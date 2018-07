Bundesregierung drängt auf Absenkung der Abschlusskosten

17.7.2018 – Das Bundesfinanzministerium hat unterstrichen, dass der Provisionsdeckel in der Lebensversicherung kommen soll. Die Vergütungen der Vermittler seien von 2014 bis 2017 nur um gut fünf Prozent gesunken, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Allerdings räumt das Ministerium ein, keine Rückschlüsse zu haben, wie sich die Vergütungen für neu abgeschlossene Verträge entwickelt haben.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die Absicht bekräftigt, im Rahmen der Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes einen Provisionsdeckel beim Abschluss von Lebensversicherungen und Restschuld-Versicherungen einzuführen.

Die parlamentarische Staatssekretärin im BMF, Christine Lambrecht (SPD), erklärt dies in der Beantwortung einer Kleinen Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler. Darin heißt es, angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfeld adressiere das Maßnahmenpaket auch die Senkung von Abschlusskosten einschließlich der Provisionen, um den Abfluss von Vermögen zu begrenzen, das für die Erfüllung der Garantien der Versicherten benötigt wird.

Entscheidung über Höhe des Provisionsdeckels noch offen

Die Umsetzung der Maßnahmen einschließlich der Adjustierung der Zinszusatzreserve werde im zweiten Halbjahr angestoßen, schreibt Lambrecht in der Antwort, die dem VersicherungsJournal vorliegt.

„Über die konkrete Ausgestaltung des Provisionsdeckels, insbesondere mit Blick auf die Angemessenheit der Provisionshöhe sowie auf mögliche Fehlanreize, hat die Bundesregierung noch keine Entscheidung getroffen.“

Durchschnittskosten seit 2014 bei 6,3 bis 5,8 Prozent

Die Staatssekretärin bezifferte aufgrund von Daten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) die durchschnittlichen Abschlusskosten in Prozent der verdienten Bruttobeiträge mit 6,3 Prozent im Jahr 2014 und jeweils 5,8 Prozent bis zum Jahr 2017. Hierin seien auch andere Bezüge eingegangen.

Frank Schäffler (Bild: Dilek Paul)

„Die angegebenen Zahlen lassen keine Rückschlüsse darauf zu, wie sich die Vergütungen für neu abgeschlossene Verträge entwickelt haben“, heißt es in der Antwort weiter. Handlungsbedarf sieht das Ministerium auch bei einer einheitlichen Bestimmung der Effektivkosten.

Schäffler: Unkenntnis der Bundesregierung

Schäffler wirft der Bundesregierung vor, auf der einen Seite mit dem Provisionsdeckel einen tiefgreifenden Eingriff in die Vertragsfreiheit der Vermittler zu planen. Auf der anderen Seite werde zugleich eingeräumt, dass man gar keine Kenntnis von der Entwicklung der Vergütungen bei neu abgeschlossenen Verträgen habe.

Schäffler sagte dem VersicherungsJournal in Berlin, in einem rückläufigen Markt werde den Versicherungs-Vermittlern mit einer immer stärkeren Regulierung das Leben immer schwerer gemacht. „Es hilft am Ende den Versicherungskunden nicht, wenn es niemanden mehr gibt, der sie in Sachen Altersvorsorge beraten kann“, erklärte der FDP-Politiker. Die neuen Vermittlerzahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) sprechen da Bände (VersicherungsJournal 16.7.2018)