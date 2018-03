Brüssel will Versicherungssektor „grüner“ machen

12.3.2018 – Versicherungsbranche, Pensionsfonds und Banken sollen das Erreichen der Klimaschutz-Ziele mitfinanzieren – angepeiltes Volumen: 180 Milliarden Euro jährlich. Das ist die Stoßrichtung eines neuen Aktionsplans der EU-Kommission. Sowohl in die Beratung als auch in die Aufsicht sollen Nachhaltigkeitsaspekte einfließen. Ein zweiter Aktionsplan verfolgt das Ziel, Europa zum „globalen Fintech-Zentrum“ zu machen.

Das Klimaschutz-Abkommen von Paris 1995 bildet einen der Ausgangspunkte für den „Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen“, den die EU-Kommission letzten Donnerstag veröffentlicht hat.

Valdis Dombrovskis (Bild: EU, 2018, Thierry Monasse)

Er basiert auf Empfehlungen, die eine 2016 eingesetzte Gruppe von 20 Sachverständigen aus der Zivilgesellschaft, dem Finanzsektor, Hochschulen und aus Beobachtern aus europäischen und internationalen Institutionen erarbeitet habe.

Pro Jahr 180 Milliarden Euro zusätzlich

Wie die EU-Kommission erläutert, seien jährlich etwa 180 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen erforderlich, damit die Union ihre in Paris vereinbarten Klimaziele erreichen kann. Dazu zählt eine gegenüber 1990 um 40 Prozent geringere Emission von Treibhausgasen bis 2030.

Diese Mittel seien „nur mit Hilfe des Finanzsektors“ aufzubringen, sagte Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Finanzdienstleistungen.

Mit dem Aktionsplan könne der europäische Finanzsektor „seine weltweite Attraktivität für Investitionen in ‚grüne‘ Technologien noch weiter stärken“, ergänzte Miguel Arias Cañete‚ EU-Kommissar für Klimapolitik und Energie.

Klassifikationssystem und „grünes Kennzeichen“

Zu den Kernanliegen des Aktionsplans zählen unter anderem

ein einheitliches EU-Klassifikationssystem, das „Nachhaltigkeit“ und jene Bereiche definiert, in denen nachhaltige Investitionen größtmögliche Wirkung entfalten können;

das Schaffen eines EU-Kennzeichens für „grüne“ Finanzprodukte;

die „Klärung der Pflicht von Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern, das Kriterium der Nachhaltigkeit bei den Investitionsabläufen zu berücksichtigen und die Offenlegungs-Vorschriften zu stärken“;

eine „größere Transparenz der Unternehmensbilanzen“.

Nachhaltigkeit soll in die Beratung …

Auch an die Versicherungsvertreiber und Wertpapierfirmen hat die Kommission gedacht: Sie könnten eine „zentrale Rolle in der Neuorientierung des Finanzsystems“ spielen. Oft würden in der Beratung nämlich Präferenzen der Kunden in puncto Nachhaltigkeit nicht ausreichend berücksichtigt.

Aufgrund der Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) und der Kapitalmarkt-Richtlinie (Mifid 2) seien Berater dazu verpflichtet, den Kunden für sie „passende“ Produkte anzubieten.

Deshalb sollten die Präferenzen der Kunden im Hinblick etwa auf Umwelt- oder soziale Gesichtspunkte erfragt und schließlich in der Beratung und bei der Produktempfehlung berücksichtigt werden. Für das zweite Quartal 2018 stehen nun Anpassungen der Durchführungs-Rechtsakte zu IDD und Mifid 2 im Raum, um ebendies sicherzustellen.

… und in die Aufsichtsvorschriften einfließen

Darüber hinaus soll das Thema Nachhaltigkeit Einzug in die Aufsichtsvorschriften halten.

Banken, Versicherer und Pensionsfonds seien eine wichtige Fremdfinanzierungs-Quelle für die europäische Wirtschaft. Zugleich sei Schätzungen zufolge zumindest die Hälfte der Assets der Banken im Euroland Risiken ausgesetzt, die mit dem Klimawandel im Zusammenhang stehen.

