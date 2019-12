Bundesrat billigt Entlastung von der Doppelverbeitragung

20.12.2019 – Der Bundesrat wird heute nach Informationen des VersicherungsJournals die von Bundesregierung und Bundestag beschlossene Verbesserung für gesetzlich krankenversicherte Betriebsrentner ab Januar akzeptieren.

Die Länderkammer wird heute nach Informationen des VersicherungsJournals das von Bundesregierung und Bundestag im Eilverfahren beschlossene Gesetz zur Einführung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge (GKV-Betriebsrenten-Freibetragsgesetz) (VersicherungsJournal 9.12.2019) durchwinken.

Wie es gestern in den Kreisen der Länderkammer hieß, steht das Einspruchsgesetz zwar nicht auf der Grünen Liste, der unstrittigen Vorhaben, über die en Block abgestimmt wird, es liege aber weder eine Wortmeldung noch ein Antrag für einen Einspruch und Anrufung des Vermittlungsausschusses vor.

In nur elf Tagen wurde das Gesetz beschlossen

Damit können in der GKV versicherte Betriebsrentner ab Januar mit einer Entlastung rechnen. Die Freigrenze wird durch einen dynamischen Freibetrag ersetzt, der in 2020 bei monatlich 159,25 Euro liegen wird (12.11.2019).

Dass die Doppelverbeitragung für in der GKV versicherte Betriebsrentner ein Hemmschuh für die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) darstellt, ist allgemeiner politischer Konsens. Kritik entzündete sich vor allem an der geplanten Finanzierung der auf 1,2 Milliarden Euro geschätzten Einnahmeausfälle in der GKV.

Für den 9. Dezember hatte der federführende Gesundheitsausschuss zu einer Anhörung von Verbänden und Fachexperten geladen. Auch hier wurde deutlich, dass die Finanzierung der Förderung der bAV Sache des Staates und nicht Aufgabe der in der GKV versicherten Mitglieder sei.

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs am 11. Dezember wurde gleich in die Ausschussberatungen gegeben. In der zweiten und dritten Lesung am darauffolgenden Tag dauerte die Aussprache gerade einmal gut 30 Minuten. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, im Kern gehe es darum, das Vertrauen in die bAV zu stärken. „Wir machen einen sauberen Interessensausgleich.“

Die Betroffenen werden um etwa 300 Euro jährlich entlastet

Mit dem neuen Freibetrag werden nach Einschätzung der Bundesregierung rund 60 Prozent der betroffenen Betriebsrentner so gestellt, dass sich deren Krankenversicherungs-Beiträge mindestens halbieren, da ihre Einnahmen aus Betriebsrenten maximal 320 Euro im Monat betragen.

Betriebsrentner mit einer über 320 Euro liegenden betrieblichen Altersversorgung würden jährlich um etwa 300 Euro entlastet. Die Einnahmeausfälle für die GKV-Kassen über geschätzt 1,2 Milliarden Euro im Jahr werden 2020 voll aus den Reserven des Gesundheitsfonds ausgeglichen. In den drei Folgejahren wird der Zuschuss von 900 Millionen über 600 Millionen auf 300 Millionen Euro abgebaut.

Eine vollständige Beseitigung der Doppelverbeitragung hätte drei Milliarden Euro gekostet. Ein Rückabwickeln bis zum Jahr 2004 wäre mit 40 Milliarden Euro nach Einschätzung der Regierung unbezahlbar gewesen.