Bilanzrating der Lebensversicherer: Map-Report vergibt drei Mal die Bestnote

8.11.2023 – Die Allianz erhielt bei geänderter Bewertungssystematik auch im aktuellen Map-Report 931 „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Bestnote „mmm+“ („hervorragend“) bekamen erneut die LV 1871 und die Ideal. Dahinter folgen angeführt von der Universa 15 Akteure mit „mmm“ („sehr gut“).

Am Mittwoch hat die Map-Report-Redaktion mit dem Heft 926 zum dritten Mal nach der Premiere im Vorvorjahr (VersicherungsJournal 30.11.2020) ein „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer“ vorgelegt. Die Analysten haben 55 Gesellschaften unter die Lupe genommen.

Allerdings erhalten nicht alle Anbieter aus der Bilanzanalyse eine Bewertung. Versicherer im Run-off sowie ohne Neugeschäft fließen nur in die Grenzwertbestimmung ein. Für die Bewertung relevant sind hingegen nur aktiv am Markt agierende Gesellschaften, wird zum Bewertungshintergrund erläutert. Weiteres Kriterium: ein Bestand an Rentenversicherungen von mehr als 15.000 Policen.

Krisenjahre nicht so schnell vorüber

Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages erläutert im aktuellen Heft zur Marktentwicklung, dass die Situation der Versicherer auch 2022 stark von der schnellen Wende am Kapitalmarkt beeinflusst worden sei. So habe die zur Inflationsbekämpfung mehrfache Erhöhung des Leitzinsniveaus weltweit zu einem starken Anstieg der Zinsen geführt, wodurch die meisten Akteure nun stille Lasten statt stiller Reserven in den Kapitalanlagen hätten.

„Auch der Abrieb der Beitragseinnahmen setzte sich 2022 weiter fort. Gepaart mit den momentanen weltpolitischen Ereignissen ist nicht davon auszugehen, als wären die Krisenjahre alsbald überwunden“, so Klages.

WERBUNG

Bewertungssystematik neu justiert

Vor diesem Hintergrund hielten es die Analysten für angemessen, die Bewertungssystematik im Vergleich zum Vorjahr an einigen Stellen neu zu justieren. Während die laufende Durchschnittsverzinsung nicht mehr zu den Ratingkriterien zählt, wurden das Wachstum nach verdienten Bruttoprämien sowie nach APE als neue Kennzahlen aufgenommen.

Weitere Änderungen: Bei der Berechnung der RfB-Zuführungsquote werden die Aufwendungen zur RfB nicht mehr auf die verdienten Bruttobeiträge berechnet, sondern auf den Rohüberschuss. Zudem werden die Verwaltungs- und Abschlusskosten mit 7,5 (zuvor: zehn) Prozent nun etwas schwächer gewichtet.

So wurde im Bilanzrating bewertet

Das Gerüst für die Bewertung im Bilanzrating bilden nun 13 Kennzahlen von „A“ wie Abschlusskosten über „R“ wie Rechnungszins-Anforderung bis „V“ wie Verwaltungskosten. Um kurzfristige Einflüsse zu glätten, aber nicht unberücksichtigt zu lassen, wurden bei den Kennzahlen Fünfjahresdurchschnitte (2018 bis 2022) gebildet.

(Bild: Franke und Bornberg)

In den Kennzahlen waren zwischen zehn und 80 Punkte zu erreichen. Die Ergebnisse in den 13 Segmenten wurden addiert und das Ergebnis zu einer Gesamtnote verdichtet. Insgesamt waren 400 Zähler zu erreichen.

Ab 340 Zählern (85 Prozent der Maximalpunktzahl) wurde die Höchstnote „mmm+“ („hervorragend“) vergeben. Für ein „mmm“ („sehr gut“) mussten 300 Punkte erreicht werden, für ein „mm“ („gut“) 260 Zähler und für ein „m“ („befriedigend“) 220 Punkte.

Die besten Lebensversicherer: Allianz vor LV 1871

Auch unter der neuen Bewertungssystematik erhielt – wie bereits in den Vorjahren (2.11.2022, 19.11.2021) – die Allianz Lebensversicherungs-AG die höchste Punktzahl.

Dabei bekam der Marktführer in sieben der 13 Kennzahlen (unter anderem nicht bei der Nettoverzinsung, den Abschlusskosten, der RfB-Zuführung sowie den beiden neuen Wachstums-Kennzahlen) die Maximalpunktzahl. Ausreißer nach unten sind die Sicherheitsmittel. Hier schnitten nur sieben Testkandidaten schlechter ab.

Mit 354 Zählern liegt der Marktführer allerdings nur einen Zähler vor der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die ebenfalls erneut die Bestnote bekam. In Sachen Solvabilität, Ertragsquote, Nettoverzinsung, Wachstum APE und Gesamtreservequote erzielte der Anbieter die Maximalpunktzahl. In letztgenanntem Kriterium ließ die LV 1871 sogar alle Wettbewerber hinter sich.

Während es bei den Verwaltungs- und Abschlusskosten sowie beim Wachstum nach verdienten Bruttoprämien nur für das Mittelfeld reichte, reihte sich die Gesellschaft in den Kriterien RfB-Zuführung und Rechnungszins-Anforderung ziemlich weit unten ein.

Ideal an dritter Stelle

Mit 348 Zählern schaffte auch die Ideal Lebensversicherung a.G. erneut die Höchstnote „mmm+“. Die Berliner erzielten acht Mal die Maximalpunktzahl. Dabei landete sie bei der RfB-Zuführung an zweiter und bei der Gesamtreservequote sowie bei der Rechnungszinsbelastung an dritter Stelle.

Nur für eine Platzierung im Mittelfeld reichte es bei der Solvabilität und den Abschlusskosten. Ausreißer nach unten waren die Verwaltungskosten (Position 48) sowie die Sicherheitsmittel (Platz 51).

15 Mal „mmm“

Insgesamt 15 Marktteilnehmer schafften mit „mmm“ die zweitbeste Ratingnote. Zu dieser Gruppe gehören

Dabei schrammte die Universa nur um drei Pünktchen an der Höchstnote vorbei. Andererseits lag die Deutsche Ärzte mit 301 Zählern nur hauchdünn über der Punktgrenze für ein „sehr gut“.

Viele Branchengrößen fehlen in der Spitzengruppe

Auffällig ist, dass es von den Branchenschwergewichten nach Prämieneinnahmen (16.8.2023) neben dem Marktführer Allianz mit der Axa und der Nürnberger nur die Nummern acht und neun am Markt unter die Akteure mit einer der beiden besten Ratingnoten schafften.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (292 Punkte, Rang 20), die R+V Lebensversicherung AG (Position 22 mit 290 Zählern) und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (268 Punkte, Platz 33) kamen nur in die Riege der mit „mm“ („gut“) bewerteten Testkandidaten. Gleiches gilt so gerade eben auch für die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit 262 beziehungsweise 261 Zählern.

Für den Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. reichte es sogar nur zu einem „befriedigend“ („m“).

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 198 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2022, zum Teil auch 2021) von bis zu 76 Anbietern.

Das Heft ist als E-Paper ab 457,56 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.