Die Kommission beabsichtigt deshalb, zu prüfen, ob entsprechende Anpassungen bei den Kapitalanforderungen machbar sind, die das Risiko nachhaltiger Assets, die von Banken und Versicherern gehalten werden, besser widerspiegeln.

Im dritten Quartal 2018 will die Kommission die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) um deren Einschätzung ersuchen, welche Auswirkungen Aufsichtsvorschriften auf nachhaltige Investments haben.

Eine EU-weite Lizenz würde den Crowdfunding-Plattformen dabei helfen, europaweit zu expandieren. Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Finanzdienstleistungen

Europa soll „globales Fintech-Zentrum“ werden

Parallel zu diesem Aktionsplan hat die Kommission noch einen zweiten auf den Weg gebracht – ein Maßnahmenbündel für einen „wettbewerbsfähigeren und innovativeren Finanzmarkt“. Das Ziel: Europa soll zum „globalen Fintech-Zentrum“ werden.

Insurtechs sind ein Teilbereich der Fintechs. Der Kommission dürfte es aber, zumindest für den Anfang, schwerpunktmäßig um den Finanzdienstleistungs-Bereich gehen. Als „erste wichtige Maßnahme“ schlägt sie neue Vorschriften vor, „um Crowdfunding-Plattformen im gesamten EU-Binnenmarkt Wachstumschancen zu eröffnen“.

Crowdfunding verbessere insbesondere für Start-ups und andere Kleinunternehmen den Zugang zu Finanzmitteln. Allerdings fehle es an EU-weiten Regeln. Dies verursache „erhebliche Befolgungs- und Betriebskosten“ und hindere Crowdfunding-Plattformen an grenzüberschreitenden Tätigkeiten.

Dombrovskis: „Eine EU-weite Lizenz würde den Crowdfunding-Plattformen dabei helfen, europaweit zu expandieren. Sie würde dazu beitragen, Anleger und Unternehmen aus der gesamten EU zusammenzubringen.“

EU-Fintech-Lab und Workshops

Die Kommission will außerdem vier Mal pro Jahr ein „EU-Fintech-Lab“ ausrichten, bei dem Regulierungs- und Aufsichtsbehörden „in einem neutralen, gemeinnützigen Rahmen mit Anbietern von Technologielösungen zusammenkommen“.

Dabei soll den Behörden Weiterbildung angeboten werden und ein Wissensaustausch über neue Technologien stattfinden. Beim ersten Workshop sollen Cloud-Computing oder Outsourcing im Mittelpunkt stehen.

Auch rund um die Cybersicherheit möchte die Kommission zwecks besseren Informationsaustauschs Workshops veranstalten.

Lebensechte Experimente unter kontrollierten Bedingungen. EU-Kommission zum Konzept für „Sandkästen“

Innovation im Sandkasten

Um es Innovationen leichter zu machen, denkt die Kommission über ein Konzept für „Sandkästen“ nach. Darunter ist ein von den Regulierungsbehörden errichteter Rahmen zu verstehen, der es Innovatoren ermöglicht, unter Aufsicht der Behörde „lebensechte Experimente unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen“.

Das angekündigte Konzept soll beschreiben, wie die EU-Staaten ihre Sandkästen organisieren könnten, für welche Aktivitäten sie in Frage kommen und wie die Tätigkeiten beaufsichtigt werden könnten.

Überprüfung der bestehenden Finanzmarktvorschriften

Nicht zuletzt hat die Kommission auch eine Prüfung, ob die derzeit geltenden EU-Finanzmarktvorschriften „den Herausforderungen der neuen Technologien gerecht werden“, auf die Tagesordnung gesetzt.

Diese Aufgabe legt sie in die Hände einer Expertengruppe. Deren Besetzung erfolge per Aufruf zum Einreichen von Bewerbungen. „Die Bewerber müssen über hervorragende Kenntnisse im Bereich der Fintech-Regulierung verfügen.“

Der Abschlussbericht der Gruppe soll im zweiten Quartal 2019 vorliegen.

