Betriebliche Vorsorge: Auf diese Versicherer setzen Vema-Makler

7.1.2020 – In der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ist die Allianz der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. In der Gruppen-Unfallversicherung setzte sich die Haftpflichtkasse und in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) die Hallesche gegen die Wettbewerber durch. Dies zeigen drei aktuelle Befragungen der Genossenschaft unter ihren Partnermaklerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat im Oktober eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich der Vorsorge über den Arbeitgeber unter ihren rund 3.100 Partnerbetrieben durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Für den Bereich betriebliche Altersvorsorge (bAV) gingen 442 Nennungen ein, für die Gruppen-Unfallversicherung 256 und für die betriebliche Krankenversicherung (bKV) 159.

bAV: Am häufigsten wird an die Allianz vermittelt

In der bAV (Durchführungsweg Direktversicherung) liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Der Anteil an den Favoritennennungen beträgt fast 30 Prozent. Ein knappes Sechstel der Stimmen entfiel auf die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die an zweiter Stelle liegt.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland gegen die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. durch. Die Anteile liegen jeweils knapp über ein Zwölftel. Über die Fünf-Prozent-Marke kommt ansonsten nur noch die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Diese Ergebnisse decken sich mit anderen Untersuchungen zu den Favoriten von Maklern und Mehrfachvertretern insgesamt in dieser Produktgruppe. So belegt die Allianz in verschiedenen Asscompact-Studien ebenfalls den Spitzenplatz.

Dies betrifft sowohl die Beliebtheit (VersicherungsJournal 23.10.2019) als auch den Geschäftsanteil (2.5.2019). Den besten Maklerservice bescheinigten unabhängige Vermittler hingegen der Canada Life (6.11.2019).

Gruppenunfall: Die Haftpflichtkasse belegt Rang eins

In der Gruppen-Unfallversicherung landete die Haftpflichtkasse VVaG mit einem guten Siebtel der Favoritennennungen auf der Spitzenposition. Platz zwei belegt die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit einem Anteil von gut einem Achtel.

Mit einer Stimme Vorsprung vor der R+V Allgemeinen Versicherung AG sicherte sich die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland den Bronzerang. Für beide Gesellschaften votierte jeweils gut jeder neunte Befragte.

bKV: Hallesche vor SDK

In der bKV ist die Hallesche Krankenversicherung a.G. der eindeutige Favorit der Vema-Makler. Mehr als jeder dritte Interviewte votierte für dieses Unternehmen. Rund jeder Fünfte nannte die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), gut jeder Elfte die Gothaer Krankenversicherung AG.

Auf Anteile zwischen knapp sieben und fünf Prozent kamen die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Universa Krankenversicherung a.G. sowie die Versicherungskammer Bayern (VKB).

