Betriebliche Altersvorsorge: Garantielose Kapitalanlage startet Siegeszug

16.11.2022 – Auf der Handelsblatt-Tagung zur betrieblichen Altersvorsorge wurde deutlich, dass viele Experten erwarten, dass das Sozialpartnermodell (SPM) den Wettbewerb beflügelt. Garantien, so die einhellige Meinung der meisten Experten, sind nicht notwendig, um eine stabile und renditestarke Altersvorsorge zu ermöglichen. Kritisiert wurde, dass eine Reform der privaten Altersvorsorge bisher nicht in Sicht ist. Das Rentenalter muss deutlich angehoben werden.

Die demografische Entwicklung stellt die Sozialsysteme vor große Herausforderungen. So stehen später vielen Rentnern deutlich weniger Erwerbstätige gegenüber. Das passiert auch, wenn man wie es die offizielle Statistik macht, jährlich eine Zuwanderung von 200.000 Menschen mit einrechnet.

Daher stehen die Politiker künftig vor der Wahl die Rentenleistungen zu senken oder die Beiträge deutlich zu erhöhen.

Raffelhüschen erwartet Rentenalter mindestens 68 Jahre

Bernd Raffelhüschen (Schreenshot: Schmidt-Kasparek)

„Dass wir länger arbeiten müssen ist gar keine Frage“, sagte Professor Dr. Bernd Raffelhüschen von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg am Dienstag auf der diesjährigen „Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung“.

Der Wissenschaftler rechnet damit, dass ab 2030 das Rentenalter auf 68 oder sogar 69,5 Jahre angehoben werden muss. Gleichzeitig sieht er Rentenkürzungen als unerlässlich an. „Nur so gäbe es eine Generationen-Gerechtigkeit.“ Ansonsten müsste die junge Generation einen sehr hohen Rentenbeitrag zahlen.

Skeptisch ist Raffelhüschen hinsichtlich der Inflationsentwicklung. Aufgrund der hohen Verschuldung in Deutschland und der gesamten EU rechnet er mit einer länger anhaltenden Inflation.

Demgegenüber prognostizierte Christof Quiring von Fidelity International, dass die Inflation nicht auf dem hohen Niveau von derzeit zehn Prozent verharrt. Für die nächsten zehn Jahre erwartet der Fondsmanager lediglich eine Rate von 2,7 Prozent für die Eurozone und für die USA von 3,2 Prozent.

Nur Freiheit der Kapitalanlage ermöglicht reale Rendite

Für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) forderte der Experte die Unternehmen auf nur noch Durchführungswege zu wählen, die Freiheiten in der Kapitalanlage ermöglichen. Nur so wäre künftig eine reale Rendite möglich.

Immer stärker deutet sich an, dass auch die Politik aus jeder Form von Garantien aussteigen will. Martin Rosemann, Sprecher für Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, kündigte an, dass es eine Pflichtversicherung für das Sozialpartnermodell (SPM) geben könnte, wenn die Tarifparteien nicht bald „liefern“ würden. Derzeit gibt es erst ein SPM am Markt (VersicherungsJournal 3.11.2022).

Einig sind sich die Politiker, dass das auch Nahles-Rente genannte SPM künftig auch für Unternehmen geöffnet werden soll, die nicht tarifgebunden sind.

Ohne Garantie doppelte Rendite

Oskar Goecke (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Professor Dr. Oskar Goecke von der Technischen Hochschule Köln zeigte anhand einer Untersuchung von über 300 Sparverträgen seit 1950, dass sich Garantien nicht auszahlen. Dabei wurden die kaufkraftbereinigten Renditen von Bundesanleihen denen von Aktien gegenübergestellt.

„Im Ergebnis erzielten die Verträge, die in den DAX investieren, im Durchschnitt eine Rente von 1.000 Euro, während es bei sicheren Verträgen nur 500 Euro waren“, erläuterte Goecke. Nur einer der fiktiven Verträge sei im Dax schlechter gewesen als bei Bundesanleihen.

Um solche Kunden, die das Pech haben, dass ihr Vertrag in einem Börsentief ausläuft, nicht zu schädigen, würde man im SPM Reserven einbauen.

