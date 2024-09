Bundeskabinett beschließt Verbesserungen der betrieblichen Altersversorgung

19.9.2024 – Mit einem BRSG II will die Regierungskoalition die Verbreitung der bAV ausbauen. Zu den beschlossenen Maßnahmen gehören eine erhöhte Förderung für Geringverdiener und Erleichterungen für die Verbreitung des Sozialpartnermodells. Dass die bAV nicht obligatorisch wird oder zumindest ein Opt-out kommt, kritisieren die Versicherer.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Entwurf eines Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes (PDF, 517 KB) beschlossen.

Darin wird die Reform mit dem Umstand begründet, dass sich bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) die „Verbreitungsquote von circa 53,5 Prozent in den letzten Jahren kaum verbessert“ hat.

Als Ziel wird genannt: „Die betriebliche Altersversorgung als sinnvolle Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung muss deshalb quantitativ und qualitativ weiter ausgebaut und gestärkt werden. Dies gilt vor allem für Bereiche, in denen nach wie vor große Verbreitungslücken bestehen, also in kleineren Unternehmen und bei Beschäftigten mit geringen Einkommen.“

Niemand soll sich im Alter finanziell Sorgen machen müssen. Hubertus Heil, BMAS

Betriebsrenten sollen zur Normalität werden

Hubertus Heil (Bild: Brüss)

„Mit dem neuen Gesetz entwickelt die Bundesregierung die Rahmenbedingungen weiter, damit mehr Arbeitnehmer im Alter von guten Betriebsrenten profitieren können“, schreibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in einer Pressemitteilung. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil erklärte:

„Wir machen Betriebsrenten für Beschäftigte zur Normalität – besonders für Menschen mit geringem Einkommen und Mitarbeiter kleinerer Unternehmen. Zusammen mit dem Rentenpaket II, das eine stabile und verlässliche gesetzliche Rente sichert, sorgen wir dafür, dass Menschen im Alter gut abgesichert sind. Unser Ziel ist klar: Niemand soll sich im Alter finanziell Sorgen machen müssen.

Die Kombination aus gesetzlicher Rente und Betriebsrente, am besten organisiert von den Sozialpartnern, ist der beste Weg dorthin.“

Nahles-Rente wird geöffnet

Das erste Betriebsrentenstärkungsgesetz hatte 2018 unter anderem das Sozialpartnermodell hervorgebracht, auch bekannt als Nahles-Rente. Doch dieser Durchführungsweg hat sich bis heute kaum verbreitet. Dazu hat auch die Ablehnung mancher Gewerkschaften beigetragen (VersicherungsJournal Archiv).

Zukünftig soll der Zugang erleichtert werden. Im Gesetzentwurf heißt es dazu: „Insbesondere werden neue Möglichkeiten eröffnet, damit auch nichttarifgebundene und damit häufig kleinere Unternehmen und ihre Beschäftigten an dieser Form einfacher, effizienter und sicherer Betriebsrenten teilnehmen können.

Außerdem wird das Arbeitsrecht im Hinblick auf eine möglichst hohe Verbreitungswirkung punktuell modifiziert. Die Möglichkeit, Opting-Out-Systeme zur automatischen Entgeltumwandlung auf Betriebsebene einzuführen, wird erleichtert. Das Abfindungsrecht wird flexibler gestaltet. Der vorzeitige Bezug von Betriebsrenten wird an das neue Hinzuverdienstrecht in der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst.“

Schließlich werden auch „die Möglichkeiten zur Pufferbildung verbessert, so dass Handlungsspielräume für offensivere Anlagestrategien geöffnet werden, ohne dass die Auszahlungen größeren Schwankungen unterliegen.“

Förderung für Geringverdiener wird erhöht

Mit dem ersten BRSG (24.11.2017) waren auch Zuschüsse für gut eine Million Geringverdiener eingeführt und zwischenzeitlich erhöht (16.8.2021) worden.

Nun soll die Förderung für Beschäftigte mit niedrigeren Einkommen, wenn Arbeitgeber diesen eine Betriebsrente zusagen, ab 2025 verbessert werden. Die Einkommensgrenze für den Förderbetrag wird auf 2.718 Euro monatlich angehoben und dynamisiert, so dass Beschäftigte nicht durch Lohnerhöhungen aus der Förderung herausfallen.

In der im Juni in die Ressortabstimmung gegangenen Entwurfsfassung war die Einkommensgrenze noch niedriger gewesen (26.6.2024).

Bezuschusst werden Arbeitgeberbeiträge bis 1.200 Euro mit maximal 360 (bisher 288) Euro.

Ein gesetzliches Betriebsrenten-Obligatorium oder ein […] Opting-Out-System […] wären aber mit einer hohen Eingriffsintensität verbunden. Gesetzentwurf BRSG II

Kein Obligatorium für die Teilnahme an der betrieblichen Altersversorgung

Bezieher einer teilweise Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) sollen zukünftig auch eine Teil-Betriebsrente erhalten können. Hier gelten für die bAV die gleichen Abschläge für vorzeitige Inanspruchnahme wie bei der GRV. Vereinbarungen über Teilbetriebsrenten, zum Beispiel in Tarifverträgen, bleiben unberührt.

Die Regierung will zudem „alle Beteiligten von unnötiger Bürokratie“ entlasten. Dazu gehört, dass der Pensions-Sicherungs-Verein e.V. zum Beispiel „Beitragsbescheide ohne Sachbearbeitung automatisch erlassen und mit Leistungsberechtigten rechtssicher digital kommunizieren“ darf.

Von einem Zwang zur Teilnahme an der betrieblichen Altersversorgung sieht die Bundesregierung ab. Sie begründet das in dem Gesetzentwurf so:

„Ein gesetzliches Betriebsrenten-Obligatorium oder ein gesetzlich verpflichtendes bundesweites Opting-Out-System würden den Auf- und Ausbau von Betriebsrenten zwar beschleunigen, wären aber mit einer hohen Eingriffsintensität verbunden. Dem sind weiterhin freiwillige Lösungen vorzuziehen, insbesondere auf tarifvertraglicher Grundlage.“

Mit mehr Flexibilität bei den Garantien […] könnten die Unternehmen höhere Renditen für die Versicherten erzielen. Jörg Asmussen, GDV

GDV kritisiert Verzicht auf Opt-out-Regelung

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sieht den Verzicht auf „freiwillige Opt-Out-Regelungen auf Betriebsebene in ausreichendem Umfang zu ermöglichen“ als vertane Chance an.

Er begrüßt dagegen, dass die Geringverdiener-Förderung erhöht und an die Lohnentwicklung gekoppelt wird. „Dadurch profitieren gerade untere Einkommensgruppen stärker von der Betriebsrente“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Weiter heißt es in der Stellungnahme des Verbands. „Die im Gesetzentwurf jetzt enthaltene Umsetzung bleibt aus Sicht der Versicherer deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die vorgesehene Einschränkung auf tariflose Bereiche höhle die Wirksamkeit des Modells aus. Die Versicherer appellieren daher, gezielt nachzubessern und den Rahmen breiter zu fassen.

Asmussen kritisiert außerdem: „Mit mehr Flexibilität bei den Garantien, auch außerhalb von Sozialpartnermodellen, könnten die Unternehmen höhere Renditen für die Versicherten erzielen.“