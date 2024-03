Bundesregierung will Rentenreform III nach Ostern auf den Weg bringen

20.3.2024 – Auf einer Altersvorsorge-Konferenz in Berlin wurde gestern eine Umverteilung im Rentensystem zugunsten kleiner Renten vorgeschlagen. Staatssekretär Schmachtenberg wies dies zurück und kündigte die zügige Umsetzung eines weiteren Rentenpakets an. Dies beinhalte Reformen zur Absicherung von Selbstständigen und zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Der MCC-Zukunftsmarkt Altersvorsorge jährte sich 2024 zur 25. Ausgabe. Sein jetzt scheidender Moderator Professor Dr. Bert Rürup ließ es sich nicht nehmen, das von der Bundesregierung geplante Generationenkapital zur Dämpfung von Beitragserhöhungen in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) umzudeuten.

Wäre es nicht besser, mit den Kapitalerträgen kleine Renten anzuheben und eine gewisse Umverteilung zu gestalten, sagte er mit Blick auf den beamteten Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Dr. Rolf Schmachtenberg, am Dienstag auf der Konferenz in Berlin

Deutsches Rentensystem nicht üppig ausgelegt

Rolf Schmachtenberg (Bild: Brüss)

Das stehe nicht auf der Agenda, sagte Schmachtenberg. Das deutsche Rentensystem sei aber in der Tat nicht üppig ausgelegt. Deshalb habe man die Haltelinie beim Rentenniveau von 48 Prozent eingezogen, denn viele angehende Rentner würden die 45 Rentenpunkte des Standardrentner gar nicht erreichen.

Hier werde nur eine leichte Korrektur vorgenommen, von der die jüngeren Menschen profitieren würden. „Wir dürfen die gesetzliche Rente nicht weiter wegsacken lassen.“

Schmachtenberg zufolge will die Bundesregierung weitere Rentenreformen zügig angehen. Das Rentenpaket III mit der Altersabsicherung der Selbstständigen sei „weitestgehend vorbereitet“ und werde nach Ostern auf den Weg gebracht. Reformen in der betrieblichen und staatlich geförderten privaten Altersvorsorge würden folgen.

Kapitalerträge sollen Beitragsanstiege in der GRV dämpfen

Mit dem neuen Generationenkapital, das sich bis 2035 aus Bundesmitteln und Bundesbeteiligungen speisen soll, sollen dann ab Mitte der 2030er Jahre Beitragserhöhungen mit Zuschüssen aus Erträgen über zehn Milliarden Euro jährlich abgefedert werden (VersicherungsJournal 5.3.2024, 6.3.2024).

Ob die Rechnung wirklich aufgeht, dass der Schuldendienst des Bundes kleiner ausfällt als die mit Wertpapieren zu erzielenden Erträge, muss sich erst noch in der Realität beweisen. Am Ende soll es ein Kapitalstock von rund 200 Milliarden Euro werden, aus denen jährlich zehn Milliarden Euro an Erträgen zur GRV fließen.

Die Rentenversicherung denkt in anderen Dimensionen

Gundula Roßbach (Bild: Brüss)

Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, machte an wenigen Bespielen deutlich, um welche Rechengrößen es bei der Rentenversicherung geht. So habe die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage zuletzt 1,70 Monatsausgaben entsprochen, was ein Volumen von 45,0 Milliarde Euro darstellt.

Sie begrüßte ausdrücklich, dass die Mindestrücklage von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben mit dem Rentenpaket II angehoben werden soll, damit man unterjährige Einnahmeschwankungen ausgleichen könne. Und mit Kapitalerträgen von zehn Milliarden Euro könne man gerade eine Beitragserhöhung vom 0,3 Prozentpunkte ausgleichen.

Neuer Moderator beim Zukunftsmarkt wird Professor Dr. Matin Werding, der den Lehrstuhl für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum innehat und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist.