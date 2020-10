Bei 24 Lebensversicherern reichen die Kapitalerträge nicht

23.10.2020 – Laut einer Analyse von Policen Direkt hat sich die Finanzkraft der Anbieter im vergangenen Jahr leicht verbessert, die Ertragskraft wiederum leicht verschlechtert. Im Vergleich der Unternehmen zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede.

Im Frühjahr hatte die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH eine Auswertung der Finanzstärke der deutschen Lebensversicherer gemäß deren SFCR-Berichten vorgelegt (VersicherungsJournal 23.4.2020). Nun hat das Unternehmen erneut (15.11.2019) auch die Angaben der Gesellschaften gemäß Mindestzuführungs-Verordnung ausgewertet.

Bei 24 Gesellschaften reichen die Kapitalerträge nicht aus

Demnach reichen bei 24 (2018: 30; 2017: 39) von 82 (jeweils 84) Lebensversicherern die erwirtschafteten Erträge aus der Kapitalanlage nicht aus, um die Garantieverpflichtungen zu erfüllen und die gesetzlich vorgeschriebene Reserve zu bedienen.

Diese Unternehmen müssten dafür Erträge aus Risiko und Verwaltung in die Rechnung einbeziehen. Wie im Vorjahr ein (2017: fünf) Versicherer schafft es laut der Auswertung auch mit Verwaltungs- und Risikogewinnen nicht, die Anforderungen zu erfüllen und zehrt damit von der Substanz.

Das Unternehmen hat eine Übersicht der untersuchten Anbieter auf seine Internetseite gestellt. Dort sind jeweils die Finanzstärke und die Gesamt-Ertragsstärke der Versicherer angegeben.

Finanzstärke minimal verbessert

Zur Berechnung der Finanzstärke setzt Policen Direkt die Erträge der Kapitalanlagen ins Verhältnis zu den Rechnungszins-Anforderungen (Garantiezinsen und Zuführung zur Zinszusatzreserve). Diese Kennzahl habe sich 2019 auf im Schnitt 114,41 (2018: 114,03; 2017: 105,24) Prozent verbessert.

Nimmt man sämtliche Erträge in die Rechnung, dann war eine leichte Verminderung auf 140,07 Prozent zu beobachten. 2018 waren es noch 141,75 Prozent, 2017 aber nur 126,02 Prozent. Die Gesamt-Ertragsstärke ist laut Policen Direkt eine weitere zentrale Kennzahl aus der Analyse der Pflichtveröffentlichung gemäß § 15 MindZV.

„Sie zeigt im Vergleich mit der Finanzstärke an, in welchem Maß eine Quersubventionierung stattfindet. Garantieanforderungen werden so aufgrund der niedrigen Kapitalmarkt-Zinsen durch Risikogewinne gesichert. Auch Biometrie-Versicherer erwirtschaften tendenziell ebenfalls geringere Kapitalerträge und dafür höhere Risikogewinne“, heißt es weiter.

Die Finanzstarken und -schwachen

In der Reihenfolge der finanzstärksten Marktteilnehmer liegen BL die Bayerische Lebensversicherung AG (früher Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG, 18.8.2020, 7.9.2020), die Ideal Lebensversicherung a.G., die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und die Deutsche Lebensversicherungs-AG vorn.

Am Ende rangieren die erst vor rund dreieinhalb Jahren gegründete Dortmunder Lebensversicherung AG (30.6.2017), die Vereinigte Postversicherung VVaG sowie die beiden Run-off-Gesellschaften Heidelberger Lebensversicherung AG und Skandia Lebensversicherung AG.

Im vergangenen Jahr hatte die Vereinigte Postversicherung explizit darauf hingewiesen, dass sie selbst kein aktives Versicherungsgeschäft betreibe, sondern als Muttergesellschaft für die VPV Versicherungen fungiere.

„Das operative Geschäft läuft über die VPV Lebensversicherungs-AG. Leider lässt Policen Direkt diesen Umstand bei ihren Auswertungen außer Betracht“, so das Unternehmen seinerzeits. Für die VPV Leben weist Policen Direkt für 2019 einen Wert von rund 100,9 Prozent aus.

Die Anbieter mit den größten Veränderungen

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die WGV-Lebensversicherung AG (plus 62 Prozent auf 139,6 Prozent), die Bayerische Beamten a.G. (plus 56 Prozent), die Deutsche LV (plus 43 Prozent), die Axa Lebensversicherung AG (plus 40 Prozent auf 140,2 Prozent) und die BL die Bayerische (plus 38 Prozent) relativ am stärksten verbessert.

Die Entis Lebensversicherung AG (minus 33 Prozent auf 150,3 Prozent), die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (minus 29 Prozent auf 117,6 Prozent) und die Heidelberger (minus 27 Prozent) haben sich relativ am stärksten verschlechtert.

Die Ertragsstarken und -schwachen

Bei der Gesamt-Ertragsstärke zeigt sich ein teilweise anderes Bild. Hier liegen die Dortmunder, die Delta Direkt Lebensversicherung AG und die Dialog Lebensversicherungs-AG in Front. Am schwächsten zeigen sich die Landeslebenshilfe V.V.a.G., die Rheinland Lebensversicherung AG, der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG.

Größte relative Gewinner im Vergleich zum Vorjahr waren die Vereinigte Postversicherung (plus 46 Prozent auf rund 298 Prozent), die Bayerische Beamten a.G. und WGV (plus 31 Prozent auf 200,4 Prozent).

Relativ am stärksten verloren die Dortmunder (minus etwa 90 Prozent), die Skandia (minus 61 Prozent auf 192,1 Prozent), die Heidelberger (minus 48 Prozent auf 429,8 Prozent), die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG (minus 34 Prozent auf 142,4 Prozent) und Entis (minus 32 Prozent auf 191,5).

Henning Kühl, Chefaktuar von Policen Direkt, kommentiert die Untersuchung wie folgt: „Beim Blick auf die einzelnen Unternehmen zeigt sich, dass fast die Hälfte der Unternehmen auf Sicht fährt. Sie erfüllen die Anforderungen nur äußerst knapp“. Seine Schlussfolgerung: Die Branche habe bereits im Vorfeld der Covid-19-Krise um Stabilität gekämpft.