Das sei wie bei einem Staudamm. Wenn es mehr regnet, würde das Wasser gestaut. Dadurch gebe es immer einen gleichmäßigen Abfluss. „Ich zeige auf, dass es ohne Garantien besser geht. Dass müssen wir nur noch an die Arbeitnehmer weitergeben“, so Goecke.

Verbraucherzentrale Bundesverband wirbt für „Extrarente“

Auch Verbraucherschützer favorisieren eine Kapitalanlage ohne Garantien. „Wir wollen für die private Altersvorsorge eine kleine Behörde einrichten, die das Kapital für unsere Extrarente mit geringen Kosten anlegt“, erläuterte Dorothea Mohn, Teamleiterin Finanzmarkt des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) (4.3.2020, 25.11.2019).

Bei einem solchen Fonds für Verbraucher würden über ein „Opting out“ kaum Vertriebskosten anfallen und ohne Garantien wäre dann das Monopol der Versicherer beseitigt.

Kritik an Stillstand bei Reform der privaten Rentenversicherung

Doch noch gibt es bei der Ampelkoalition in Sachen Altersreform keine Fortschritte. Das stellten auf der Tagung unabhängig voneinander Kai Whittaker, Mitglied der CDU/CSU Bundestagsfraktion sowie der Präsident Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V., Michael Heinz, fest.

Rolf Schmachtenberg (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Ich habe ständig Gespräche in Berlin, doch da gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Reformentwicklung“, so Heinz.

In ihren Statements bestätigten dann auch Florian Toncar, Staatsekretär im Bundesministerium der Finanzen, und Rolf Schmachtenberg, Staatsekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass der Prüfauftrag für eine „grundlegende“ Reform der privaten Altersvorsorge noch gar nicht angelaufen ist.

Über das federführende Finanzministerium und dem Wirtschafts- und Arbeitsministerium soll er nun bald starten.

„Das Kabinett wird hier eine Fokus-Gruppe einrichten, bei der Verbraucherverbände, Sozialpartner und einschlägige Anbieter beteiligt werden, damit wir zu vernünftigen Ergebnissen kommen“, so Schmachtenberg.

Geplanter Kapitalstock „Tropfen auf dem heißen Stein“

Umstritten ist unter Experten weiterhin der Kapitalstock bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV), der den Einstieg in die Kapitaldeckung ermöglicht und ab 2030 die Rentenbeiträge stabilisieren soll.

Die nun erstmals aus Steuermitteln bereitgestellten zehn Milliarden Euro wären angesichts einer Ausgabenlast von über 300 Milliarden Euro bei der DRV nur ein „Tropfen auf dem heißen Stein.“

Digitale Rentenübersicht startet im Sommer 2023

Die Online-Rentenübersicht ist hingegen weitgehend fertiggestellt und soll nach einer Testphase im Sommer 2023 der Öffentlichkeit zugänglich sein. Über die Steueridentifikations-Nummer werden die Daten dem jeweiligen Bürger zugeordnet.

Er kann über die öffentliche Seite des Portals feststellen, ob seine Vorsorgeeinrichtung bereits implementiert ist. Da die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung hinterlegt ist, können sich rund 90 Prozent der Bürger immerhin schon ein Teilergebnis anschauen. Dies passiert über den geschlossenen Bereich der Plattform.

„Die Nutzer können sich über ihren Personalausweis identifizieren“, erläuterte Imke Petersen von der Zentralen Stelle für die Digitale Rentenübersicht (ZfDR). Der Bürger erhält einen Überblick, über die Rentenleistungen, die er ja nach Auszahlungsart zu erwarten hat. So wird unterschieden zwischen lebenslanger Rente, einer Zeitrente oder einer Einmalzahlung.

„Dargestellt wird anfänglich der erreichbare prognostizierte Wert, wann die entsprechende Rentenleistung startet und in welchem Intervall sie ausgezahlt wird", erläuterte Petersen. Über weitere Seiten kann der Nutzer Detailinformationen über die einzelnen Produkte abrufen und sich diese auch ausdrucken.