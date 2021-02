Bei Zahlungen aus Sozialplänen droht Diskriminierung

5.2.2021 – Wurde in einem Sozialplan vereinbart, dass auf eine Abfindung ein Kinderzuschlag gezahlt werden muss, so darf sich das nicht ausschließlich an steuerrechtlichen Gesichtspunkten orientieren. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 28. Oktober 2020 entschieden (18 Sa 22/20).

Die Klägerin hatte zusammen mit anderen Kollegen ihren Arbeitsplatz verloren. Nach dem Sozialplan stand den Betroffenen eine Abfindung zu. Für den Fall, dass sie unterhaltsberechtigte Kinder hatten, sollte die Abfindung um 5.000 Euro pro Kind erhöht werden. Voraussetzung war allerdings, dass diese „auf der Lohnsteuerkarte eingetragen“ waren.

Das führte bei Beschäftigten mit Kindern, welche die Lohnsteuerklasse V gewählt hatten dazu, dass sie keine erhöhte Abfindung erhielten. Denn bei ihnen wurde nach den Bestimmungen des Einkommensteuer-Gesetzes kein Kinderfreibetrag berücksichtigt.

Eine der durch den entsprechenden Passus des Sozialplans Betroffenen war eine Mutter von zwei kleinen Kindern, welche die Lohnsteuerklasse V gewählt hatte. Sie empfand die Regelung als diskriminierend und zog vor Gericht.

Mittelbare Benachteiligung

Mit Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Darmstadt als auch das von ihrem Ex-Arbeitgeber in Berufung angerufene Hessische Landesarbeitsgericht gaben ihrer Klage auf Zahlung einer höheren Abfindung statt.

Nach Ansicht der Richter ist der von der Frau beanstandete Passus des Sozialplans unwirksam. Denn er würde insbesondere Arbeitnehmerinnen mittelbar benachteiligen.

Die Lohnsteuerklasse V werde nämlich vorwiegend von Frauen gewählt, weil deren Ehepartner in der Regel ein höheres Arbeitseinkommen erzielten. Sie würden durch den Sozialplan daher gegenüber anderen Beschäftigten mit unterhaltsberechtigten Kindern, welche in eine andere Lohnsteuerklasse eingestuft seien, diskriminiert. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.