Bei diesen Krankenvollversicherern wird am meisten umgedeckt

21.8.2018 – In der privaten Krankenversicherung wurden 2017 rund 80 Millionen Euro an Alterungsrückstellungen zwischen den Anbietern hin und her verschoben. Auf den größten Nettozufluss kam die Hansemerkur, während die DKV im Saldo die größten Abflüsse zu verzeichnen hatte. Dies zeigt der Map-Report Nummer 903 „Bilanzanalyse: Private Krankenversicherung 2008 bis 2017“.

WERBUNG

Seit der Gesundheitsreform 2009 können Vollversicherte, die den Anbieter wechseln, die Alterungsrückstellungen teilweise zum neuen Versicherer mitnehmen, sofern der Vertrag ab dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde.

In den Geschäftsjahren 2014 bis und 2016 hatte sich der Cashflow zwischen den privaten Krankenversicherern bei rund 75 Millionen Euro stabilisiert (VersicherungsJournal 12.10.2015, 14.10.2016, 22.8.2017). In den Jahren davor waren es zum Teil weit über 100 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr erhielten die Gesellschaften in Summe rund 80 Millionen Euro von anderen Unternehmen. Dies ist dem heute erschienenen Map-Report Nummer 903 „Bilanzanalyse: Private Krankenversicherung 2008 bis 2017“ zu entnehmen.

Fast jeder Dritte macht im Geschäftsbericht keine Angaben

Die tatsächliche Summe dürfte noch ein stückweit größer sein, denn nicht alle Anbieter weisen in ihren Geschäftsberichten aus, wie viel Alterungsrückstellungen sie von Wettbewerbern erhalten beziehungsweise an diese abgegeben haben. Hierzu gehören.

Für die Allianz, die Axa und die DKV liegen nur ausführliche Daten für 2016 vor. Bei der Allianz standen seinerzeit 3,25 Millionen Euro an erhaltenen Alterungsrückstellungen knapp 2,5 Millionen Euro an abgegebenen Rückstellungen gegenüber, woraus sich ein positiver Saldo von fast 0,8 Millionen Euro errechnet. Die Axa kam 2016 auf einen negativen Saldo von 11,6 Millionen Euro.

Bei der DKV lag der Saldo bei fast minus 14,4 Millionen Euro. Dabei war die Summe der abgegebenen Rückstellungen mit rund 16,6 Millionen Euro mehr als sieben Mal so groß wie die der erhaltenen. Allerdings weist die DKV immerhin den Saldo zwischen erhaltenen und abgegebenen Alterungsrückstellungen aus.

Die Central hatte 2014 knapp 20 Millionen Euro und 2013 sogar 46 Millionen Euro mehr an Alterungsrückstellungen abgegeben als erhalten. Neuere Daten liegen hier nicht vor – denn seitdem veröffentlicht die Generali-Tochter keine Zahlen mehr zur Portabilität der Alterungsrückstellungen.

WERBUNG

15 Anbieter mit positivem, neun mit negativem Saldo

Für neun der 24 verbleibenden, im Map-Report aufgeführten PKV-Anbieter stand ein negativer Saldo zwischen erhaltenen und abgegebenen Alterungsrückstellungen zu Buche. Die verbleibenden fast zwei Drittel erhielten hingegen mehr Alterungsrückstellungen als abgegeben wurden.

Den höchsten negativen Saldo (minus knapp zehn Millionen Euro) unter den aufgelisteten privaten Krankenversicherern gab es bei der DKV. Negative Salden im niedrigen einstelligen Millionenbereich werden darüber hinaus für die Gothaer Krankenversicherung AG, die R+V Krankenversicherung AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG sowie die UKV - Union Krankenversicherung AG ausgewiesen.

Im Vergleich zu 2016 hat sich der Wert bei der Nürnberger mehr als verdreifacht und bei der Gothaer fast verdoppelt. Bei der UKV und der R+V rutschte der Saldo jeweils etwas tiefer ins Minus.

Die Anbieter mit den größten Zuflüssen

Den größten Nettozufluss erzielte 2017 erneut – wenn auch mit nur noch knapp zwölf (Vorjahre: jeweils etwa 16) Millionen Euro – die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Dahinter folgt unverändert die Continentale Krankenversicherung a.G. mit knapp 7,4 Millionen Euro mehr an erhaltenen als an abgegebenen Alterungsrückstellungen.

Für den Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. werden positive Salden zwischen knapp fünf und gut drei Millionen Euro ausgewiesen. Über der Marke von einer Million Euro im Plus lagen ansonsten nur noch die Universa Krankenversicherung a.G. sowie die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

Die Werte bei der Halleschen und der Universa fielen die Salden fast doppelt so groß wie im Jahr zuvor aus, bei der Huk-Coburg ging es immerhin um ein Sechstel bergauf. Für die Debeka und die Signal hingegen ging es im Vergleich zum Vorjahr um jeweils ein knappes Drittel nach unten.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 903 „Bilanzanalyse: Private Krankenversicherung 2008 bis 2017“ enthält auf 119 Seiten Übersichten und Grafiken zu diversen Geschäftszahlen wie Verwaltungskosten- und Abschlusskostenquote, Beitragseinnahmen und Marktanteilen von bis zu 38 privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften.

Für 30 Anbieter der Krankenvollversicherung werden darüber hinaus auf jeweils zwei Seiten acht Kennzahlen im Langfristvergleich zum Markt tabellarisch und grafisch dargestellt. Weitere Hintergrund-Informationen zu der Untersuchung sind auf dieser Internetseite zu finden.

Die Studie ist lieferbar als PDF-Datei für Unternehmen oder als gedrucktes Heft (Preise je ab 363 Euro inklusive Mehrwertsteuer) sowie im rabattierten Jahresabonnement. Bestellt werden kann unter diesem Link. Die Konditionen für das Jahresabonnement sind auf dieser Internetseite einzusehen.