) als zuständiger Aufsichtsbehörde auf, alle verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen; insbesondere könnte die für den Fonds nötige Erlaubnis unter Auflagen erteilt werden, auch wenn noch nicht alle Dokumente und Voraussetzungen vorliegen.“