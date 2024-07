Bei Indexpolicen sind Nullrenditen eher die Regel als die Ausnahme

22.7.2024 – Stiftung Warentest hat elf Indexpolicen von zehn Anbietern unter die Lupe genommen. Bei den Kosten schneiden die Barmenia und die Nürnberger mit der Note „befriedigend“ am besten und die Württembergische am schlechtesten ab. Beim Anlageerfolg sind die LV 1871 „gut“, Ergo Vorsorge und die Barmenia „mangelhaft“. Der Tarif der LV 1871 schaffte nur in 30 der simulierten 100 Einjahreszeiträume eine Rendite über null, bei der Ergo Vorsorge war dies immerhin 76 Mal der Fall.

Die Redaktion der Stiftung Warentest hat Indexpolicen durchleuchtet – und kommt zu einem vernichtenden Urteil. „Zu teuer, zu intransparent, zu wenig Chancen auf gute Renditen – so lautet das Testergebnis in Kürze“, heißt es in dem Beitrag „Indexpolicen? Finger weg!“ Der Bericht wurde in der Ausgabe Finanztest 8/2024 veröffentlicht.

Die Konstruktion der Produkte sei bei einigen Varianten so schwer zu durchschauen, dass Ergebnisse wie Zufall wirkten, heißt es. Besonders kritisch werden Modelle gesehen, bei denen der Kunde bis zu einer bestimmten Höhe (Cap) an der Wertentwicklung eines Index beteiligt wird. Ein prozentualer Anteil an der Rendite (Indexquote) sei fairer. „Index- und Anlageerfolg hängen direkt zusammen“, heißt es.

Die Möglichkeit für den Kunden, die Verzinsung wieder einzusetzen, bezeichnen die Tester als „Wetteinsatz“. Denn laufe die Indexbeteiligung schlecht, sei das eingesetzte Geld weg. Die zuvor zitierte Aussage der Allianz Lebensversicherungs-AG, ihr Produkt „IndexSelect“ sei vor allem für Kunden interessant, die großen Wert auf Sicherheit legten, wird vor diesem Hintergrund angezweifelt.

Versicherer am Pranger

Ohnehin sind die Tester nicht gut auf die Versicherer zu sprechen. „Eine Intransparenz, die wir in der Form selten erleben und die ebenfalls nicht für die Produkte spricht: Von zwölf Anbietern wollten sich anfangs nur zwei – Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. – am Test beteiligen“, monieren sie.

„Die restlichen Daten, die wir für die Bewertung benötigten, mussten wir selbst auf den Internetseiten, mit den Tarifrechnern der Anbieter und mit Maklersoftware erheben“, wird berichtet.

Besonders intransparent seien hauseigene Indizes wie der „BarmeniaIndex D“ der Barmenia Lebensversicherung a.G. Als „Augenwischerei“ bezeichnen die Prüfer das Angebot der Stuttgarter, an dem „Grüne Zukunft Index“ zu partizipieren. Tatsächlich lande kein Geld in Aktien von besonders grünen Unternehmen, sondern nur in einem Finanzprodukt, dessen Wert sich an dem Index orientiere.

Elf Angebote im Test

Getestet wurden elf Tarife von zehn Anbietern, bei denen die sichere Verzinsung jährlich gegen eine Beteiligung an einem Index oder mehreren Indizes eingetauscht werden kann. Die Gesellschaften und ihre Angebote sind in alphabetischer Reihenfolge in einer Tabelle aufgelistet.

Diese informiert über die wählbaren Indizes und gibt an, ob es sich jeweils um einen Aktien- oder einen Performanceindex handelt. Aufgeführt wird auch, ob mehrere Indizes kombiniert oder mit der sicheren Verzinsung kombiniert werden können.

Zudem wird beschrieben, ob ein Teil des Vertragsvermögens gegen die Indexbeteiligung getauscht werden kann und in welcher Höhe sich die Mindestverzinsung in diesem Fall reduziert. Ferner ist angegeben, wie hoch die Mindestverzinsung üblicherweise ausfällt und ob eine Obergrenze oder eine Indexquote die mögliche Rendite einschränken.

Ansparphase 30 Jahre

Die Prüfer haben jeweils die Renditeminderung durch die Tarifkosten beurteilt. Dabei sind sie für die Ansparzeit von einer jährlichen Rendite von drei Prozent vor Kosten und einen 37-jährigen Kunden ausgegangen, der ab dem 1. Juni über 30 Jahre jährlich 1.000 Euro einzahlt und keine Mindestleistung bei Tod in der Ansparphase und keine Leistung bei Tod in der Rentenphase wählt.

Neben einer Note für die Kosten zeigt die Tabelle jeweils auch die maximalen Kosten des Versicherungsgerüsts an sowie eine Note für den Anlageerfolg des Unternehmens und den Kundenzins für die Jahre 2018 bis 2022. Außerdem werden die garantierten Leistungen für den 37-jährigen Modellkunden ausgewiesen, das heißt, die Kapitalabfindung in Euro und Prozent und die Rente zum 1. Juni 2054.

In einer zweiten Tabelle sind für Tarife mit gängigen Aktienindizes die Ergebnisse von Simulationsrechnungen abgebildet. Die Berechnungen beziehen sich auf die vergangenen 100 monatlich rollierenden Einjahreszeiträume vom 27. Februar 2015 bis zum 31. Mai 2024. Gezeigt werden die Anzahl der Zeiträume mit einer höheren Verzinsung als die Mindestverzinsung und als der sichere Zins, die Höhe der Indexbeteiligung im Mittelwert und die Differenz zur sicheren Verzinsung.

Ergebnisse zu Kosten und Anlageerfolg

Das Ergebnis: Bei den Kosten schneidet die Württembergische Lebensversicherung AG mit „PrivatRente IndexClever“, die auf einer Multi-Asset-Strategie beruht, am schlechtesten ab (Note: „ausreichend“, 4,1).

Die beste Beurteilung erhalten hier die Barmenia mit der „PrivatRente Index“, die drei Hausindizes zur Auswahl stellt, sowie die Nürnberger Lebensversicherung AG mit „Dax-Rente NIR3201“ und Beteiligungsmöglichkeiten am Dax oder Dax RC 20. Beide kommen allerdings über ein „befriedigend“ (jeweils 3,1) nicht hinaus.

Beim Anlageerfolg liegt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München mit ihrem Produkt „Rente Index Plus RT1i (23)“, das sich auf den Euro Stoxx 50 bezieht, an der Spitze. Sie wird mit „gut“ (2,3) bewertet. Diese Note verpasst die Württembergische mit ihrem Tarif nur knapp („befriedigend“, 2,7).

Den Anforderungen der Tester mit Blick auf den Anlageerfolg werden dagegen vor allem die Offerten der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (Tarif: „Rente Index“, Indizes: MSCI World (EUR) oder Munich Re World Wide Trend Index; „mangelhaft“, 4,9) und der Barmenia („mangelhaft“, 4,8) nicht gerecht.

Nullrunden weit verbreitet

Die Chancen auf ordentliche Renditen sind durchweg schlecht. Besonders ist dies bei dem Tarif der LV 1871 der Fall. Hier gab es nur in 30 der simulierten 100 Einjahreszeiträume eine Rendite über null, 70 Mmal kam eine Nullrunde heraus. Die Indexbeteiligung betrug magere 1,32 Prozent.

Mehr als 60 Mal wurden auch für die Angebote der Nürnberger, des Volkswohl Bundes („Klassik Modern IR mit T+“ bei Beteiligung am Dax oder am Euro Stoxx 50) und der Allianz („IndexSelect“ und „IndexSelect Plus“) Nullrunden verzeichnet.

Etwas freundlicher sieht es für den Tarif der Ergo Vorsorge („Rente Index“) aus, der Partizipationsmöglichkeiten am MSCI World Index bietet und eine Indexquote vorsieht. Dieser ging nur 24 Mal mit einer Nullrendite aus dem Rennen, 76 Mal schaffte er eine Rendite höher als Null. Die durchschnittliche Rendite lag mit 2,6 Prozent exakt auf Höhe der sicheren Verzinsung.

Dennoch raten die Tester: „Nicht abschließen.“ Wer für den Ruhestand vorsorgen möchte, sollte besser auf einen ETF-Sparplan oder eine fondsgebundene Rentenversicherung zurückgreifen. „Wegen des höheren Rechnungszinses ab 2025 werden künftig abgeschlossene Policen höhere garantierte Renten bieten“, wird berichtet.

Bezugsquelle

Der Beitrag „Indexpolicen? Finger weg!“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten. Bereits vor dem Freischalten ist an dieser Stelle unter anderem kostenlos zu erfahren, welche Tarife getestet wurden.

Das gesamte Heft Finanztest 8/2024 ist im Onlineshop für 6,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an der gleichen Stelle für 7,40 Euro angefordert werden.