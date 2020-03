BMF: Neue Daten untermauern Provisionsdeckel in Leben

11.3.2020 – Finanzstaatssekretär Dr. Jörg Kukies verteidigte beim MCC-Kongress Zukunftsmarkt Altersvorsorge den von seinem Ministerium geplanten Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen. Optimistisch äußerte er sich, dass man in den Gesprächen mit den Anbietern von Riester-Produkten zu einem neuen Standardprodukt kommen werde. Auch das im Betriebsrenten-Stärkungsgesetz vereinbarte Tarifpartnermodell sollte die Startschwierigkeiten überwinden. Ein Verdi-Sprecher wies auf schwierige Themen, die vor Abschluss des ersten Modells geklärt werden müssten.

Beim MCC-Kongress Zukunftsmarkt Altersvorsorge am Dienstag in Berlin gab Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), einen Überblick über die Vorhaben der Bundesregierung zur Altersvorsorge.

Kukies: Provisionsdeckel ist ein fairer Ausgleich zum Kosten senken

Für den Beamten bietet der angestrebte Provisionsdeckel einen fairen Ausgleich, um die Vertriebskosten zu reduzieren. Angestrebt wird eine Begrenzung auf 2,5 Prozent der Beitragssumme, die bei hochwertiger Beratung bis auf vier Prozent angehoben werden könne.

Der Referent verwies auf neue Daten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), die die Notwendigkeit eines Provisionsdeckels unterstützen würden. So würden in 30 Prozent aller Fälle Provisionen oberhalb der Vier-Prozent-Marke gewährt und in Einzelfällen bis zu sieben Prozent.

Bundesregierung will standardisiertes Riester-Produkt

Jörg Kukies (Bild: Brüss)

Kukies ging auch auf die Diskussionen über Alternativen zur Riester-Rente (VersicherungsJournal 5.3.2020, 4.3.2020, 25.11.2019) ein. Für das Ministerium gelte es aber jetzt, zunächst einmal den Koalitionsvertrag abzuarbeiten und das neue kostengünstige Riester-Standardprodukt auf den Weg zu bringen.

„Wir nehmen den Dialog (mit den Anbietern) sehr ernst“, sagte der Staatssekretär. Nach zahlreichen Vorgesprächen seien jetzt Arbeitsgruppe gebildet worden, die ergebnisoffen Detaillösungen erarbeiten sollten. Es gehe aber auch um die Handhabbarkeit der Zulagen, sagte Kukies unter Hinweis auf die ärgerlichen Rückforderungen von Riester-Zulagen. „Wir wollen eine Vereinbarung schaffen.“

Der Beamte äußerte sich auch zu dem im Betriebsrenten-Stärkungsgesetz vorgesehenen Tarifpartnermodell. Das entlässt den Arbeitgeber aus der Haftung entlässt und beschränkt sich auf die reine Beitragszusage, die ohne Garantien auskommen soll (26.10.2018, 7.9.2018, 19.3.2018). Er sei optimistisch, dass das Modell auch greifen werde, sagte Kukies.

Dr. Norbert Reuter, Leiter der tarifpolitischen Gundsatzabteilung der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft Ver.di, warnte vor voreiligen Erfolgsmeldungen. Beim Pilotprojekt seien noch viele Probleme zu lösen.

Rentenversicherung: Zahlungen von Grundrenten ab Januar 2021 unmöglich

Stephan Fasshauer (Bild: Brüss)

Dr. Stephan Fasshauer, Direktoriumsmitglied der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), erläuterte, vor welchen Herausforderungen die Rentenversicherung bei der Umsetzung der Grundrente steht.

„Wir müssen den gesamten Bestand durchforsten“, sagte der Referent. Er bezifferte den anfänglichen Aufwand mit 400 Millionen Euro; dann würden jährliche Folgekosten über 200 Millionen Euro anfallen. Und das zusätzlich benötige Personal sei mit der erforderlichen Qualifikation im Renten- und Steuerrecht auch nicht leicht zu bekommen.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Grundrente zum 1.1.2021 in Kraft treten (20.2.2020). Zu diesem Zeitpunkt werde die Rentenversicherung noch keine Grundrente überweisen können, sagte Fasshauer. Er hofft noch auf Änderungen am Grundrentenmodell im parlamentarischen Verfahren.

Vor allem sollte die DRV nicht zur „Schnüffelbehörde“ mutieren, sagte Verdi-Mann Reuter mit Blick auf die geplante Möglichkeit, dass die DRV auch Bankschließfächer überprüfen dürfen soll.