Bedenken gegen die Rentenerhöhung

8.8.2018 – Das im Juli von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil vorgestellte Reformpaket umfasst unter anderem eine Verbesserung für Erwerbsminderungsrentner. Diese schießt nach Ansicht von Arbeitgebern über das Ziel hinaus, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Finanzmathematiker Werner Siepe befürchtet „unerwünschte Rentenstrategien“.

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hatte Mitte Juli sein erstes Rentenreformpaket vorgestellt, in dem die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformvorhaben eins zu eins umgesetzt werden (VersicherungsJournal 16.7.2018).

Hubertus Heil

Dazu gehört auch eine Verbesserung der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) für Versicherte, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden müssen.

Dieser gut 1,8 Millionen Menschen umfassende Personenkreis ist einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt. Die durchschnittliche monatliche Leistung der vollen EM-Rente liegt bei 776 Euro. Mehr als zehn Prozent der Bezieher erhalten ergänzend Grundsicherung (VersicherungsJournal 20.3.2018).

Höhere Zurechnungszeit bringt mehr Rente

In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, die Zurechnungszeit von bisher 62 Jahren und drei Monaten bei Rentenbeginn im Jahr 2019 auf 65 Jahre und acht Monate zu erhöhen. Dadurch werden die Antragsteller ab Januar so gestellt, als hätten sie bis zum regulären Rentenbeginn gearbeitet.

„Doch die Deutsche Rentenversicherung, Arbeitgeber und Rentenfachleute melden Bedenken an. Nach ihrer Einschätzung könnten Erwerbsgeminderte nach einem frühen Abschied aus dem Berufsleben trotz Abschlägen künftig besser dastehen als Arbeitnehmer, die im gleichen Alter in Altersrente gehen.“ Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer heutigen Ausgabe.

Dieses Bevorzugen der Frührentner schieße nach Auffassung der Arbeitgeber über das Ziel hinaus. Die Deutsche Rentenversicherung erwarte im kommenden Jahr wegen der Pläne der Koalition einen deutlichen Anstieg der Rentenanträge von Versicherten mit gesundheitlichen Problemen über 60 Jahre. Schon jetzt könnten sich die von der Rentenversicherung beauftragten Vertrauensärzte vor Zusatzarbeit nicht retten, werde berichtet.

Eine sprunghafte Erhöhung der Erwerbsminderungsrenten bei Rentenbeginn ab 2019 […] führt aber zu unerwünschten Rentenstrategien. Finanzmathematiker Werner Siepe

Durchschnittsverdiener erhält 98 Euro mehr

Die Zeitung zitiert den Finanzmathematiker Werner Siepe: „Eine sprunghafte Erhöhung der Erwerbsminderungsrenten bei Rentenbeginn ab 2019 mag sozialpolitisch erwünscht sein. Sie führt aber zu unerwünschten Rentenstrategien. Jedem Erwerbsgeminderten kann man aus rein finanzieller Sicht nur raten, den geplanten Antrag auf Erwerbsminderung auf 2019 zu verschieben.“

Ein Durchschnittsverdiener erhalte bei Beginn 2019 auf einen Schlag 98 Euro mehr Monatsrente, zitiert die FAZ den Mathematiker.

Arbeitgeber rechnen mit zehn Prozent Vorteil für Frührentner

Die Arbeitgeber hätten in ihrer Stellungnahme Heil aufgefordert, die abermalige Verlängerung der Zurechnungszeit zu unterlassen. Die erst vor einem Jahr beschlossene schrittweise Anhebung von 62 auf 65 Jahre über einen Zeitraum von sieben Jahren begrenze die Ungleichbehandlung auf sehr geringe Unterschiede in der Rentenhöhe.

Das sei jetzt anders. Ein Versicherter, der 2019 mit 64 Jahren und zwei Monaten in Erwerbsminderungsrente gehe, erhalte rund zehn Prozent mehr als ein vergleichbarer Versicherter, der eine vorzeitige Altersrente bezieht.

Den Gesetzentwurf wolle das Kabinett am 22. August beschließen, berichtet die FAZ.